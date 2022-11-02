ຣັດເຊຍ ໄດ້ສັ່ງພົນລະເຮືອນ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍສິບພັນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບແຄມແມ່ນ້ຳ ນິໂປຣ ກ້ຳຕາເວັນອອກ ໃຫ້ຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ເຊິ່ງແມ່ນຄຳສັ່ງທີ່ ກີຢິບ ກ່າວວ່າ ເທົ່າກັບ “ການບັງຄັບໃຫ້ຄົນອອກໄປຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍ້າຍປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ 70,000 ຄົນໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງ ຢູເຄຣນ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ແນເປົ້າໃສ່ບ້ານຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ, ຍິງລູກສອນໄຟສີ່ລູກໃນຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຕຶກອາພາດເມັ້ນໃນເມືອງທ່າເຮືອ ມິໂຄລາອິບ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍສິບລູກໃສ່ໂຮງໄຟຟ້າຢູເຄຣນ ຫຼາຍແຫ່ງໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າມອດ, ການຂາດແຄນນ້ຳປະປາ ແລະ ການບໍລິການໂທລະສັບຖືກຕັດຂາດ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ເນັດ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟປະມານ 100 ລູກໃນວັນຈັນ ແລະ ວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ດ້ວຍອຸນຫະພູມທີ່ກຳລັງຫຼຸດລົງ, ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ແນໃສ່ການເຮັດໃຫ້ມະນຸດມີຄວາມທຸກທໍລະມານເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຊົ່ວຮ້າຍເປັນຢ່າງຍິ່ງ.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດການແນເປົ້າໃສ່ພົນລະເຮືອນ. ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເອີ້ນການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟວ່າເປັນການແກ້ແຄ້ນ ສຳລັບການໂຈມຕີໃສ່ກອງທັບເຮືອຂອງ ຣັດເຊຍ ຢູ່ທະເລດຳ ເມື່ອສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ. ຢູເຄຣນ ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ ຫຼື ປະຕິເສດການໂຈມຕີກອງທັບເຮືອຂອງ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ອ້າງໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າເປັນເຫດຜົນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸດການເຂົ້າຮ່ວມຊົ່ວຄາວ ໃນໂຄງການອາຫານປະເພດເມັດທີ່ນຳ ໜ້າໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການໂດດດ່ຽວ ຣັດເຊຍ ຈາກອົງການສາກົນຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກກອງກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍພົນລະເຮືອນໃນຫຼາຍເມືອງຂອງ ຢູເຄຣນ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂອເລັກ ນິໂກເລັນໂກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ຄວນຖືກໄລ່ອອກຈາກກຸ່ມ 20 ປະເທດ ແລະ ວ່າການເຊື້ອເຊີນທ່ານ ປູຕິນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-20 ໃນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ຄວນຖືກຍົກເລີກ.