ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເຊັນຮ່າງກົດໝາຍໃນອາທິດນີ້
ເພີ້ມຄ່າປັບໃໝ ແລະການລົງໂທດຕໍ່ອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ “ໂຕແທນຕ່າງປະເທດ” ທີ່ເຮັດວຽກ
ຢູ່ໃນວົງການສື່ມວນຊົນ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງກົດໝາຍຣັດເຊຍໃນຂອບເຂດທີ່
ກວ້າງຂວາງ ແນໃສ່ສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ ບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື
NGOs ແລະກຸ່ມອື່ນໆທີ່ມອງເຫັນວ່າເປັນສັດຕູຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ມາດຕະການຫລ້າສຸດແມ່ນເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກົດໝາຍທີ່ເປັນບັນຫາ ໂຕ້
ແຍ້ງ ຊຶ່ງໄດ້ມີການເຊັນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍໃນອັນທີ່ລະບຸວ່າ ເປັນໂຕແທນ
ຕ່າງປະເທດ ນອກເໜືອຈາກສື່ມວນຊົນ ໄປຫາສ່ວນບຸກຄົນ ເຮັດໃຫ້ບັນດານັກຂ່າວ
ນັກຂຽນຂ່າວລົງອິນເຕີແນັດຫຼືບລັອກເກີ ແລະພວກຊົມໃຊ້ຂ່າວທາງອິນເຕີແນັດ
ມີໂອກາດທີ່ຈະຕົກເປັນເປົ້າໝາຍໃໝ່ໄດ້.
ກົດໝາຍໄດ້ນີ້ໄດ້ຖືກຕຳນິໂດຍກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ວ່າເປັນອາວຸດຂອງລັດຖະ
ບານ ເພື່ອຈຳກັດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ແຕ່ວ່າ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງ
ໃຫຍ່ຈາກບັນດາຜູ້ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ວັງເຄຣັມລິນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປົກປ້ອງອະທິ
ປະໄຕຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ທ່າມກາງໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າໂຕ້ຖຽງວ່າເປັນການແຊກແຊງທີ່ມີ
ຂຶ້ນເປັນປະຈຳຈາກຕ່າງປະເທດນັ້ນ.
ກົດໝາຍໂຕແທນສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ ບັດນີ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ ແກ່ອົງ
ການທີ່ສົງໄສເປັນສື່ມວນຊົນ ລະບຸໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພິມວ່າ “ເຮັດໂດຍໂຕແທນຕ່າງ
ປະເທດ” ແລະນຳສົ່ງໂດຍທາງສ່ວນໂຕ ເພື່ອໃຫ້ມີການ ກວດກາ ແລະກວດສອບວຽກ
ງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະການເງິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເປັນປະຈຳ.
ມາຈົນເທົ່າປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ ກ່ຽວກັບການລົງໂທດ ແລະການ
ລະເມີດໃນເລື້ອງດັ່ງກ່າວ.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍທ່ານປູຕິນນັ້ນ ຈະມີການປັບໃໝ
ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນລຳດັບຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດສື່ມວນຊົນ ແລະພະນັກງານເຂົາເຈົ້າ.
ການລະເມີດເທື່ອທຳອິດ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະມີການປັບໃໝ່ຫຼາຍເຖິງ 800 ໂດລາ
ຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນ ຮວມທັງ 1,600 ໂດລາ ຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະປັບ
ໃໝຫຼາຍເຖິງ 16,000 ໂດລາ ຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດສື່ມວນຊົນ.
ສຳລັບຜູ້ກະທຳຜິດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໃນໄລຍະນຶ່ງປີຈະປະເຊີນກັບການລົງໂທດ ໜັກ
ຂຶ້ນ ຮວມທັງຄ່າປັບໃໝ 1,600 ໂດລາ ຫຼືຕິດຄຸກ 15 ມື້ສຳລັບສ່ວນບຸກຄົນ 3,200
ໂດລາສຳລັບບໍລິຫານ ແລະ 80,000 ໂດລາ ສຳລັບບັນດາບໍລິສັດສື່ມວນຊົນ ທີ່ລໍ
ຖ້າໃນການປະຕິບັດຄຳສັ່ງ.
ດ້ວຍລາຍເຊັນຂອງທ່ານປູຕິນ ກົດໝາຍນີ້ຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ກຸມ
ພາປີ 2020.
Russian President Vladimir Putin signed legislation this week increasing fines and penalties against so-called "foreign agents" working in mass media — part of a broader spate of Russian laws that have targeted foreign media, NGOs, and other perceived enemies at home.
The latest measure strengthens a controversial law signed earlier this month that expanded the foreign agent label beyond media outlets to individuals — making journalists, bloggers and online news consumers potential new targets.
The laws have been criticized by human rights groups as a government weapon to restrict free speech, but are lauded by Kremlin loyalists as essential to protecting Russian sovereignty in the face of what they argue is routine foreign interference.
The foreign agent media law now requires those who work for suspect media outlets to label any published materials as "made by a foreign agent," and personally submit to regular audits and inspections of their work and finances.
Less clear, until now, were the penalties for violations.
FILE - Law enforcement officers detain a local Reuters journalist during an opposition rally, in Moscow, Russia, July 27, 2019.
Under the new terms approved by Putin, a series of graduated fines takes hold against media companies and their employees.
Initial violations would now mean up to $800 in fines for individuals; $1,600 for management and officials; and up to $16,000 in fines for media companies.
Repeat offenders over the course of a year face even stiffer penalties, including $1,600 in fines or up to 15 days in prison for individuals; $3,200 for management; and $80,000 docked from media companies pending compliance.
With Putin's signature, the law goes into effect Feb. 1, 2020.