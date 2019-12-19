ເຮືອຫາປາຫ້າລຳຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຖືກຍຶດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໂດຍ ຣັດເຊຍ ໃນເຂດຕາເວັນອອກໄກຂອງປະເທດ, ເປັນເຫດການຫຼ້າສຸດຈາກຫຼາຍຄັ້ງ ກ່ຽວກັບສິດທິໃນການຫາປາ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຂັດແຍ້ງເຂດແດນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ກັບ ຣັດເຊຍ, ຢ້ອນກັບຄືນໄປທ້າຍຂອງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.
ກຳປັ່ນທັງຫຼາຍຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນກຳລັງຫາປາໝຶກຢູ່ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກໄລ່ຕາມໂດຍຕຳຫຼວດລາດຕະເວນເຂດຊາຍແດນ ຣັດເຊຍ ທີ່ການສືບສວນໄດ້ອ້າງ ກ່ຽວກັບ ການລ່າສັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງ ຣັດເຊຍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ໂຢຊິຮິເດະ ຊູກະ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ ຊູກະ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ວ່າ “ມັນຮັບບໍ່ໄດ້. ລັດຖະບານຂໍຮຽກຮ້ອງຢ່າງເດັດຂາດ, ຈາກທັດສະນະດ້ານມະນຸດສະທຳ, ໃຫ້ປ່ອຍຕົວລູກເຮືອ ແລະ ກຳປັ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າໄວທີ່ສຸດ.”
ໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ, ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ທ່ານນາງ ມາເຣຍ ຊາຄາໂຣວາ ໄດ້ຢືນຢັນເຫດການດັ່ງກ່າວວ່າ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງວັນກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍການເດີນເຮືອ ກ່ຽວກັບ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ແລະ ຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ທ່ານນາງ ຊາຄາໂຣວາ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນເມື່ອຖືກກົດດັນໂດຍບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ໂຊກບໍ່ດີ, ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເວົ້າ, ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.”
ທ່ານນາງຍັງໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ຊາວປະມົງ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດທີ່ຈຳເປັນ ໃນເວລາຖືກຄວບຄຸມຕົວຢູ່ນັ້ນ.
ໃນເນື້ອແທ້ຂອງບັນຫານັ້ນ ແມ່ນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ຍື້ດເຍື້ອຍາວນານ ກ່ຽວກັບ ເກາະນ້ອຍສີ່ເກາະ ທີ່ສະຫະພາບ ໂຊວຽດ ໄດ້ຍຶດຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຕອນທ້າຍຂອງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ມົສກູ ແລະ ໂຕກຽວ ຢ່າງໜ້ອຍຢູ່ໃນພາວະສົງຄາມນຳກັນຢ່າງເປັນທາງການໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມານີ້.
ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ສີ່ເກາະທີ່ຖືກ ຣັດເຊຍ ຍຶດ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າດິນແດນພາກເໜືອນັ້ນ, ຕ້ອງຖືກສົ່ງຄືນ.
ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງໄດ້ອ້າງເຖິງເກາະດັ່ງກ່າວເປັນ ເກາະ ຄູຣິລ ພາກໃຕ້ນັ້ນ, ໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ເກາະດັ່ງກ່າວແມ່ນຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ມາຈາກສົງຄາມຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈາກວັນທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກຳລັງທະຫານມະຫາອຳນາດ ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ, ພ້ອມກັບພວກ ນາຊີ ເຢຍຣະມັນ.
ເຖິງແມ່ນຈະມີການເຈລະຈາກກັນຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວກໍຕາມ, ການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຂໍ້ແນະ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳເລັດບາງຄັ້ງຄາວນັ້ນ, ຄວາມຂັດແຍ້ງເລື່ອງເກາະດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການເຊັນສົນທິສັນຍາສັນຕິພາບໃດໆ.