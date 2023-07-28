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ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ສະຫະລັດ ຈະພົບປະກັນ ໃນນະຄອນ ບຣິສເບນ

  • ຟີລ ເມີຣເຊີ
ແຟ້ມຮູບ-ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ສະແດງທ່າທາງໃນລະຫວ່າງການປາໄສໃນນະຄອນຊິດນີ, ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2023..

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກິດຈະການການຕ່າງປະເທດ ແລະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ ກັບອອສເຕຣເລຍ ຈະພົບປະກັນໃນເມືອງບຣິສເບນ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາຫາລືປະຈໍາປີ. ການປຶກສາຫາລື​ ລະ​ດັບລັດຖະມົນຕີລະຫວ່າງ ອອສເຕຣເລຍ ແລະສະຫະລັດ ຫຼື AUSMIN 2023, ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນເສົາມື້ອື່ນນີ້, ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຈະມີການສົນ​ທະ​ນາ​ກັນກ່ຽວກັບການຂາຍເຮືອດໍານໍ້າ​ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງພັນທະມິດ AUKUS, ຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ມີກໍານົດທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະຢູ່ໃນເມືອງບຣິສແບນ ເພື່ອຫາລືກັບຄູ່ຕໍາແໜ່ງຝ່າຍອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍໃນວັນເສົາມື້ອື່ນນີ້.

ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມນິວຊີແລນ ແລະ ທັອງກາ ໃນອາທິດນີ້ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ສະຫະລັດຕ້ອງການຮັດແໜ້ນຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດ ເພື່ອຕໍ່ ຕ້ານຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຈີນ ຢູ່ໃນຂົງ​ເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ. ທ່ານ ບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ປະເທດທັອງກາ ໃນມື້ວັນພຸດແລ້ວນີ້ວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ການພົວ​ພັນຂອງຈີນເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້, ໃນວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ໃນບາງກໍລະນີ ມັນມີບັນຫາທາງພຶດຕິກໍາທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນໍາ.”

ການສົນທະນາກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອອສເຕຣເລຍ ຄາດວ່າ ຈະມີເນື້ອ​ໄນທີ່ກວມລວມ. ບັນດານັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າ ເຖິງແມ່ນອັງກິດ ຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງບຣິສແບນນີ້, ແຕ່ ການສົນທະນາ AUSMIN ປະຈໍາປີ 2023 ກໍມີລັກສະນະທີ່ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ກຸ່ມພັນທະມິດ AUKUS, ເຊິ່ງເປັນຫຼັກການທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ, ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ອັງກິດ.

ໃນການປະກາດເມື່ອປີ 2021, ກຸ່ມພັນທະມິດ AUKUS ມີແຜນ ທີ່ຈະອະນຸ ຍາດໃຫ້ອອສເຕຣເລຍສ້າງເຮືອດໍານໍ້າພະລັງງານນິວເຄລຍຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ໃນ​ມູ​ນ
ຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກວໍຊິງຕັນ ແລະ ລອນດອນ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ການຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງຂອງປະຊາຊົນໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ໂດຍສະຖາບັນໂລວີ (Lowy) ​ ເຊິ່ງເປັນອົງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນນະຄອນຊິດນີ ພົບວ່າ ມີພຽງ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງປະຊາຊົນອອສເຕຣເລຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງເຮືອດໍານໍ້າດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອອສເຕຣເລຍ ຕ້ອງ​ໄດ້ຈ່າຍ​ເງິນສູງເຖິງ 244 ຕື້ໂດລາ.

ທ່ານອາເທີ ຊິໂນດີໂນສ (Arthur Sinodinos), ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດອອສເຕຣເລຍປະຈໍາສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ສະຖານີໂທລະພາບຂອງອອສເຕຣເລຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການສົນທະນາ AUSMIN ຈະກວມເອົາຫຼາຍບັນຫາ ເຊິ່ງລວມມີບັນຫາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ, ໂດຍທ່ານກ່າວວ່າ:

“ພວກເຂົາເຈົ້າເລີ້ມຕົ້ນຂອບຂອງບັນຫາຕ່າງໆຢູ່ໃນພູມິພາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວຢ່າງ ມັນຈະຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນໃນດ້ານຄວາມສໍາພັນຂອງສະຫະລັດ ແລະຈີນ. ຕົວຢ່າງ, ​ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ສະຫະລັດ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຍື່ນ​ມືໄປຫາຟີລິບປິນເພີ້ມຂຶ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສືບ​ຕໍ່ຫາລື​ກັນກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການທົບ​ທວນ​ຄືນ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຢັດ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາສະຫະລັດໃນ​ເລື້ອງນີ້ ພ້ອມທັງນຶ່ງໃນນະວັດຕະກໍາຈາກການປະຊຸມ AUSMIN ໃນປີແລ້ວນີ້ ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ທີ່ຖືກລວມເຂົ້າໃນການຫາລືຄັ້ງນີ້ເຊັ່ນກັນ.”

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາຫາລື​ລະ​ດັບລັດຖະມົນ​ຕີ​ທີ່ເມືອງບຣິສແບນ ຍັງຄາດວ່າ ຈະກວມ ເອົາສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ອີກດ້ວຍ. ອອສເຕຣເລຍເປັນນຶ່ງໃນປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກອົງການ NATO ທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄວາມພະຍາຍາມ​ໃນ​ການ​ເຮັດສົງຄາມຂອງກີຢິບ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

ອອສເຕຣເລຍ, ໄດ້​ປັບປ່ຽນຄວາມສໍາພັນກັບສາກົນຂອງຕົນໄປມາ. ໃນປະຫວັດ ສາດ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີການພົວພັນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະສັງຄົມທີ່​ໃກ້​ຊິດກັບສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ. ອອສເຕຣເລຍ ມີຊາວອັງກິດ​ເຂົ້າ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານໃນປີ 1788 ແລະກໍເຄີຍເປັນອະດີດອານານິຄົມຂອງອັງກິດ. ໃນດ້ານເສດ ຖະກິດ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງອອສເຕຣເລຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຈີນ ເປັນຫຼັກ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ແຕ່ສົນທິສັນຍາທາງທະຫານຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ອອສເຕຣເລຍກັບສະຫະ ລັດ, ເຊິ່ງຢ້ອນ​ກັບ​ໄປ​ເມື່ອຕົ້ນຊຸມປີ 1950 ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ ຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ ວ່າເປັນຫຼັກໝັ້ນທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ຄາດວ່າຈະປະ ກາດການຢ້ຽມຢາມວໍຊິງຕັນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນໄວໆນີ້, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນເດືອນພະຈິກນີ້.

ອ່ານບົດລາຍງານີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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