ກຳລັງປະສົມທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຢູ່ໃນເຢເມນ ເວົ້າວ່າ ຕົນພ້ອມ ແລ້ວທີ່ຈະໃຊ້ "ການບັງຄັບຢ່າງສຸດຂີດ" ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກກະບົດຮູຕີບໍ່ມີທາງເລືອກ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການຢຸດຍິງຢູ່ໃນເມືອງທ່າເຮືອໂຮເດດາ.
"ເພື່ອຮັກສາສະພາບການຢຸດຍິງ ແລະຄວາມຫວັງໃດໆ ທີ່ຈະດຳເນີນຂັ້ນຕອນທາງການເມືອງໄດ້ນັ້ນໄວ້, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະປະຊາຄົມສາກົນ ຈະຕ້ອງພາກັນກົດດັນພວກຮູຕີໃຫ້ຍຸຕິການລະເມີດ…. ແລະກ້າວໄປເຖິງການຖອນກຳລັງອອກຈາກໂຮເດດາ ດັ່ງທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະຫະລັດອາຣັບເອເມເຣັສ ຫລື UAE, ທ່ານ ແອນວາ ກາກາຈຊ໌ (Anwar Gargash) ທີ່ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
UAE ແມ່ນສະມາຊິກສຳຄັນຂອງກຳລັງປະສົມທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານເຢເມນ ໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດເອົາເມືອງນັ້ນຄືນມາຈາກການຄວບຄຸມຂອງພວກຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກອີຣ່ານ.
ພວກກະບົດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢເມນໄດ້ເຊັນສັນຍາຢຸດຍິງສຳລັບເມືອງໂຮເດດາໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ. ທ່າເຮືອ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມ ໂດຍພວກກະບົດແຫ່ງນັ້ນ ແມ່ນບ່ອນທີ່ອາຫານ ແລະເຄື່ອງບັນເທົາທຸກດ້ານມະນຸດສະທຳປະເພດອື່ນໆ ຖືກຳສົ່ງເຂົ້າໄປໃນປະເທດ ເພື່ອເອົາໄປຊ່ວຍພົນລະເຮືອນເຢເມນທີ່ທຸກຍາກລຳບາກ ນັ້ນ.
ທຸກຝ່າຍໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະຖອນກຳລັງຂອງຕົນອອກຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍພາກັນຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດຕາມສັນຍານັ້ນ. ມີການຍິງສູ້ກັນເກີດຂຶ້ນເປັນບາງຄັ້ງຄາວຢູ່.
ແຕ່ພວກກະບົດ ແລະຝ່າຍກຳລັງປະສົມໄດ້ເລີ້ມປະຕິບັດການແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກນຳກັນ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການປະຕິບັດສັນຍາຢຸດຍິງນັ້ນ.
ທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານ ມາຕິນ ກຣິຟຟິດສ໌ (Martin Griffiths) ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດງານເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການຢຸດຍິງຫລົ້ມແຫລວນັ້ນເວົ້າວ່າ ທ່ານມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ມີການແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກນຳກັນຢ່າງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະເວົ້າອີກວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ເຫັນທ່າທີທາງດ້ານມະນຸດສະທຳເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.
ກຸ່ມກະບົດຮູຕີໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົານະຄອນຫລວງຊານາອາຂອງເຢເມນໃນປີ 2014, ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເຢເມນໄປຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນຊາອຸດີອາຣາເບຍຊົ່ວຄາວ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຕັ້ງບ່ອນດຳເນີນງານຂອງຕົນຢູ່ໃນເມືອງທ່າເອເດນ.
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