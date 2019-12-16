ດ້ວຍສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ຄາດວ່າຈະຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນອາທິດນີ້, ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ລະດັບສູງໃນສະພາສູງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສະພາທີ່ຈະດຳເນີນການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ ໃຫ້ຟັງຄຳໃຫ້ການຈາກສັກຂີພິຍານສີ່ຄົນຈາກລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ຂຽນໃນຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ສົ່ງຫາຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍທ່ານ ມິຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ສະພາສູງຈະຮຽກຕົວວ່າການຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາທຳນຽບຂາວທ່ານ ມິກ ມັລເວນີ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອລະດັບສູງຂອງທ່ານ ມັລເວນີ, ທ່ານ ໂຣເບີດ ແບຼ, ພ້ອມກັບອະດີດທີ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ງົບປະມານທ່ານ ໄມເກິລ ດັຟຟີ.
ທ່ານ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຕໍ່ຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳທີ່ດຳເນີນການສືບສວນການຟ້ອງຮ້ອງໃຫ້ຂໍເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງສີ່ຄົນນັ້ນມາປາກົດຕົວເພື່ອການສອບຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີໃຜເຮັດຫຍັງ.
ທ່ານ ແມັກຄອນແນັລ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງການດຳເນີນຄະດີສັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີສັກຂີພິຍານຖືກຮຽກຕົວ, ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຈະປະສານງານກັບທຳນຽບຂາວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານວາງແຜນການດຳເນີນຄະດີຢູ່.
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະປະຊຸມກັບທ່ານ ຊູເມີ ເພື່ອຫາວິທີດຳເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ.
ທ່ານ ຊູເມີ ຍັງໄດ້ສະເໜີໃນຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ແລະ ທະນາຍຄວາມຂອງທຳນຽບຂາວ ຈະມີສຳລັບການສະແດງຫຼັກຖານ, ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ສະພາສູງຕ້ອງໄດ້ຖາມເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ຈຳນວນຂອງເວລາສຳລັບການໃຫ້ປາກຄຳຂອງສັກຂີພິຍານ, ສະຫຼຸບການໃຫ້ປາກຄຳ ແລະ ການພິຈາລະນາກ່ອນທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຈະໃຫ້ຄຳຕັດສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ຊູເມີ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຂໍ້ສະເໜີນີ້ ຈະອາດນຸຍາດໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີ ເຊິ່ງຂໍ້ເທັດຈິງທຸກຢ່າງສາມາດຖືກນຳມາພິຈາລະນາຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຢ່າງເປັນທຳ, ແລະ ການລົງຄະແນນສຽງສຸດທ້າຍຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນຂຶ້ນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ, ໂດຍປາສະຈາກການເລື່ອນເວລາທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃດໆ.”
ສະພາຕ່ຳແມ່ນຄາດວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພຸດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາສອງມາດຕາຂອງການຟ້ອງຮ້ອງ ທີ່ຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາຕ່ຳໄດ້ຮັບຜ່ານໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ການດຳເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວໃນສະພາສູງທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍນັ້ນ ຈະດຳເນີນຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນ ດ້ວຍການຕັດສິນວ່າກະທຳຜິດ ແລະ ການປົດທ່ານ ທຣຳ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.
ຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາຕ່ຳ, ໂດຍມອງຂ້າມການຄັດຄ້ານຢ່າງພ້ອມພຽງກັນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດ້ວຍການຂໍໃຫ້ ຢູເຄຣນ ສືບສວນສອບສວນ ນຶ່ງໃນຜູ້ທ້າຊິງຂອງທ່ານຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020, ເຊິ່ງແມ່ນ ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ຂັດຂວາງການທົບທວນ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳຂອງທ່ານ ໂດຍລັດຖະສະພາ ດ້ວຍການປະຕິເສດທີ່ຈະມອບເອກະສານຫຼາຍພັນໜ້າ ໃຫ້ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນການຟ້ອງຮ້ອງ ແລະ ການກີດກັນຜູ້ຊ່ວຍຄົນສຳຄັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈາກການໄປໃຫ້ປາກຄຳ.