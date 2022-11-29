ຣັດເຊຍ ເລື່ອນກໍານົດການເຈລະຈາໄຄໂຣ ກັບສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍານິວເຄລຍ START ສະບັບໃໝ່

ຣັດເຊຍ ໄດ້ເລື່ອນການສົນທະນາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາອາວຸດນິວເຄລຍ ກັບ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣພາຍໃນອາທິດນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໃນວັນຈັນວານນີ້, ໂດຍທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນໃດໆໃນການເລື່ອນການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທັງສອງປະເທດ ໄດ້ກໍານົດທີ່ຈະພົບປະກັນໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດອີຈິບ ລະຫວ່າງວັນທີ 29 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 6 ທັນວານີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເລີ້ມ ການກວດຄືນ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາຫຼຸດກຳລັງອາວຸດນິວ ເຄລຍ ຫລື START ສະບັບໃໝ່, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ຊົ່ວຄາວ ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2020 ເນື່ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ຝ່າຍ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ສະຫະລັດຮູ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເລື່ອນການປະຊຸມດັ່ງກ່າວອອກໄປແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ, ແລະໄດ້ເນັ້ນວ່າ ພວກເຂົາຈະສະເໜີມື້ນັດປະຊຸມກັນໃໝ່.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນໃດໆເພີ້ມເຕີມໄດ້, ແຕ່ກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນແມ່ນ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກໍານົດມື້ການປະຊຸມ ໃໝ່ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເນື່ອງຈາກວຽກງານດໍາເນີນການກວດການັ້ນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ໃນຖານະທີ່ເປັນອຸປະກອນເພື່ອສ້າງສະຖຽນລະພາບທີ່ຍືນຍົງ.”
ໃນການຕອບຄໍາຖາມນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ເລື່ອນກໍານົດການສົນທະນາຫາລືດັ່ງກ່າວອອກໄປແທ້.
ສົນທິສັນຍາ START ສະບັບໃໝ່ ເຊິ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 2011, ໄດ້ຄວບຄຸມຈໍານວນຫົວລະເບີດຍຸດທະສາດນິວເຄລຍທີ່ສະຫະລັດແລະຣັດເຊຍ ສາມາດ ນຳເຂົ້າປະຈຳການໄດ້, ແລະຕິດຕັ້ງຢູ່ຕາມຖານທັບພາກພື້ນດິນ ນຳກຳປັ່ນດຳນ້ຳ ແລະເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ຣີຢາກອບ (Sergei Ryabkov) ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄາດຫວັງໃດໆ, ເຖິງແມ່ນການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວແມ່ນຮ່ອງຮອຍທີ່ທັງສອງຝ່າຍ ຢ່າງໜ້ອຍກໍຍັງຕ້ອງການທີ່ຢາກຮັກສາການສົນທະນາກັນໄວ້, ເຖິງແມ່ນຄວາມສໍາພັນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ຈະຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມເຢັນເປັນຕົ້ນມາ.