ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນແມ່ນຫົວຂໍ້ສຳຄັນ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງກຸ່ມ 20 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ຈີ 20 ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ຢູ່ທີ່ເກາະບາຫຼີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
ທ່ານບລິງເກັນ ອອກເດີນທາງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ ທີ່ເກາະບາຫຼີ ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 7 ຫາ 8 ກໍລະກົດ ບ່ອນທີ່ທ່ານຍັງຈະໄດ້ພົບປະ ໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນຕ່າງຫາກ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ.
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແດນຽລ ຄຣີເຕັນບຣິງ (Daniel Kritenbrink) ກ່າວວ່າ ຫົວຂໍ້ໃນການປະຊຸມລະຫວ່າງຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດແລະຈີນນັ້ນ ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມືເລື້ອງການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ສາທາລະນະສຸກຂອງໂລກ ການປາບປາມຢາເສບຕິດ ແລະສະຖານະການໃນມຽນມາ.
ສະຫະລັດຢາກໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ “ໃນການແຂ່ງຂັນຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ” ກັບຈີນ ແລະມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງ “ຮາວປ້ອງກັນ” ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນການຖະແຫຼງເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານບລິງເກັນຈະທຳການພົບປະແບບຍືດຍາວສອງຮອບກັບທ່ານຫວັງ ຊຶ່ງຮອບທຳອິດມີທ່າທາງວ່າຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ ຮອບທີສອງແມ່ນບັນຫາຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທາງການທູດ.
ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຂອງກຸ່ມຈີ 20 ທ່ານບລິງເກັນຈະອອກເດີນທາງໄປບາງກອກ ບ່ອນທີ່ຄາດກັນວ່າ ທ່ານຈະຫາລືກ່ຽວກັບເລື້ອງມຽນມາ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ພະມ້ານັ້ນ.
“ເລື້ອງພະມ້າຈະເປັນເລື້ອງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ” ທັງຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມພົວພັນກັບກຸ່ມຈີ 20 ແລະຢູ່ທີ່ບາງກອກ ຊຶ່ງທ່ານຄຣີເຕັນບຣິງກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດຍັງຈະສືບຕໍ່ “ປະນາມ ໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ແຮງສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຕໍ່ການກະທຳຢ່າງໂຫດຮ້າຍຂອງອຳນາດການປົກຄອງທະຫານ ນັບແຕ່ໄດ້ເຮັດລັດຖະປະຫານມາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 2,000 ຄົນແລ້ວ ແລະຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານອີກຫຼາຍກວ່າ 700,000 ຄົນ.”
ເມື່ອທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານຫວັງໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດມຽນມາ ຊຶ່ງເປັນການຢ້ຽມຢາມເທື່ອທຳອິດຂອງທ່ານ ນັບແຕ່ພວກທະຫານໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດໃນປີກາຍນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຈີ 20 ແຕ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານດິມໂຕຣ ກູເລບາ ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກຢູເຄຣນໄດ້ຮັບຖານະຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ. ທ່ານກູເລບາກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປະສານງານກ່ຽວກັບທ່າທີຂອງປະເທດທ່ານ ກັບຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານໂຈເຊັບ ບໍແຣລ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານກູເລບາ ກ່າວຢູ່ໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຕ່າງກໍເຫັນພ້ອມນຳກັນ ເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ກ່ຽວກັບແຜນການລົງໂທດຮອບທີ 7 ຕໍ່ຣັດເຊຍ ແລະພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກໃນເລື້ອງນີ້ຢູ່.”
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການເຮັດສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງໂລກເກີດຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ ແລະວໍຊິງຕັນຈະບໍ່ຜ່ອນຜັນການກົດດັນຕໍ່ວັງເຄຣັມລິນ ຈົນກວ່າຣັດເຊຍຈະຢຸດເຊົາການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ບໍ່ມີໝາຍກຳນົດການຢ່າງເປັນທາງການໃດໆໃນການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານບລິງເກັນແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອບ. ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດຈະຍ່າງອອກຈາກກອງປະຊຸມເພື່ອປະທ້ວງການມີໜ້າຂອງທ່ານລາວຣອບທີ່ກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມຈີ 20.