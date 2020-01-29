ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ຈະໃຊ້ເວລາໃນວັນພຸດມື້ນີ້ຖາມຄຳຖາມຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ລວມຢູ່ໃນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນນຶ່ງຂອງຫົກວັນ ເພື່ອຟັງບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຍົກກໍລະນີຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນມາ ເພື່ອລົງໂທດປະທານາທິບໍດີ, ແລະ ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ ເດໂມແຄຣັດ ໃນສະພາສູງ ຈະສົ່ງຄຳຖາມຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານ ຈອນ ໂຣເບີດສ໌ ເປັນຄົນອ່ານ. ຄຳຖາມຕ່າງໆສາມາດຖາມຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນໄອຍະການ ຫຼື ທີມນັກກົດໝາຍຂອງທ່ານ ທຣຳ, ແລະ ມັນກໍບໍ່ມີການຈຳກັດ ເວລາເພື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນວັນພະຫັດເຊັ່ນກັນ, ກ່ອນທີ່ສະພາຈະດຳເນີນການພິຈາລະນາຄຳຕອບທີ່ຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ກ່ຽວກັບວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ພິຍານເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີຫຼືບໍ່.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງທ່ານ ມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມພັກຣີພັບບລີກັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍພໍ ໃນພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ ເພື່ອຢຸດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກການຮຽກຕົວພິຍານ.
ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ແລະ ທີມຝ່າຍຈຳເລີຍຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການຮຽກຕົວພິຍານ, ທີ່ລວມມີອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວອ້າງໃຫ້ປຶ້ມທີ່ຈະອອກວາງຂາຍໃນໄວໆນີ້ວ່າທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ບອກທ່ານໂດຍກົງວ່າ ທ່ານໄດ້ກັກການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຂອງ ຢູເຄຣນ ໄວ້ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເມືອງ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອກ່າວຢ້ຳການບໍ່ເຫັນດ້ວຍຂອງທ່ານ.
ທ່ານໄດ້ຂຽນວ່າ “ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເອົາພິຍານໃຫ້ພວກເດໂມແຄຣັດຈັກຄົນ, ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເອົາຂໍ້ມູນໃຫ້ຫຼາຍຊ່ຳໃດ, ຄືສຳເນົາທີ່ຖືກຂຽນອອກມາຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ, ມັນຈະບໍ່ມີວັນພຽງພໍສຳລັບເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າຈະຮ້ອງຄຳວ່າບໍ່ຍຸດຕິທຳຕະຫຼອດໄປ. ການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ຫຼອກລວງນັ້ນ ແມ່ນພຽງຄວາມຫຼອກລວງທາງການເມືອງອີກອັນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.”
ສະມາຊິກສູງພຽງ 51 ຄົນຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 100 ຄົນ ທີ່ພວມຮັບຟັງການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມໃຫ້ເອົາພິຍານ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງການສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນພຽງ 4 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມ ກັບສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດແລະບໍ່ສັງກັດພັກ 47 ຄົນ.