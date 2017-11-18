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ຣັດເຊຍ ໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ຕໍ່ຍັດຕິ ການໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ຢູ່ຊີເຣຍ

ນັກການທູດຣັດເຊຍ ພວມປຶກສາກັນ ຢູ່ຂ້າງຫຼັງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳ ສປຊ ທ່ານ Vassily Nebenzia ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ສປຊ ໃນ ນະຄອນນິວຢອກ. (4 ພະຈິກ 2017)​

ຣັດເຊຍ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ໄດ້ໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງຕໍ່ຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ທີ່ຈະຕໍ່ອາຍຸການສືບສວນຂອງນາໆຊາດກ່ຽວກັບການໃຊ້ອາວຸດເຄມີຢູ່ໃນ
ຊີເຣຍ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຍັດຕິທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້.

ຍີ່ປຸ່ນເປັນຜູ້ນຳສະເໜີຍັດຕິ ທີ່ຈະຕໍ່ອາຍຸໃນການສືບສວນຕື່ມອີກ 30 ມື້ ເພື່ອລະບຸວ່າ
ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີ ຢູ່ທີ່ປະເທດຊີເຣຍ ເພື່ອໃຫ້ເວ
ລາສຳລັບການເຈລະຈາ ທີ່ຈະມີການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ ໃນລະດັບທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ
ກວ່າເກົ່າ.

ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ສະຫະລັດກໍໄດ້ນຳສະເໜີຍັດຕິທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ເພື່ອຕໍ່ອາຍຸຂອງ
ການສືບສວນອອກໄປຕື່ມອີກນຶ່ງປີ ຊຶ່ງກໍຖືກຣັດເຊຍ ໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຍັດຕິອີກສະບັບນຶ່ງ ທີ່ຮ່າງຂຶ້ນໂດຍຣັດເຊຍ ໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີ
ການປ່ຽນແປງ ກ່ຽວກັບການສືບສວນ ຂອງນາໆຊາດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນພ້ອມພຽງ
ພໍທີ່ຈະຮັບຜ່ານ ໂດຍມີແຕ່ 4 ປະເທດເທົ່ານັ້ນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ.

ຖ້າປາສະຈາກການຕໍ່ອາຍຸແລ້ວ ສິດອຳນາດໃນການກົນໄກການສືບສວນຮ່ວມແມ່ນ
ໝົດອາຍຸໃນຕອນທ່ຽງຄືນຂອງວັນພະຫັດ.

ການໃຊ້ສິດຢັບຢັງຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ຍັດຕິກ່ຽວກັບຊີເຣຍໃນວັນສຸກວານນີ້ ແມ່ນເປັນ
ການໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງເທື່ອ 11 ຂອງຣັດເຊຍ.

ຫລັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງໃນມື້ວານນີ້ແລ້ວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Nikkey Haley ກໍໄດ້ກ່າວ ຕໍ່ສະພາ
ຄວາມໝັ້ນຄົງວ່າ “ຣັດເຊຍບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຊອກຫາພື້ນຖານຮ່ວມກັນກັບ
ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ເພື່ອກອບກູ້ກົນໄກການສືບສວນຮ່ວມ. ຣັດ
ເຊຍຈະບໍ່ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບກົນໄກໃດໆທີ່ອາດສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນການໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ໂດຍພັນທະມິດຂອງຕົນ​ ຄືອຳນາດການປົກຄອງຊີເຣຍ. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍແລະ
ກໍໜ້າລະອາຍເຊັ່ນນັ້ນ.”

ທ່ານນາງ Haley ໄດ້ກ່າວ “ຂໍຂະມາ ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ” ຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວຂອງຜູ້
ເຄາະຮ້າຍ ໃນການໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ຢູ່ຊີເຣຍ ແລະກໍພວກເດັກນ້ອຍ​ ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້
ຊາຍຊາວຊີເຣຍ ທີ່ອາດຈະເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ໃນການໂຈມຕີ ໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ.” ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະຫະລັດ ພ້ອມກັບສ່ວນທີ່ເຫລືອ ຂອງສະພາ ຄວາມໝັ້ນຄົງຈະບໍ່ຍອມເດັດຂາດໃນການຊອກຫາຄວາມຍຸຕິທຳສຳລັບການສູນ ເສຍບຸກຄົນທີ່ພວກທ່ານຮັກແລະປົກປ້ອງຄອບຄົວຂອງພວກທ່ານຂໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຣັດ ເຊຍສາມາດຂັດຂວາງສະພານີ້ແຕ່ຣັດເຊຍຈະບໍ່ສາມາດຂັດຂວາງຄວາມຈິງໄດ້.”

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Vassily Nebe-
zia ກ່າວວ່າ ການສືບສວນສາມາດຕໍ່ອາຍຸໄດ້ຖ້າວ່າ “ການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ໃນ
ການປະຕິບັດງານ” ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເທົ່ານັ້ນ.

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