ໃນອາທິດນີ້ ຈີນ ແລະປາກິສຖານສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 10 ປີໃນການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງປັກກິ່ງ ແຕ່ຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການຕົກເປັນເປົ້າກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງປະຊາຊົນຈີນຢູ່ໃນປະເທດ ເອເຊຍໃຕ້ດັ່ງກ່າວແລະຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບການຈ່າຍໜີ້ຄືນພວມກາຍເປັນອຸບປະສັກຂັດຂວາງ ຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນໂຄງການຮ່ວມທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະພວກທີ່ຕ້ອງຕິ.
ໂຄງການເສັ້ນທາງເສດຖະກິດຈີນ-ປາກິສຖານ ຫຼື CPEC ມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ໄດ້ມີການນຳສະເໜີ ໃນປີ 2013 ແລະໄດ້ມີການຕັ້ງຊື່ກັນ ຢ່າງວ່ອງໄວວ່າ ເປັນໂຄງການສຳຄັນສຸດຂອງນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຊຶ່ງຄາດກັນວ່າມັນຈະຫັນປ່ຽນປາກິສຖານໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ອິສລາມາບັດປັບປຸງລະບົບການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດທີ່ອ່ອນເພຍເປ້ຍຫຼ່ອຍ ແລະພາກສ່ວນໄຟຟ້າ ແລະສ້າງເສັ້ນທາງການຄ້າເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ໄປຍັງທ່າເຮືອນ້ຳເລິກຍຸດທະສາດ ກວາດາ (Gwadar) ຂອງປາກິສຖານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມທະເລອາຣັບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານ ກ່າວວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນເກືອບ 200,000 ໜ້າວຽກ ດ້ວຍການສ້າງຖະໜົນຫົນທາງທີ່ຍາວ 1,400 ກິໂລແມັດ ແລະເພີ້ມພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຕາຂ່າຍແຫ່ງຊາດ 8,000 ເມກາວັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການມີໄຟຟ້າໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍຢູ່ໃນປະເທດທີ່ປະຊາກອນ 230 ລ້ານຄົນດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດລົງ. ການຕັດໄຟຟ້າໃຊ້ແບບແກ່ຍາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳທາງດ້ານເສດຖະກິດເປັນອຳມະພາດແລະບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ການຜະລິດທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນປະເທດທັງສອງກ່າວວ່າ ໂຄງການ CPEC ໄດ້ດຶງດູດເອົາການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຈີນຫຼາຍກວ່າ 25 ຕື້ໂດລາ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 62 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2030 ເວລາໂຄງການຕ່າງໆຂອງ CPEC ຮວມທັງເຂດເສດຖະກິດພິເສດຫຼາຍໆບ່ອນ ມີກຳນົດເວລາຈະແລ້ວສຳເລັດເສັດສິ້ນນັ້ນ.