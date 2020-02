ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ບໍ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ການຮັບ​

ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້ການ​ໃໝ່ ແລະ​ບັນ​ດາ​ເອກ​ກະ​ສານ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ

​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຊຶ່ງ​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນ​ນ​ສຽງ​ອີກໃນ​ອາ​ທິດ​

ໜ້າ​ ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ 2 ຂໍ້ ​ທີ່​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຢູ່.

ໃນ​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ປິດ​ຄະ​ດີ​ ໂດຍບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ​ທີ່​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ເປັນໄອ​ຍະ​ການ

ແລະ​ທີ​ມ​ທະນາຍ​ຄວາມ​ປ້ອງ​ກັນ​ທ່ານ​ທ​ຣໍ​າ ອາດ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ແລະ

​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ກ່​າວ​ຫາ​ໃຊ້​ອຳ​

ນາດ​ໃນ​ທາງ​ຜິດ ແລະ​ຂັດ​ຂວາງ​ສະ​ພາ.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 51 ຕໍ່ 49 ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ແມ່ນ​ແບ່ງ​ໄປຕາມ​ເສັ້ນ​ສາຍ​ຂອງ​ພັກ ພ້ອມ

​ດ້ວຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ​ສອງ​ທ່ານ​ຄື ທ່ານ​ນາງ​ຊູ​ຊານ ຄ​ອລ​ລິນ ຈາກ​ລັດ​ເມນ

ແລະ​ທ່ານ​ມິຕ ຣອມ​ນີ ຈາກ​ລັດ​ຢູ​ທາ ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ກັບ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ.

ສະ​ພາ​ສູງ​ໄດ້​ຢຸດ​ພັກຫຼັງ​ຈາກ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ແລ້ວ ແລະ​ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ພົບ​ກັນອີກໃນ​ວັນ

​ສຸກວານນີ້ ເພື່ອຫາ​ລືແລະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ກ່ຽວ​ກັບມາ​ດ​ຕະ​ການ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ລາຍງ​ານໃໝ່ອອກ​ມາ​ ຈາກ​ອະ​ດີດ

​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານ​ຈອນ ​ໂບ​ລ​ຕັນ.

ສະ​ພາ​ສູງທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ແມ່ນຄາດກັນ​ໄວ້​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງວ່າ ​

ຈະ​ໃຫ້ທ່ານ​ທ​ຣຳບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຈາກ​ພັກ​ເດ​

ໂມ​ແຄ​ຣັດບໍ່​ຮັບ​ເອົາ​ຫລັກ​ຖານ​ໃໝ່. ​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ

ແມ່ນ​ຍັງບໍ່ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ພາ​ສູງ​ໄດ້ເລີ້​ມອະ​ພິ​ປາຍ​ເປັນ​ເວ

​ລາ​ສີ່​ຊົ່ວ​ໂມງ​ ລະ​ຫວ່າງບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ​ທີ່​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ໄອ​ຍະ​ການ

ແລະ​ບັນ​ດາທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງທ່ານ​ທ​ຣຳ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ​ຈະ​ຮ້ອງ​ບັນ​ດາ​ພິ​ຍານ​ທັງ​

ຫຼາຍ ຮວ​ມ​ທັງ​ທ່ານໂບ​ລ​ຕັນ ຫຼື​ບໍ່.

ໜັງ​ສື​ພິ​ມ​ນິວຢອກ​ໄ​ທມ໌ ໄດ້ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້​ວ່າ ບັນ​ທຶກ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂບ​ລ

​ຕັນ ໃນ​ປື້ມ​ທີ່​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ພິມ​ເທື່ອ​ນັ້ນກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້ສັ່ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ຢູ່​ໃນ

​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ເພື່ອກົດ​ດັນ ​ໃຫ້ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄ​ຣນມອບ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເປັນ​ໄພ​ໃຫ້​ແກ່​

ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຮວມ​ທັງ​ອະ​ດີດ​ຮ​ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໂຈ ໄບ​ເດັນ ແລະ

​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານຄືທ່ານ​ຮັນ​ເຕີ ໄບ​ເດັນ.

ບັນ​ທຶກ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂບ​ລ​ຕັນ ມີລາຍ​ງານວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ອອກ​ດຳ​ລັດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​

ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວທີ່​ຮວມ​ທັງ​ຫົວ​ໜ້າທີ່​ປຶ​ກສາ​ຊົ່ວ​ຄາວຂອງ​ທຳນຽບຂາ​ວ

ທ່ານ​ມິກ ມູລ​ວາ​ນີ ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສ່ວນ​ໂຕ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຄື​ທ່ານ​ຣູ​ດີ ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ

ແລະ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ແພັດ ຊິ​ໂພໂລນີ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ດຳ

ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີນັ້ນ.



The U.S. Senate voted Friday not to allow new testimony and documents in President Donald Trump's impeachment trial, setting up a vote next week on the two articles of impeachment facing the president.



Closing arguments by House impeachment managers and Trump's defense team would likely take place Monday, and senators would vote Wednesday on charges of abuse of power and obstruction of Congress.



The 51-49 vote split largely along party lines, with two Republicans -- Susan Collins of Maine and Mitt Romney of Utah -- voting with the Democrats.



The Senate recessed after the vote, and then met later Friday to discuss and vote on measures for next week.



The vote occurred as reports of new revelations surface from Trump's former national security adviser, John Bolton.



The Republican-majority Senate is widely anticipated to acquit Trump after rejecting Democratic calls for new evidence. The precise timetable for final action was unclear as the Senate began four hours of debate between House managers and Trump's lawyers over whether to call witnesses, including Bolton.



The New York Times reported Friday that a manuscript of Bolton's unpublished book says that Trump directed him to participate in the Republican president's pressure campaign to get Ukrainian officials to obtain harmful information on Democrats, including former Vice President Joe Biden and his son, Hunter Biden.



Bolton's manuscript reportedly said Trump issued the directive during an Oval Office discussion that included acting White House Chief of Staff Mick Mulvaney, Trump's personal lawyer, Rudy Giuliani, and White House counsel Pat Cipollone, who is participating in the impeachment trial.