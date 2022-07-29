“ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນໂລກ ລົງທຶນໃນການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼາຍໄປກວ່າປະເທດຣັດເຊຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ທີ່ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳວັນ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ເລື້ອງນີ້ ຈຳເປັນແທ້ໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳຕອບທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນລະດັບໂລກ ແລະມັນກໍບໍ່ມີເຫດຜົນໃດໆເລີຍວ່າ ເປັນຫຍັງປະຕິກິລິຍາໃນທຳນອງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວຢູ່ໃນສະຫະລັດ.”
ທ່ານເຊເລນສກີ ຂອບອົກຂອບໃຈບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ “ໃຫ້ການອະນຸມັດຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ຕໍ່ມະຕິທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຮູ້ຣັດເຊຍວ່າ ເປັນປະເທດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການກໍ່ການຮ້າຍ.” ຣັດເຊຍຈະເຂົ້າໄປຮ່ວມຄິວບບາ ເກົາຫຼີເໜືອ ອີຣ່ານ ແລະຊີເຣຍ.
ນັບເປັນເທື່ອທຳອິດໃນຮອບຫຼາຍໆອາທິດ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໂຈມຕີເຂດນະຄອນຫຼວງກິຢິບ ແລະເຂດເຊີນີຮິບ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນອັນທີ່ຢູເຄຣນກ່າວຫາວ່າ ເປັນການຕອບໂຕ້ ໃນການສືບຕໍ່ຕ້ານຢັນການຮຸກຮານຂອງມົສກູ.
ຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີເຂດນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ດ້ວຍລູກສອນໄຟ 6 ລູກ ຈາກທະເລດຳ ເຮັດໃຫ້ 15 ຄົນບາດເຈັບ ຫ້າຄົນຂອງຈຳນວນນັ້ນແມ່ນເປັນພົນລະເຮືອນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າແຂວງຄົນນຶ່ງ. ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຶ່ງລູກຕົກ ແຕ່ກຳລັງຂອງມົສກູໄດ້ໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງລີອູຕິສ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ໂດຍໄດ້ທຳລາຍຕຶກອາຄານຫຼັງນຶ່ງ ແລະອີກສອງຫຼັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດເຂດກີຢິບ ທ່ານໂອເລັກຊີ ກູເລບາ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນພົວພັນກັບວັນຄົບຮອບທີ່ປະທານາທິບໍດີເຊເລນສກີໄດ້ສ້າງຕັ້ງເຂດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນເປັນລັດເມື່ອປີກາຍນີ້ ແລະຢູເຄຣນໄດ້ລະນຶກເຖິງເປັນເທື່ອທຳອິດໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານກູເລບາ ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບຢູເຄຣນວ່າ “ຣັດເຊຍ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລູກສອນໄຟ ແມ່ນໄດ້ທຳການແກ້ແຄ້ນຕໍ່ການຕ້ານຢັນຢ່າງແຜ່ກວ້າງຂອງປະຊາຊົນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຢູເຄຣນສາມາດຈັດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນການກາຍເປັນລັດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຢູເຄຣນໄດ້ທັບມ້າງແຜນການຂອງຣັດເຊຍໄປແລ້ວ ແລະຈະສືບຕໍ່ປ້ອງກັນໂຕເອງ.”
ສ່ວນຜູ້ປົກຄອງເຂດເຊີນີຮິບ ທ່ານວຢາເຊັສລາຟ ຊາອຸສ (Vyacheslav Chaus) ລາຍງານວ່າ ຣັດເຊຍຍັງໄດ້ຍັງໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຈາກເບລາຣຸສ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ໂຈມຕີບ້ານຮອນຊາຣິບສກາ. ເຂດເຊີນີຮິບບໍ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີມາໄດ້ຫຼາຍອາທິດແລ້ວ.
ຣັດເຊຍໄດ້ຖອນກຳລັງອອກຈາກເຂດກີຢິບ ແລະເຊີນີຮິບ ເມື່ອຫຼາຍໆເດືອນຜ່ານມາ ເມື່ອບໍ່ສາມາດເຂົ້າຢຶດເອົາເຂດທັງສອງ ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງທ່ານເຊເລນສກີໄດ້.