ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ ແລະ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຈະໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​

ຢູ່​ເມືອງ​ໂຊ​ຈີ (Sochi) ​ໃນປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ອາ​ທິດ​ນີ້ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ສຸດ

ຍອດ​ເປັ​ນ​ເວ​ລາ​ສອງວັນທີ່ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ພັນ​

ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ 54 ປະ​ເທດໃນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ທັງ​ໝົດ.

ມົ​ສກູ​ຫວັງ​ວ່າ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ນີ້ ທີ່ມີປະ​ທານຄູ່ ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ

ວ​ລາ​ເດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ອີ​ຈິບທ່ານ​ອັບ​ແດ​ລ ຟາ​ຕາ​ ແອ​ລ-ຊິ​ຊີຈະ​ເລີ້ມ

ດ້ວຍການ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະການ​ເມືອງ.

​ທ່ານ​ເຈມ​ສ໌ ໂຈ​ນາ​ ອະ​ດີດ​ຮອງ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດຮັບ​ຜິດ​ຊອບກ່ຽວ​

ກັບ​ກິດ​ຈະ​ການດ້ານ​ກາ​ນ​ເມືອງໄດ້​ກ່າວຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ການຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນສຳ

​ລັບຣັດ​ເຊຍ​ແລ້ວ ​ແມ່ນໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ​ສາ​ມາດ​ປັບ​ໂຕ​ໄດ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ສຳລັບ​ບັນ​ດາປະ

​ເທດ​ໃນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສາ​ກົນ.

ທ່ານ​ໂຈ​ນາ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ທາງ​ເລືອກ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ບໍ່​ຕ້ອງ​ອາ​ໄສ​ເພິ່ງ​ພາ​ແຕ່​ພຽງ​ມະ​ຫາ​ອຳ

​ນ​າດ​ນຶ່ງ​ດຽວ. ບໍ່​ວ່າ​ມະ​ຫາອຳ​ນາດນັ້ນ ຈະ​ເປັນຍີ່​ປຸ່ນ ຈີນ ຫຼື​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ.”

ຣັດ​ເຊຍ​ອາດ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຕີມ​ເຕັມ​ຊ່ອງ​ຫວ່​າງ​ທີ່​ປະ​ປ່ອຍ​ໄວ້​ໂດຍ​

ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ ການ​ມີ​ໜ້າ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ພວມຫລຸດນ້ອຍຖອຍ​ລົງ.

ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ ​ປີ 2018 ໜັງ​ສື​ພິມ​ນິວ​ຢ​ອກໄທມ໌ ໄດ້​ລາຍ​ງາ​ນ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​

ເລີ້ມ​ຖອນ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ ແລະ​ຫລຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ.

​ນອກນັ້ນ​ແລ້ວ ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່ຈະ​ແຈ້ງ​ວ່າ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່ ​ທີ່​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ​ປີ​ນີ້ “ສ້າງຄວາມ​ຮັ່ງ​ມີ​ໃຫ້​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ” ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຮູບ​ຮ່າງ​ການ​ພົວ​ພັນຂອງ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ​ຢູ່​ໃນ

​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ເປັນ​ແບບ​ໃດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລ​າ​ອອກ​ໄປ​ຢ່າງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ ​ຂອງ

ທີ່​ປຶກ​ສາ​ຄວາມໝັ້ນ​ຄົງແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານຈອນ ​ໂບ​ລຕັນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ໄດ້​ເປີ​ດ​ເຜີຍ​

ແຜນດັ່ງ​ກ່າວ ຢູ່ມູນ​ນິ​ທິ​ Heritage ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ແລ້ວ​ນີ້.

ແລະ​ເວ​ລາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນລ ທ​ຣຳ ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາໃນ​ຄຳປາ​ໄສ​ຕໍ່ ກອງ

​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ທ່ານ​ໂຈ​ນາ​ ກ່າວ​ວ່າ ໄດ້​ສົ່ງ​

ຂ່າວ​ທີ່ຈະແຈ້ງ​.

ທ່ານ​ໂຈ​ນາ​ ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຟັງ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທ​ຣຳ ​ທີ່ ໄດ້​ກ່າວ​

ຢູ່​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດແລ້ວ ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ເລີຍ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ ເປັນ​ຫຍັງ

​ຊາວ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາຈຶ່ງ​ຄວນ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ໄດ້? ຖ້າ​ຫາກ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ບໍ່​ໃຫຍ່​ພໍ ​ຢູ່ອີກ​

ທາງ​ເບື້ອງ​ນຶ່ງ?”



Dozens of African officials and business leaders will gather in Sochi, Russia, this week for a two-day summit designed to bolster relations between the Russian Federation and all 54 African nations.



Moscow hopes the summit, co-chaired by Russian President Vladimir Putin and Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, will kickstart economic, security and political partnerships.



Expanded ties to Russia mean more flexibility for African states in search of international collaboration, James Jonah, the former U.N. under secretary general for political affairs, told VOA.



"It opens a lot of options not to rely only on one power," Jonah said, whether that power is Japan, China or the European Union.



Russia may also hope to fill a perceived void left by the United States, whose presence in Africa appears to be waning.



In August 2018, the New York Times reported (( https://www.voanews.com/usa/us-weighs-deep-cuts-special-operations-forces-africa )) that the U.S. would begin drawing down troops and scaling back missions throughout Africa.



It's also unclear how a new strategy released this summer (( https://www.washingtonpost.com/world/trump-administration-unveils-its-new-africa-strategy--with-wins-and-snags/2019/06/19/c751be4c-91f5-11e9-956a-88c291ab5c38_story.html )), "Prosper Africa," will reshape America's involvement in Africa, especially after the abrupt departure of National Security Advisor John Bolton, who first unveiled the plan (( https://www.voanews.com/usa/new-africa-strategy-pits-us-against-china-russia )) at the Heritage Foundation last December.



And when President Donald Trump omitted Africa from his remarks at a recent United Nations General Assembly appearance (( https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-74th-session-united-nations-general-assembly/ )), Jonah said, it sent a clear message.



"If you listen to the speech that President Trump gave at the U.N., he doesn't mention Africa," Jonah said. "So why should the Africans — what could they do? If the interest is not that great on the other side?"