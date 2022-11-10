ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ເວົ້າວ່າກອງທະຫານຂອງ ມົສກູ ໄດ້ຖອນອອກຈາກເມືອງ ເຄີສັນ ທີ່ສຳຄັນໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າ ຢູເຄຣນ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສ ການຖອນກຳລັງຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກເມືອງເອກແຫ່ງດຽວໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍຶດເອົານັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມການຖອນກຳລັງທີ່ວ່ານັ້ນຈະເປັນການປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ, ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເຫດການທີ່ວ່ານີ້ຈະກໍໃຫ້ ກີຢິບ ເຈລະຈາກັບມົສກູ ຫຼືບໍ່.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນວ່າມັນໄດ້ມີການຕັດສິນວ່າ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກະກຽມທີ່ຈະປະນີປະນອມກັບ ຣັດເຊຍ ຫຼືບໍ່. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ G-20. ຂ້າພະເຈົ້າຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່ຜູ້ນຳໂລກຄົນອື່ນໆແມ່ນຈະໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນ ອິນໂດເນເຊຍ, ແລະ ພວກເຮົາຈະມີໂອກາດ ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປອາດເປັນຫຍັງ.”
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ ໄດ້ທຳການປະກາດໃນກອງປະຊຸມທີ່ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບກັບບັນດາຜູ້ນຳກອງທັບລະດັບສູງຂອງ ຣັດເຊຍ ເຊັ່ນນາຍພົນ ເຊີເກ ຊູໂຣວີກິນ, ຜູ້ບັນຊາການສຳລັບກອງກຳລັງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ, ໄດ້ບອກທ່ານ ຊອຍກູ ວ່າການຕັດສິນໃຈຖອນກຳລັງແມ່ນຍາກ ແຕ່ “ຈະຮັກສາຊີວິດຂອງທະຫານ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການຕໍ່ສູ້ຂອງກອງກຳລັງ.”
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກອງກຳລັງ ກີຢິບ ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ໄລຍະການໂຈມຕີຂອງເມືອງ ເຄີສັນ.
ທ່ານ ຊູໂຣວີກິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ວ່ານີ້, ເມືອງເຄີສັນ ແລະ ຖິ່ນຖານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງແມ່ນບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜອງອຸປະກອນໃຫ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ຫຼັງຈາກການປະເມີນຜົນຢ່າງຮອບຄອບກ່ຽວກັບ ສະຖານະການໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທຳການປ້ອງກັນຢູ່ແຄມຝັ່ງກ້ຳຊ້າຍຂອງແມ່ນ້ຳ
ນິໂປຣ.”
ທ່ານ ຊອຍກູ ໄດ້ຕອບວ່າ, “ດຳເນີນການຖອນກອງທະຫານໂລດ, ແລະ ເອົາທຸກມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງກອງກຳລັງ, ອາວຸດ ແລະ ອຸປະກອນໄປອີກຟາກນຶ່ງ ຂອງແມ່ນ້ຳ ນິໂປຣ ຢ່າງປອດໄພ.”
ແຕ່ ຢູເຄຣນ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ການຖອນກຳລັງຂອງ ຣັດເຊຍ, ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນອາດເປັນກົນອຸບາຍຂອງ ຣັດເຊຍ ເພື່ອຊຸ້ມໂຈມຕີກອງທະຫານ ຢູເຄຣນ.”