ພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ G-20 ຫຼື 20 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ ເລີ້ມການເຈລະຈາຫາລືກັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ເກາະບາຫຼີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນໄດ້ມີການແບ່ງແຍກກັນ ຍ້ອນສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ.
ພວກຜູ້ນຳມີກຳນົດຈະອອກຖະແຫຼງການ ຊຶ່ງບັນດາປະເທດສະມາຊິກສ່ວນໃຫຍ່ຈະກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງ ຕໍ່ການເຮັດສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ທີ່ກ່າວໂດຍຂໍສະຫງວນນາມ ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກຈະໄດ້ເຫັນສະມາຊິກສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງກຸ່ມ G-20 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າປະນາມການເຮັດສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ພວກເຂົາເຈົ້າມອງເຫັນສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນນັ້ນວ່າ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາໃຫຍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະບັນຫາຄວາມທຸກທໍລະມານທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ໃນໂລກ.”
ຖະແຫຼງການ ຊຶ່ງມີກຳນົດຈະນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນອາທິດນີ້ ແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວພວມສ້າງຄວາມໂດດດ່ຽວ ໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ G-20 ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຈະມີຈັກປະເທດແທ້ເຂົ້າຮ່ວມລົງນາມ.
ຂະນະທີ່ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ບັນດາຜູ້ນຳໄດ້ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບ 3 ບູລິມມະສິດໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມ G-20 ທີ່ປະທານາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍໄດ້ຊຸກຍູ້ ປະກອບມີ ສະຖາປະນິກດີຈີຕອລ ການໂອນພະລັງງານ ແລະການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອລ ແຕ່ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບຣັດເຊຍນັ້ນ ຍັງມີບັນຫາຄ້າງຄາກັນຢູ່ ທີ່ຈະອອກໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫຼືໃນຄຳປະກາດທີ່ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນຂອງທຸກພັກຝ່າຍໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ບໍ່ມີທ່າທາງຈະເກີດຂຶ້ນ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ແຈ້ງໃຫ້ວີໂອເອຊາບ.
ໃນຄຳປາໄສເປີດກອງປະຊຸມ ກ່ອນທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຈະເລີ້ມການຫາລືແບບປິດລັບນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີໂຈໂກ ວິໂດໂດ ແຫ່ງອິນໂດເນເຊຍ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G-20 ໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກກັນ ກ່ຽວກັບ ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນທຳລາຍວາລະທີ່ສ້າງຄວາມສາມັກຄີແລະການຟື້ນໂຕຄືນທາງດ້ານເສດຖະກິດ. “ພວກເຮົາບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນໃດ ການຮ່ວມມືກັນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາໂລກໄວ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານວິໂດໂດ ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແຕ່ຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາໂລກເຮົານຳດ້ວຍ. “ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນໝາຍເຖິງຢຸດເຊົາສົງຄາມ” ທ່ານວິໂດໂດກ່າວ.
ທ່ານຍັງກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ກຸ່ມ G-20 ຕ້ອງເປັນກຸ່ມເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຟື້ນໂຕຄືນທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບບໍ່ມີການຈຳແນກ. ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງແບ່ງແຍກໂລກ
ອອກເປັນສ່ວນໆ. ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂລກກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ສົງຄາມເຢັນອີກ.