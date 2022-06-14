ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນໃຈກາງເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດ (Sievierodonetsk) ຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ແລະສືບຕໍ່ໂຈມຕີໂຮງງານເຄມີທີ່ເປັນບ່ອນພັກອາໄສຂອງທະຫານ ແລະພົນລະເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ.
ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດນັ້ນ, ທ່ານເຊີຮີ ແຮເດ (Serhiy Haidai) ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ຜ່ານທາງ Telegram ວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍຄວບຄຸມປະມານ 70 ເປີເຊັນຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ກຳລັງຢູເຄຣນອອກຈາກໃຈກາງເມືອງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ໂຮງງານເຄມີອາຊົດ (Azot) ຂອງເມືອງ, ບ່ອນທີ່ມີພົນລະເຮືອນ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນພັກອາໄສຢູ່ໄດ້ຖືກ "ປືນໃຫຍ່ຍິງຖະຫລົ່ມຢ່າງໜັກ."
ທ່ານແຮເດ ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນປະມານ 500 ຄົນຍັງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ແລະທະຫານຂອງຢູເຄຣນກໍາລັງພະຍາຍາມເອົາພວກເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ບ່ອນປອດໄພ.
ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຂົວທັງໝົດທີ່ຕໍ່ໃສ່ເມືອງນັ້ນໄດ້ຖືກທຳລາຍໝົດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ ເຄຣນກ່າວວ່າ ຍັງມີທາງອອກນອກເມືອງອີກທາງນຶ່ງ ແຕ່ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວຖືກທຳລາຍຢ່າງໜັກ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີກ່າວວ່າ ການສູ້ລົບເພື່ອຮັກສາເຂດດອນບາສ “ແນ່ນອນຈະເປັນການສູ້ລົບທີ່ຖືກຈາກລຶກໃນປະຫວັດສາດຂອງການທະຫານວ່າເປັນການສູ້ລົບກັນທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນຢູໂຣບ.”
“ສຳລັບພວກເຮົາແລ້ວ, ຄວາມເສຍຫາຍສຳລັບການສູ້ລົບນີ້ແມ່ນສູງຫຼາຍ. ຖ້າເວົ້າແລ້ວ ມັນກໍເປັນຫນ້າຢ້ານ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊເລັນສ໌ກີທີ່ ກ່າວໃນ ຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານໄດ້ເພີ່ມການຮຽກຮ້ອງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໃຫ້ບັນດາປະເທດຄູ່ພາຄີສົ່ງປືນໃຫຍ່ທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ເພື່ອໃຊ້ຕໍ່ສູ້ກັບກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ.
ທ່ານມີຄາຍໂລ ໂປໂດລຢັກ (Mykhailo Podolyak) ທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານເຊ ເລນສ໌ກີຂຽນລົງໃນມວີດເຕີໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ "ເພື່ອຢາກໃຫ້ສົງຄາມສິ້ນສຸດລົງ ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມກ້ຳເກິ່ງທາງດ້ານອາວຸດຢ່າງຫນັກ." ທ່ານໄດ້ລະບຸປະ ເພດຂອງອາວຸດ ຊຶ່ງລວມມີ ປືນຄົກ 1,000 ກະບອກ, ລະບົບຈະຫຼວດຍິງທີ່ຍິງພ້ອມກັນໄດ້ຫລາຍລູກ 300 ຊຸດ, ລົດຖັງ 500 ຄັນ, ລົດຫຸ້ມເກາະ 2,000 ຄັນ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 1,000 ລຳ.
ທ່ານໂປໂດລຢັກ ກ່າວອີກວ່າ “ກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມຕິດຕໍ່ພົວພັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາທີ່ນະຄອນຫລວງບຣັສເຊີລສ໌.” "ພວກເຮົາລໍຖ້າການຕັດສິນໃຈຢູ່."
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານລອຍ ອອສຕິນກຳລັງຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້. ກອງປະຊຸມທາງອອກລາຍຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ໄດ້ດຶງດູດເອົາຜູ້ແທນຈາກ 47 ປະເທດ, ອົງການເນໂຕ້ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ທ່ານອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວຫຼັງການເຈລະຈາໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາວ່າ: ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ “ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ” ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະສານງານກັບຢູເຄຣນ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ “ເພື່ອໃຫ້ຢູເຄຣນສາມາດຮັກສາ ແລະເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດງານຢູ່ສະໜາມລົບຂອງຕົນຫລາຍຂຶ້ນ.”