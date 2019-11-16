ບັນດຜູ້ພິພາກສາສານອາຍາສາກົນ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂອງ ພວກໄອ ຍະການ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ເປີດການສືບສວນ ຕໍ່ການກໍ່ອາດ ຊະຍະກໍາ ຕໍ່ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາຂອງມຽນມາ.
ກຸ່ມສິດທິມະນຸດທີ່ສຳຄັນກຸ່ມນຶ່ງກ່າວວ່າ ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ຈະໃຫ້ຄວາມຫວັງໃໝ່ແກ່ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍວ່າພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳທີ່ປ່າເຖືອນຕໍ່ຊາວໂຣຮິງຢານັ້ນຈະຖືກນຳມາດຳເນີນຄະດີ.
ທ່ານປາຣຳ-ປຣິຕ ຊິງຫົວໜ້າຂັ້ນກາງຂອງກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດສາກົນ ກ່າວວ່າ “ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຊາວໂຣຮິງຢາ ໃນທີ່ສຸດອາດຈະໄດ້ວັນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ໃນສານ.”
ແຕ່ວ່າສານດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ມີຕຳຫລວດຂອງ ຕົນ ແລະຈຕ້ອງໄດ້ອາໄສການຮ່ວມມືຈາກລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ໃນການດຳເນີນການອອກໜັງສືໝາຍເກາະໃຫ້ຂຶ້ນສານ.
ບໍ່ໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ຈາກລັດຖະບານຂອງມຽນມາໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນຖະແຫລງການຕ່າງໆ ໃນເມື່ອກ່ອນ ນັ້ນລັດຖະບານນີ້ໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຮັບເຂດອຳນາດຕຸລາການຂອງສານດັ່ງກ່າວ ແລະເວົ້າວ່າ ຕົນຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບການດຳເນີນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ.
ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາຈາກ ການປຸກລະດົມໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານຄືນຕໍ່ການ ກະບົດທີ່ທະຫານຂອງມຽນມາໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2017 ເພື່ອຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດ. ຊາວໂຣຮິງຢາ ຫລາຍກວ່າ 700,000 ຄົນໄດ້ຫລົບໜີໄປຢູ່ບັງກລາແດັສ, ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພື່ອຫລົບໜີ ຈາກສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ການປຸກລະດົມຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ຂົ່ມຂືນໝູ່, ເຂັ່ນຂ້າ ແລະຈູດເຜົາເຮືອນຊານ.
ສານເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ ທີ່ສຶກສາ ເບິ່ງຄໍາຮ້ອງ ຂອງໄອຍະການ Fatou Bensouda ໃຫ້ເປີດການສືບສວນທີ່ສະຫລຸບວ່າ ມີເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າມີການກະທໍາຮຸນແຮງ ແຜ່ຫລາຍ ``ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ ເໝາະສົມທີ່ຈະເປັນການກໍ່ອາດຊະນາກໍາຕ້ານມະນຸດຊາດໃນການເນລະເທດຂ້າມຊາຍແດນມຽນມາ ແລະບັງກລາແດັສ ແລະທໍາການປະຫັດປະຫານ ຕໍ່ພົນລະເມືອງຊາວໂຣຮິງຢາໂດຍອີງໃສ່ຊົນເຜົ່າ ແລະ/ຫລືສາສະໜາ.``