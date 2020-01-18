ຣັດເຊຍກຳລັງຂະຫຍາຍການຕົກລົງຂາຍອາວຸດໃຫ້ຕ່າງປະເທດຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍທີ່ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານອາເລັກຊານເດີ ໂຟມິນ ໃຫ້ການຢືນຢັນ ຕໍ່ໜັງສືພິມຂອງກອງທັບຣັດເຊຍ Krasnaya Zvezda ໃນວັນທີ 20 ທັນວາຜ່ານມາວ່າມົສກູໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືທາງທະຫານກັບ 39 ປະເທດ ໃນໄລຍະຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ ຫຼາຍໆປະເທດແມ່ນຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຮວມທັງປະເທດລາວ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຊື້ອາວຸດຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນລະດັບນີ້ ມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ.
ການຂະຫຍາຍການຂາຍອາວຸດຂອງຣັດເຊຍແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ແລະເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະອົງການເນໂຕ (NATO) ໄດ້ແຕກຫັກລົງ.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດພັນທະມິດເກົ່າສະໄໝສົງຄາມເຢັນ ເຊັ່ນປະເທດລາວນັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງມົສກູແມ່ນສຳລັບການແລກປ່ຽນ ແລະໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າຫາທາງລົດໄຟທີ່ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ທີ່ຈະອຳນວຍທາງເຂົ້າສູ່ບັນດາທ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆ ແລະເສັ້ນທາງການຄ້າ ຢູ່ໃນຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ແລະເຂດແຄມຝັ່ງທະເລປະເທດໄທ ຊຶ່ງເປັນທີ່ສົນໃຈສຳລັບມົສກູ ແລະການຂາຍອາວຸດ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ໃນຄວາມພະຍາຍາມໂດຍຣັດເຊຍ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຂອງຕົນກັບບັນດາປະເທດເຫລົ່ານີ້.
ທ່ານຄາວິນ ກຣິນວູດ ນັກວິເຄາະອົງການ A2 Global Risk ທີ່ມີຫ້ອງການປຶກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ຮົງກົງ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ “ຈຸດປະສົງຂອງມົສກູ ປາກົດວ່າ ປະສົມປະສານກັບການຄ້າແລະບາງທີການລົບກວນໃນຄວາມຄິດທີ່ວ່າການເຊື່ອມໂຊມລົງໃດໆໃນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື ຢູໂຣບແມ່ນຖືວ່າ ເປັນການຊະນະ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍແມ່ນປະກອບເປັນ 25 ເປີເຊັນ ຂອງການຂາຍອາວຸດທີ່ສຳຄັນໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະອີງຕາມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສັນຕິພາບສາກົນທີ່ສະຕັອກໂຮມ (Stockholm international Peace Research institute) ມົສກູ ໄດ້ຂາຍອາວຸດ ໃນມູນຄ່າ 6 ພັນ 600 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ລະຫວ່າງປີ 2010 ຫາ 2017 ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນເທົ່າກັນກັບສະຫະລັດ ແລະຈີນ ຮວມເຂົ້າກັນແລ້ວ.
ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວຍັງກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຂາຍອາວຸດ 60 ເປີເຊັນໃຫ້ແກ່ທົ່ວທະ
ວີບເອເຊຍ ແລະໂອເຊອານິກ ລະຫວ່າງປີ 2014 ແລະປີ 2018.
Russia is rapidly expanding foreign arms deals worldwide, with Deputy Defense Minister Alexander Fomin confirming to the Russian military's newspaper Krasnaya Zvezda December 20 that Moscow has signed military cooperation pacts with 39 countries in the last five years, many of them in Southeast Asia, including Laos, which has not been buying Russian weapons on this scale for decades.
The expansion is raising eyebrows and comes as relations between Russia and NATO have broken down.
Analysts said old Cold War alliances with countries such as Laos, Moscow's appetite for barter deals, and the potential for access to railroads under construction that will provide access to seaports and trade routes along the Vietnamese, Cambodian and Thai coasts, appeal to Moscow, and the arms sales are part of a larger effort by Russia to strengthen its links with these countries.
“Moscow’s motives appear to be a combination of commercial and the perhaps disruptive, in the sense that any erosion of U.S. or European defense interests is a de facto win,” Gavin Greenwood, an analyst with A2 Global Risk, a Hong Kong-based security consultancy, told VOA.
He said Russia had accounted for 25% of major arms sales in Southeast Asia since 2000, and according to the Stockholm International Peace Research Institute, Moscow sold $6.6 billion in arms to Southeast Asia between 2010 and 2017, as much as the U.S. and China combined.