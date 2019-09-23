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ທ່ານ ຣູ​ຮາ​ນີ ວ່າ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ ​ກົດ​ດັນ​ ສູງ​ສຸດ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼົ້ມ​ແຫຼວ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອີ​ຣ່ານ, ທ່ານ ຣູ​ຮາ​ນີ ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ພັກ​ຜ່ອນ​ຂອງ​ສະ​ໜາມ​ບິນ ເມ​ຣາ​ບັດ, ກ່ອນ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ນະ​ຄອນ ນິວຢອກ, ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ. 23 ກັນ​ຍາ 2019.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ ຮາ​ສ​ຊານ ຣູ​ຮາ​ນີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ “ກົດ​
ດັນສູງສຸດ” ຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວ, ແລະວ່າມາດ
ຕະການລົງໂທດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກຳນົດຫຼັງຈາກໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015
ກ່ຽວກັບ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າໝົດຫວັງ.

ໃນ​ການ​ກ່າ​ງ​ຄຳ​ເຫັນ​ກ່ອນ​ເດີນ​ທາງ​ໄປນະ​ຄອນ ນິວຢອກ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມກອງ​ປະ​ຊຸມ​
ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳປີນັ້ນ, ທ່ານ ຣູຮານີ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ
ສະຫະລັດ ແລະ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກການໂຈມ
ຕີໃສ່ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ແບບເກີນຄວາມຈິງ.

ທ່ານ ຣູ​ຮາ​ນີ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຢາກ​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ພາກ​
ພື້ນດັ່ງກ່າວ. ທ່ານໄດ້ເວົ້າກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ແຜນການຂອງທ່ານ ສຳລັບກອງປະຊຸມ ສະ
ຫະປະຊາຊາດ ລວມມີການນຳສະເໜີແຜນການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນເພື່ອສັນຕິພາບ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່ ອີ​ຣ່ານ ສຳ​ລັບ​
ການໂຈມຕີຕ່າງໆ, ເຊິ່ງໄດ້ປິດການຜະລິດນ້ຳມັນຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ລົງເຄິ່ງນຶ່ງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ລັດຖະ
ບານຂອງທ່ານເຊື່ອວ່າ ມັນມີ “ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ” ວ່າ ອີຣ່ານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ອີ​ຣ່ານ, ລວມ​ທັງ​ທ່ານ ຣູ​ຮາ​ນີ, ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ
ອີຣ່ານ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ໂລກຫຼາຍ​ຄົນ​ ຈະ​ຈັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ນອກ​ຈາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ສະ​
ຫະປະຊາຊາດ ໃນອາທິດນີ້, ການປະຊຸມລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣຳ ກັບ ທ່ານ ຣູຮານີ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ ທ່ານບໍ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​
ກັບທ່ານ ຣູຮານີ, ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ພົບປະກັບທ່ານ
ທຣຳ ຈົນກວ່າ ສະຫະລັດ ຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່​ຕໍ່​ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ ອີ​ຣ່ານ
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ເປັນການຂະຫຍາຍຄວາມກົດດັນທາງເສດຖະກິດຕໍ່ສາທາລະ
ນະລັດ ອິສລາມ ນັ້ນ, ແຕ່ໄດ້ຖອຍອອກຈາກການດຳເນີນການທາງທະຫານໂດຍກົງ
ໃດໆ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຜົນ. ການ​ໃຊ້
ກຳລັງທະຫານກໍຈະໄດ້ຜົນ, ແຕ່ນັ້ນແມ່ນຮູບແບບຂອງໄຊຊະນະທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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