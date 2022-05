ນັກ​ກ​ານ​ທູດ​ຣັດ​ເຊຍຜູ້​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ປະ​ຈຳ​ນະ​ຄອນ​ເຈນີ​ວາ ​ໄດ້​ລາ​ອອກ​ໃນ​ວັນ

​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ເພາະ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​“ລະ​ອາຍ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ” ​ຕໍ່​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ເມື່ອ​ສ​າມ​ເດືອນ​ກ່ອນຂອງ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ.

ຢູ່​ໃນ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ແປກໆ ແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ​ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ໃນ​ວົງ​ການໆ​ທູດ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ບໍ​ຣິ​ສ

ບອນ​ດາ​ແຣ​ຟ (Boris Bondarev) ອາຍຸ 41ປີ ໄດ້​ຍືນ​ໃບ​ລາ​ອອກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ໜັງ​ສື ທີ່​ຖະ​ແຫລງ​ຕໍ່​ເອກ

​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ເກນ​ນາ​ດີ ກາ​ຕີ​ລອ​ຟ (Gennady Gatilov) ແລະ​ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ປະ​ນາມ​ຢ່າງ

​ຮ້​າຍ​ແຮງໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​.

ທ່ານບອນ​ດາ​ແຣ​ຟ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ເຮັດ​ສົ​ງ​ຄາມ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໂດຍ ປູ​ຕິນ ຕ້ານຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ຕ້ານ​

ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ທັງ​ໝົດ ບໍ່​ແມ່ນ​ແຕ່​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຕ້ານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແຕ່​ຍັງ​ບາງ​ທີ​ເປັນ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​

ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕໍ່​ປະຊາ​ຊົນ​ຣັດ​ເຊຍ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ອັກ​ສອນໂຕ Z ໃຫ​ຍ່ (​ທີ່​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສົງ​ຄາມ)

​ທີ່​ຂີດໝາຍ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທັງ​ໝົດ​ອອກ​ໄປ ແລະ​ອະ​ນາ​ຄົດຄວາມ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ ສັງ​ຄົມ​ເສ​ລີ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ

​ເຮົາ.”

​ທ່ານບອນ​ດາ​ແຣ​ຟ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່​ບັນ​ຫາ​ການ​ຖອນ​ອາ​ວຸດ​ຢູ່​ເຈ​ນີ​ວາ ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ວ່າ ພວກ​ທີ່​ຮັບ​ເອົ​າ​

ສົງ​ຄາມ​ນີ້​ຕ້ອງ​ການ​ສິ່ງ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຮັກ​ສາ​ອຳ​ນາດ​ຕະ​ຫລອດ​ໄປ ຢູ່​ກັບ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ລົດ​ຊາດຕົນ​

ເອງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ພະ​ລາດ​ຊະ​ວັງ ​ລອງ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອຫລູ​ຫລາ ປຽບທຽບ​ຢູ່ໃນນໍ້​າໜັກ ແລະ​ໃຊ້​ເງິນກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ຣັດ​

ເຊຍທັງ​ໝົດ ມ່ວນ​ຊື່ນ​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຂອບ​ເຂດ ແລະ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ໂທດ​ທັງ​ໝົດ.”

​ທ່ານບອນ​ດາ​ແຣ​ຟ ກ່າວ​ວ່າ “ເພື່ອ​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ນັ້ນ ເຂົາ​ເຈົ້າເຕັມ​ໃຈເສຍ​ສະ​ລະຊີ​ວິດ​ຫລາຍ​ທີ່​ຈະ​ຫລາຍ​ໄດ້​ເທົ່າ​ທີ່​

ເຮັດ​ໄດ້. ​ຊາວ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຫລາຍໆ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ເລື້ອງ​ນີ້.”

​ທ່ານບອນ​ດາ​ແຣ​ຟ ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່​ານ​ເຊີ​ເກຣາ​ຟ​ຣອ​ຟ ວ່າ “ເປັນ​ການ​ສະ​ແດງ

​ໃຫ້​ເຫັນທີ່​ດີຕໍ່​ການຫລຸດ​ລະ​ບົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ” ​ຄົນ​ໃດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຕົກ​ຈາກ​ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ ແລະ​ປັນ​ຍາຊົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​

ການ​ສຶກ​ສາ” ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ “ໜ້າ​ທີໜ້ານັບ​ຖື​ສູງ” ​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ເພື່ອນ​ນັກ​ການ​ທູດ​ໄປ​ຫາ “ຄົນ​ໃດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຜູ້​ທີ່​ປະ​ກ​າດ

ຂັດ​ແຍ້ງໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການຢູ່​ສະ​ເໝີ ແລະ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ໂລກ (ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຣັດ​ເຊຍເຊັ່ນ​ກັນ) ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເລຍ!”

A veteran Russian diplomat to the United Nations office in Geneva resigned Monday because he said he was “so ashamed” of Russian President Vladimir Putin’s invasion of Ukraine three months ago.

In a rare, but not unprecedented protest within the Russian diplomatic corps, Boris Bondarev, 41, handed in his resignation in a letter addressed to Ambassador Gennady Gatilov and then released a scathing denunciation of the Russian war effort.

“The aggressive war unleashed by Putin against Ukraine, and in fact against the entire Western world, is not only a crime against the Ukrainian people,” Bondarev said, “but also perhaps the most serious crime against the people of Russia, with a bold letter Z (signifying support for the war) crossing out all hopes and prospects for a prosperous free society in our country.”

Bondarev, who has focused on Russian disarmament issues in Geneva, contended “that those who conceived this war want only one thing — to remain in power forever, live in pompous tasteless palaces, sail in yachts comparable in tonnage and costs to the entire Russian navy, enjoying unlimited power and complete impunity.”