ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ, ທ່ານໂອລາຟ ໂຊລສ໌ (Olaf Scholz) ກ່າວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຢາກເພີ່ມ ທະວີ ການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາ ຊີຟິກ ທີ່ມີຄ່ານິຍົມ ແບບດຽວກັນ, ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຢຸດຕິການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ທ່ານໂຊລສ໌ (Scholz) ກ່າວຫລັງຈາກການພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟູມິໂອະ ກິຊີດະ (Fumio Kishida) ວ່າ "ການເດີນທາງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນສັນຍານທາງການເມືອງທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຢຍຣະມັນ ແລະສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຈະສືບຕໍ່ ແລະຮັດແໜ້ນການພົວພັນ ກັບຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ".
ທ່ານກິຊີດະກ່າວວ່າ ທ່ານແລະທ່ານໂຊລສ໌ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນວ່າ ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມປະເທດອຸດສາຫະກຳ 7 ປະເທດ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຍຸຕິການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ແລະຟື້ນຟູສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງສາກົນ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
“ວິກິດການຢູເຄຣນເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນລະບຽບຂອງສາກົນສັ່ນຄອນບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຢູໂຣບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໃນເຂດເອເຊຍອີກດ້ວຍ. ການດຳເນີນຄວາມ ພະຍາຍາມໃດໆ ທີ່ຈະປ່ຽນແປງສະຖານະພາບເດີມຕ້ອງໄດ້ຫລີກລ້ຽງ, ໂດຍສະ ເພາະໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກິຊີດະທີ່ກ່າວໃນ ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສະແດງອອກໃຫ້ [ຣັດເຊຍ] ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ປະເພດຂອງການປ່ຽນແປງ ແຕ່ຝ່າຍດຽວ ຕໍ່ສະຖານະພາບເດີມ ໂດຍການໃຊ້ກຳລັງບັງຄັບ ແລະແບບຂາດສະຕິ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍສູງ, ມັນຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ຂົງເຂດເອເຊຍ."
ໃນການເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານໃນຖານະນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີນັ້ນ ທ່ານໂຊລສ໌ກ່າວວ່າ ທັງເຢຍຣະມັນ ແລະຍີ່ປຸ່ນແມ່ນ ເປັນຜູ້ປົກປ້ອງ “ລະບົບລະບຽບຂອງສາກົນທີ່ອີງໃສ່ກົດລະບຽບ”, ຫຼັກການຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະການປ້ອງກັນສິດທິມະນຸດທົ່ວໂລກ. ທ່ານໂຊລສ໌ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານຢາກໄປຍີ່ປຸ່ນ ກໍເພາະວ່າໂຕກຽວຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານກຸ່ມ 7 ປະເທດ ຫລື G-7 ຕໍ່ຈາກເຢຍຣະມັນ.
ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບບັນດາປະເທດ ກຸ່ມ G-7 ອື່ນໆ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຢູເຄຣນ ຍ້ອນມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຈີນມີຄວາມກ້າຫານ ແລະເພີ່ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກຕື່ມຂຶ້ນ. ຈີນໄດ້ສະແຫວງຫາທາງຄວບຄຸມໄຕ້ຫວັນທີ່ເປັນເອກະລາດມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວນັ້ນ ແລະໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະເຮັດແນວນັ້ນ ໂດຍການໃຊ້ກຳລັງບັງຄັບ ຖ້າຫາກຈຳເປັນ.