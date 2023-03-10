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ວັນສຸກ, 10 ມີນາ 2023
ໂລກ

​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ: ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​​ຣັດ​ເຊຍ ຕໍ່​​ຢູ​ເຄ​ຣນ ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຫ່າງ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ

  • ວີໂອເອ
ຜູ້​ຄົນ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຕາມ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ ຂອງ​ເຮືອນ​ຫຼັງ​ນຶ່ງ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ບ້ານ​ເວ​ລີ​ກາ ວິ​ລ​ຊາ​ນິ​ດ​ເຊຍ ປະ​ມານ 50 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຫ່າງ​ຈາກ​ເມືອງ​ລີ​ວິບ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 9 ມີ​ນາ 2023.

ຫຼັງ​ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍ​ເປີດ​ສາກ​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໃສ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້​ວ່າ
ໄລ​ຍະ​ຫ່າງຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ຈຳ​ເປັນ “​ຕ້ອງໄດ້​ເກັບ​ສະ​ສົມ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທີ່​ຜະ​ລິດຂຶ້ນໃໝ່ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ສາ​ມາດ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ພໍ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້ເພື່ອເອົາ​ຊະ​ນະ​ລະ​ບົບ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄພ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍຕໍ່​ຢູ​ເຄ​ຣນໃນ​ວັນ​ພະ​ວານນີ້ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 6 ຄົນແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ​ບໍ່​ມີ​ອາຍ​ຮ້ອນ​ແລະ​ໄຟ​ຟ້າ.

ມັນ​ເປັນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ​ໃນ​ທຳ​ນອງນີ້ຕໍ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ຮອບ​ສາມ​ອາ​ທິດ ໂດຍ​ກຳ​ລັງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ 34 ​ລູກ ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດທີ່​ຣັດ​ເຊຍ​ຍິງ​ມາ 81 ລູກ​ຕົກ ຊຶ່ງ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ອັດ​ຕາ​ທີ່​ຖືກ​ຍິງ​ຕົກ​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ ພ້ອມ​ທັງ​ເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ 4 ລຳ​ຂອງ​ທີ່​ເຮັດ​ໂດຍ​ອີ​ຣ່ານ.

ສຽງ​ສັນ​ຍານ​ເຕືອນ​ໄພ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ໄດ້​ດັງ​ຂຶ້ນ​ຕະ​ຫຼອດ​ຄືນ ຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ເຂດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຮວມ​ທັງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນຳ​ດ້ວຍ ຊຶ່ງ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ເຂດ​ແນວ​ໜ້າ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ເຂດ​ລີ​ວິບ ກ່າວ​ວ່າ ມີ 5 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ເວ​ລາ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຕົກ​ໃສ່​ຄຸ້ມ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ກ່າວໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ “ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ ບໍ່​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສ່ຳ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ປະ​ເທດ​ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ລ່າມ​ໂສ້.”

ນອກ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເພື່ອ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ “ວິ​ທີ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ໂລກ​ ເພື່ອ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ການໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ.”

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີນີ້​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ຕໍ່​ເຂດບ​ຣາຍ​ແອນ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ອັນ​ທີ່​ມົ​ສ​ກູ ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ເປັນ​ນ້ຳ​ມື​ຂອງ​ພວກ​ກໍ່​ວິ​ນາ​ສະ​ກຳ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ. ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ເຕືອນ​ວ່າ ມົ​ສ​ກູ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ການ​ກ່າວ​ອ້າງນັ້ນ ເປັນ​ເຫດ​ຜົນ​ເພື່ອ​ທະ​ວີການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂ​ອງ​ຕົນ.

ມົ​ສ​ກູ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຍິງ​ຖະ​ຫຼົ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ແລະ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ “ຕະ​ຫຼອດ​ທັງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ ທີ່​ສະ​ໜອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃຫ້​ແກ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.” ເກືອບ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກີ​ຢິບ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອາຍ​ອຸ່ນ ແລະ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຄາ​ກິບ ຫົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບ​ສອງ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ບ່ອນ​ທີ່​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ເຂດ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ 15 ຄັ້ງ​.

ປະ​ມານ 150,000 ຄອບ​ຄົວ​ບໍ່​ມີ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃຊ້ ​ໃນ​ເຂດ ຊີ​ໂຕ​ເມຍ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ສ່ວນ​ທີ່​ເມືອງ​ທ່າ​ໂອ​ເດ​ສ​ຊາທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ ໄດ້​ເກີດ​ໄຟ​ຟ້າ​ມອດ​ແບບ​ສຸກ​ເສີນ​ຍ້ອນ​ວ່າ ສາຍ​ໄຟ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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