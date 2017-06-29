ມີການຮັກສາ ຄວາມປອດໄພ ຢ່າງແໜ້ນໜາ ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ ຮົງກົງ ຂອງທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ

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ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ໄດ້ເລີ່ມການຢ້ຽມຢາມຮົງກົງ ເປັນເວລາ 3 ມື້
ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍຄົບຮອບ 20 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ນະຄອນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກັບ
ຄືນໄປສູ່ການປົກຄອງຂອງຈີນ ຫຼັງຈາກໄດ້ເປັນເມືອງຂຶ້ນອັງກິດ ມາເປັນເວລາດົນນານ
ແລ້ວນັ້ນ.
ການຢ້ຽມຢາມທີ່ວ່ານີ້ ຈະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍພິທີເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນາງ Carrie
Lam ຜູ້ຊຶ່ງຈະເຂົ້າສາບານຕົວ ໃນວັນເສົາຈະມາເຖິງນີ້ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຳແມ່ຍິງຜູ້ທຳອິດ
ຂອງຮົງກົງ.
ການຮັກສາຄຸ້ມກັນຕ່າງໆ ແມ່ນໜາແໜ້ນທົ່ວເມືອງ ແລະຕຳຫຼວດ ກໍໄດ້ຈັບກຸມ
ກຸ່ມປະທ້ວງທີ່ສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕ ກ່ອນໜ້າການໄປຮອດໄປເຖິງຂອງ
ທ່ານ Xi.
ຄາດວ່າຈະມີການປະທ້ວງໃຫຍ່ຕື່ມອີກ ຊຶ່ງຮວມທັງ ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງປະຈຳປີ
ໃນວັນເສົາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຊຶ່ງຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ດຶງດູດຜູ້ຄົນມາຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຈີນ ໄດ້ປົກຄອງຮົງກົງ ພາຍໃຕ້ຫລັກການ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ “ນຶ່ງປະເທດ ສອງລະບົບ”
ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ນະຄອນນີ້ ມີສິດເສລີພາບພິເສດ ແລະການປົກຄອງຕົນເອງ
ແຕ່ວ່າ ເຫດ ການຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ມີການຈັບກຸມນັກຂາຍປື້ມ 5 ຄົນ ໄດ້ສ້າງຄວາມ
ຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບການຈັດແຈງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Xi ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຈີນ ຕ້ອງການທີ່ຈະມອງໄປຂ້າງໜ້າ ໃນອະ
ນາຄົດເພື່ອ “ຄ້ຳປະກັນການພັດທະນາຂອງລັດ ແບບນຶ່ງປະເທດ ສອງລະບົບ.”
ຜູ້ຕິດຕາມສະຖານະການໃນຮົງກົງ ທ່ານ Felix Patrikeeff ອາຈານຈາກວິທະຍາໄລ
Kathleen Lunley ທີ່ Adelaide ໃນອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ບອກກັບ VOA ວ່າ ພວກນັກ
ເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງອະທິປະໄຕນັ້ນ ຈະບໍ່
ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
“ລັດຖະບານນຈີນ ແມ່ນໄດ້ເອົາມາດຕະການທີ່ແນ່ນອນ ທີ່ວ່າຈະຄວບຄຸມ ເພີ່ມຂຶ້ນ
ນັບມື້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ຊຶ່ງເປັນການເອົາບາດກ້າວທີ່ງຽບໆ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານ Patrikeeff ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
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