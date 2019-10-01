ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການ ໄທ
ຊອກຫານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດເສລີພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕໃນ ລາວ ທີ່ຖືກລັກພາ
ແລະ ຫາຍຕົວໄປໃນ ໄທ.
ທ່ານ ສຸໄນ ຜາສຸກ ທີ່ປຶກສາອົງການສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ໃນປະເທດ
ໄທ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າອົງການ Human Rights Watch ໄດ້ຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງຕໍ່
ທາງການ ໄທ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເພື່ອຂໍໃຫ້ດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນ ເພື່ອຊອກຫາ
ທ້າວ ອັອດ ໄຊຍະວົງ ແຮງງານສັນຊາດ ລາວ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດເສລີພາບ
ແລະ ປະຊາທິປະໄຕໃນ ລາວ ຊຶ່ງຖືກລັກພາ ແລະ ຫາຍຕົວໄປຢ່າງບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍໃນປະ
ເທດ ໄທ ນັບແຕ່ວັນທີ 26 ສິງຫາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ.
ທັງນີ້ທ້າວ ອັອດ ຖືເປັນແກນນຳຄົນສຳຄັນຂອງບັນດາແຮງງານ ລາວ ໃນ ໄທ ທີ່ເຄື່ອນ
ໄຫວເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດເສລີພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕໃນ ລາວ ດ້ວຍການຈັດການຊຸມ
ນຸມປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ບາງກອກ ໃນຫຼາຍໂອກາດນັບແຕ່ປີ 2014
ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໂອກາດການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ລາວ ທີ 2 ທັນ
ວານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ້າວ ອັອດ ໄດ້ເຄີຍຖະແຫຼງການໃນນາມຂອງຂະບວນການຊາວໜຸ່ມ ລາວ
ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ຢູ່ທີ່ບາງກອກ ໃນຕອນນຶ່ງວ່າ
"ພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມລູກລາວ ຫຼານລາວ ຂະບວນການຊາວໜຸ່ມ ລາວ ເພື່ອສິດທິມະ
ນຸດແມ່ນເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງຊາວໜຸ່ມ ລາວ ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ສິດທິເສລີພາບຢູ່ໃນປະເທດ
ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ປ່ຽນການເມືອງ ການປົກຄອງໃນປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ."
ດ້ວຍເຫດນີ້ ອົງການ Human Rights Watch ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າການຖືກລັກພາ ແລະ ຫາຍ
ຕົວໄປຂອງທ້າວ ອັອດ ດັ່ງກ່າວນີ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ
ທີ່ສຳຄັນທາງການ ໄທ ຍັງມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບ
ທ້າວ ອັອດ ຕາມຫຼັກສາກົນວ່າດ້ວຍຜູ້ລີ້ໄພແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ
ສຸໄນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"Human Rights Watch ຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການ ໄທ ສອບສວນວ່າເກີດ
ຫຍັງຂຶ້ນເພາະວ່າທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດ ໄທ ນີ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນໄທ ຄົນຊາດອື່ນໆ ກໍ
ຄວນຈະໄດ້ຮັການຄຸ້ມຄອງ ມີຫຼັກປະກັນໃນເລື່ອງຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດຂອງເຂົາ ອັນ
ທີ່ສຳຄັນກໍຄືວ່າທ່ານ ອັອດ ໄຊຍະວົງ ມີສະຖານະເປັນຄົນທີ່ສຳນັກງານຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ຜູ້
ລີ້ໄພປະຊາຊາດ ຂຶ້ນທະບຽນເປັນຜູ້ລີ້ໄພ ກໍຄືລາວມີເຫດວ່າ ລາວຢູ່ໃນປະເທດ ລາວ ບໍ່
ໄດ້ ເພາະລາວມີສະຖານະພາບເປັນຜູ້ລີ້ໄພນີ້ແຫຼະ ໄທ ກໍມີພັນທະໃນຂໍ້ນຶ່ງເປັນກົດໝາຍ
ຈາຮີດປະເພນີລະຫວ່າງປະເທດ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງກັບບຸກຄົນທີ່ໜີຮ້ອງມາເພິ່ງ
ເຢັນ."
ທ້າວ ອັອດ ໄຊຍະວົງ ມີອາຍຸ 34 ປີທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນ ໄທ ແລະ ເປັນສະ
ມາຊິກຮ່ວມໃນກຸ່ມດຽວກັນກັບແຮງງານ ລາວ 3 ຄົນທີ່ຖືກທາງການ ລາວ ຈັບກຸມໃນຂະ
ນະທີ່ເດີນທາງກັບໄປ ລາວ ໃນຕົ້ນປີ 2016 ແລະ ຖືກດຳເນີນຄະດີໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີພັກ-
ລັດໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ໂດຍສານປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ໄດ້ຕັດ
ສິນຈຳຄຸກ ແລະ ປັບໄໝແຮງງານ ລາວ ທັງ 3 ຄົນ ເມື່ອເດືອນເມສາ 2017 ທີ່ປະກອບ
ດ້ວຍ ທ້າວ ສົມພອນ ພິມມະສອນ ອາຍຸ 29 ປີໃນຂະນະນັ້ນ, ຈຳຄຸກ 20 ປີ ປັບໄໝ
200 ລ້ານກີບ, ທ້າວ ສຸການ ໃຈທັດ ອາຍຸ 32 ປີ, ຈຳຄຸກ 16 ປີ ປັບໄໝ 106 ລ້ານກີບ
ແລະ ນາງ ຫຼອດຄຳ ທຳມະວົງ ອາຍຸ 30 ປີ, ຈຳຄຸກ 12 ປີ ປັບໄໝ 110 ລ້ານກີບຕາມ
ລຳດັບ.
ການຕັດສິນຈຳຄຸກແຮງງານ ລາວ ທັງສາມດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຖືກນານາຊາດວິຈານວ່າ ເປັນ
ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຊົນຢ່າງຮຸນແຮງ ແຕ່ວ່າທ່ານ ພູໂຂງ ສີສຸລາດ ຫົວໜ້າກົມສົນ
ທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍ
ສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທິທາງການເມືອງແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ປະເທດ ສວິດ
ເຊີແລນ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດ 2018 ວ່າ ແຮງງານ ລາວ ທັງ 3 ຄົນເຂົ້າມາ ລາວ ເພື່ອ
ທຳການປະທ້ວງແບບລັບໆ ທັງຍັງພົວພັນກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີທີ່ຕໍ່ຕ້ານພັກ-ລັດຖະບານ ລາວ
ທີ່ເປັນຄວາມຜິດອາຍາທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສລີພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນແຕ່
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