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ຊາວກະ​ສິ​ກອນ​ ປູກ​ຢາງ​ພາ​ລາ​ໃນ ລາວ ປະ​ເຊີນ​​ບັນ​ຫາ​ໜີ​້​ສິນ ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ສວນ​ຕົ້ນ​ຢາງ​ພາ​ລາ​ໃນ ລາວ.

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ຊາວກະ​ສິ​ກອນຜູ້​ປູກ​ຢາງ​ພາ​ລາ​ໃນ ລາວ ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ໜີ​້​ສິນ​ທີ່ງອກ​ເງີຍ​ຈາກດອກ​ເບ້ຍ​ເງິນ​ກູ້ທະ​ນາ​ຄານ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາ​ຄາ​ຢາງ​ກໍ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ຕ້ອງ​ແບກ​ຫາບ​ການ​ຂາດ​ທຶນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ຊາວກະ​ສິ​ກອນ​ ປູກ​ຢາງ​ພາ​ລາ​ໃນ ລາວ ປະ​ເຊີນ​​ບັນ​ຫາ​ໜີ​້​ສິນ ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ວິ​ໄລ​ວັນ ພົມ​ເຂ ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຢາງ​ພາ​ລາ ລາວ ຖະ​ແຫຼງວ່າ​ການ​ປູກ​ຢາງ​ພາ​ລາ​ຢູ່​ໃນ ລາວ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ມີ 3 ຮູບ​ແບບ​ດ້ວຍ​ກັນ​ຄື ການ​ປູກ​ໃນ​ທີ່​ດິນ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ຊາດ, ການ​ປູກ​ໂດຍ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ລາວ ແລະ ການ​ປູກ​ແບບ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ລາວ ໂດຍ​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ລວມກັນເຖິງ 3 ແສນ​ເຮັກ​ຕາໃນ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ປາດ​ເອົາ​ນ້ຳ​ຢາງ​ໄດ້​ແລ້ວ 160,000 ເຮັກ​ຕາ ແລະ ຈະ​ສາ​ມາດ​ປາດ​ເອົາ​ນ້ຳ​ຢາງ​ໄດ້​ທັງ​ 3 ແສນ​ເຮັກ​ຕາພາຍ​ໃນ​ປີ 2020 ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ຢາງ​ອອກ​ສູ່​ຕະຫຼາດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ເຖິງ 1 ເທົ່າ ອັນ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ລາວ ໂດຍ​ກົງ ຖ້າ​ຫາກ​ລາ​ຄາ​ຢາງ​ໃນ ລາວ ຍັງ​ບໍ່​ປັບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນກວ່າ​ທີ່​ເປັນ​ຢູ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່​ນ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ລາວ ທີ່​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກ​ະ​ທົບຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ເພາະ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ແບກ​ຫາບ​ພາ​ລະ​ດອກ​ເບ້ຍ​ເງິນ​ກູ້​ຕໍ່​ໄປ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ວິ​ໄລ​ວັນ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ເຮັດ​ແບບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຄອບ​ຄົວ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ບັນ​ຫາ ນ້ອຍ​ເຂົາ​ກະ​ຂາຍ ຫຼາຍ​ເຂົາ​ກະ​ຂາຍ ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ ​ແຕ່​ວ່າ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ຢືມ​ເງິນ​ຈາກ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຫັ້ນ​ນະ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ການ​ກູ້​ຢືມ​ມັນ​ສູງ​ແລ້ວ​ມາ​ລົງ​ທຶນ​ໃສ່​ຢາງ​ພາ​ລາ ແລະ ລາ​ຄາ​ຢາງ​ພາ​ລານີ້​ໄປ​ຂາຍ​ໄປ​ທົດ​ແທນດອກ​ເບ້ຍ​ທະ​ນາ​ຄານ​ແລ້ວ​ເກືອບ​ຈຸ​ຈະ ອັນ​ນີ້​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກະ​ດີ ຖື​ວ່າ​ຢາງ​ພາ​ລານີ້​ກະ​ຍັງ​ເປັນ​ພືດ​ສຳ​ຄັນ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຖື​ວ່າ​ໄດ້​ອັນ​ດັບ​ອັນ​ແນ່ນອນ."

ສ່ວນ​ທ່ານ ພອນ​ໄຊ ແກ້ວ​ສົມພັນ ເຈົ້າ​ເມືອງ​ບຸນ​ເໜືອ ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ກະ​ເສດ​ຕະ​ກອນ ລາວ ຢູ່​ເມືອງ​ບຸ​ນ​ເໜືອ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສົບ​ບັ​ນ​ຫາ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສົ່ງ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ໄປ ຈີນ ເພາະ​ວ່າ​ທາງ​ການ ຈີນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຈາກ ລາວ ໂດຍ​ຜ່ານ​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ລະ​ຫວ່າງ ຈີນ ກັບ ລາວ ທີ່​ເມືອງ​ບຸນ​ເໜືອ ແລະ ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ຜົນ​ຜ​ະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຈາກ​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ ລາວ ໂດຍ​ຜ່ານ​ດ່ານ​ສາ​ກົນ​ທີ່ບໍ່​ເຕັນ​ໃນ​ແຂວງຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄ່າ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ເພີ່ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ່​ຄຸ້ມ​ຄ​່າ​ທີ່​ກະ​ເສດ​ຕະ​ກອນ ລາວ ຈະ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ໄປ ຈີນ ຕາມ​ການ​ກຳ​ນົດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂອງ​ທາງ​ການ ຈີນ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນີ້​ກໍ​ລວມ​ເຖິງ​ຢາງ​ພາ​ລາ​ທີ່​ພໍ່​ຄ້າ ຈີນ ຮັບ​ຊື້​ໃນ​ລາ​ຄາ​ລະ​ຫວ່າງ 4,800-5,600 ກີບ​ຕໍ່​ກິ​ໂລກ​ຣາມ​ດ້ວຍ​ນັ້ນ.

ອີງ​ຕາມ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ທາງ​ການ ຈີນ ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2015-2018 ຈີນ ໄດ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ຈາກ ລາວ ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ທາງ​ການ ຈີນ ໃຫ້​ສິດ​ທິ​ພິ​ເສດ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ແກ່ ລາວ ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ​ເກີນກວ່າ 70 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ສິນ​ຄ້າຫຼັກ​ທີ່ ຈີນ ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ ລາວ ເຊັ່ນ ກາ​ເຟ, ຊາ, ຢາງ​ພາ​ລາ, ກ້ວຍ​ຫອມ, ໃບ​ຢາ​ສູບ, ຖົ່ວ ແລະ ພືດ​ຜັກ​ຕ່າງໆ ສ່ວນ​ອ້ອຍ​ນັ້ນ​ຍັງ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ຕໍ່​ໄປ ເພາະ​ໄດ້​ມີ​ສັນ​ຍາ​ຮັບ​ຊື້​ໄວ້​ເປັນ​ການ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ແລ້ວ.

ທັງ​ນີ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ໄດ້​ເລີ່ມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປູກ​ຢາງ​ພາ​ລາ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2000 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ເນື່ອງ​ຈາກ​ເຫັນ​ວ່າ​ຢາງ​ພາ​ລາ​ໃນ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ​ມີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ເຖິງ 18,000 ກີບ​ຕໍ່​ກິ​ໂລກ​ຣາມ ໂດຍ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ 2+3 ຄ​ື​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ລາວ ລົງ​ທຶນ​ດ້ວຍ​ທີ່​ດິນ ແລະ ແຮງ​ງານ ສ່ວນ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ອອກ​ເງິນ​ທຶນ, ການ​ຈັດ​ຫາ​ແນວ​ພັນ ແລະ ເທັກ​ນິກ​ຕ່າງໆ​ລວມ​ເຖິງ​ຮັບ​ຊື້​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ໄປ​ຂາຍ​ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ຊຶ່ງ​ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ມີ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ລາວ ຫຼາຍ​ໜື່ນ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຫາກ​ແຕ່​ການ​ທີ່​ລາ​ຄາ​ຢາງ​ພາ​ລາ​ໄດ້​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ນັບ​ຈາກ​ປີ 2015 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊາວ​ກະ​ສິກ​ອນ ລາວ ຕ້ອງ​ສູນ​ເສຍ​ທີ່​ດິນ​ໃຫ້​ກັບ​ນາຍ​ທຶນ ຈີນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ວິ​ໄຈ​ຂອງ ດ​ຣ. ວາດ​ສະ​ໜາ ລະ​ອອງ​ປິ​ວ ນັກ​ວິ​ໄຈ​ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ທຳມະ​ສາດ​ລະ​ບຸ​ວ່າ ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ລາວ ຖື​ກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ປູກ​ຢາງ​ພາ​ລາ ໂດຍ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ເງິນ​ລົງທຶນ ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ກູ້​ຢືມ​ຈາກ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຈີນ ແລະ ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ຄັນ​ເມື່ອ​ລາ​ຄາ​ຢາງ​ຕົກ​ຕ່ຳ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ່​ມີ​ເງິນ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້ ໂດຍ​ຜົນ​ທີ່​ຕາມ​ມາ​ກໍ​ຄື​ການ​ຖືກ​ນາຍ​ທຶນ ຈີນ ຍຶດ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ໄປ​ແລ້ວຫຼາຍ​ເຮັກ​ຕາ.

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