ກ່ອນໜ້າເຟສບຸກ, ທ່ານນາງວູ ກິມ ຈີ ໄດ້ຄິດວ່າ ມັນຂາດເຂີນຫຍັງໄປ ໃນ ວຽກງານ
ຂອງລາວ, ຊຶ່ງເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທັງໃນແລະເຂດອ້ອມແອ້ມ
ອ່າວຮາລອງ ທີ່ໂດ່ງດັງຂອງຫວຽດນາມ. ການພິມເຜີຍແຜ່ທາງ ໜ້າແວັບໄຊຕ໌ໃນກົມ
ຂອງລາວ ຫຼືບໍ່ ກໍກ່າຍເອກກະສານ ສົ່ງໄປໃຫ້ພວກທີ່ຢູ່ໃນການເບິ່ງແຍງ, ຊຶ່ງນາງ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນແມ່ນການເປັນສົນທະນາ ແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ແຕ່ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວ ໄດ້ຈັດໜ້າແວັບໄຊຕ໌ ທີ່ເປັນທາງການ ໃຫ້ແຂວງກວາງ ນິນ
ການສົນທະນາກັນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນທັງສອງທິດທາງ ລະຫວ່າງ ທ່ານນາງຈີ ແລະພວກ
ຢູ່ອາໄສໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືບໍ່ ກໍທຸລະກິດອື່ນໆ ນັ້ນຄືເຫດຜົນຫຼັກ ຖ້າເວົ້າເຖິງສື່ສັງຄົມ.
ທ່ານນາງຄິດວ່າ ພວກລັດຖະກອນ ຈຳເປັນທີ່ຈະກ້າວໃຫ້ທັນກັບທົ່ວປະເທດ.
“ສື່ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະເຟສບຸກ, ແມ່ນໃຊ້ຫຼາຍໃນຫວຽດນາມ,” ຊຶ່ງທ່ານນາງຈີ
ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຮອງຫົວໜ້າ ສົ່ງເສີມແລະສະໜັບສະໜຸນການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວໄວ້
ແລະທ່ານນາງ ຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ແຕ່ ສຳລັບພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ
ທີ່ໃຊ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືສົນທະນາກັບພວກຜູ້ຄົນ ແລະທຸລະກິດອື່ນໆ, ແມ່ນວ່າຍັງບໍ່
ມີການໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເທື່ອ.”
ແມ່ນແຕ່ ໃນຂະຍະທີ່ລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເອົາຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບແລະມີຄວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກເຟສບຸກ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານໃນ
ຫວຽດນາມແມ່ນຊອກຫາຫຼາຍທາງເລືອກອື່ນໆ ໃນການໃຊ້ແວັບໄຊຕ໌. ແລະເຟສບຸກ
ແມ່ນເຕັມໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ.
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