ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ພາກັນຖົກຖຽງ ເລື່ອງການ ກັບຄືນໄປສູ່ດວງເດືອນອີກຄັ້ງ ຂອງມະນຸດ

ມັນເປັນເວລາ 45 ປີມາແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ ມະນຸດເຮົາ ໄດ້ໄປຢຽບດວງດາວ ປີນັ້ນ
ແມ່ນປີ 1972 ຕອນທີ່ເຄື່ອງໂດຍສານທີ່ໄວທີ່ສຸດ ທີ່ມີໃຫ້ຊົມໃຊ້ ແມ່ນມີເຄື່ອງຈັກ
ທີ່ນ້ອຍ ຫຼື (microprocessor) ທີ່ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໄດ້ສູງສຸດ ພຽງແຕ່ 16
ກິໂລໄບຕ໌ ຂອງ memory ມື້ນີ້ ໂທລະສັບສະຫຼາດສເລ່ຍ ແລ້ສສາມາດຄະນວນ
ສະຖິຕິຫຼາຍລ້ານກິໂລໄບຕ໌ ແຕ່ວ່າ ຊ່ອງຫວ່າງຂອງການຄຳນວນພະລັງງານນັ້ນ
ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ທີ່ໄດ້ປຽບ ໃນການເດີນທາງໃນອາວະກາດ ໃນການ
ສະແດງຍານອະວະກາດ ປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດອະວະກາດທີ່ຈັດຂຶ້ນ
ໂດຍ ສູນວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອະວະກາດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະບັນດານັກ
ວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ສາມາດກັບຄືນໄປສຳຫຼວດໃໝ່ ໃນດວງດາວ ແຕ່ວ່າບໍ່ດົນເລີຍ ທີ່ວ່າ ເມື່ອໃດ
ການກັບຄືນໄປຍັງດວງດາວນີ້ ຈະມີຂຶ້ນອີກຍາມໃດນັ້ນ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳ
ລາຍລະອຽດ ຈາກ ຈອດຈ໌ ພູຕິກ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອົງການອະວະກາດນາຊາ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບງົບປະມານທີ່ເໝາະສົມຂອງປີ
2019 ເທື່ອ ທີ່ຮວມທັງ ການກັບຄືນໄປສູ່ດວງດາວ ໃນຊຸ່ມປີ 2020.
ການນຳໃຊ້ດາວທຽມຫຼາຍໆຄັ້ງ ແລະຫຸ່ນຍົນທີ່ລົງຈອດ ແມ່ນປະສານງານກັບ
ອົງການອື່ນໆ. ອົງການອະວະກາດ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງຖານອະວະກາດທີ່
ເອີ້ນວ່າ Lunar Gateway ເພື່ອທີ່ຈະໃຊ້ເປັນບ່ອນຈັ້ງ ຂອງຍານອະວະກາດນີ້.
ທ່ານ ໂຣເບີຣຕ໌ ໄລຕ໌ຟຸດ (Robert Lightfoot) ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນອຳນວຍການ
ຂອງອົງການອະວະກາດສະຫະລັດ ຫຼື NASA ກ່າວວ່າ: “ສິ່ງທີ່ມັນສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ ກໍຄືການທີ່ເຮັດໃຫ້ຍານອະວະກາດ ຈາກດວງດາວ ລົງມາ
ຍັງເກັຕເວ. ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະເປີດໃນແຕ່ລະຄັ້ງຈາກສະຫະລັດ,
ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະເຮັດຫຼາຍໆທັງໄປແລະມາ ຈາກທີ່ນັ້ນ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ໂຄງສ້າງຢ່າງທົນທານ, ເປັນການນຳມາໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ຈາກຈຸດມາດຕະຖານ.”
ແຕ່ວ່າ ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນ ແມ່ນຍັງຈະຕ້ອງຈະເປັນໄດ້ຕອບ ກ່ອນທີ່ມະນຸດຈະກັບຄືນ
ໄປດວງດາວອີກ ຊຶ່ງຮວມທັງວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງພວກມະນຸດເຮົາທີ່ຈະມີປະຕິກິລິຍາ
ຕໍ່ການຖືກເຜີຍແບຕໍ່ກຳມັນຕະພາບລັງສີຂ້າງນອກຈັກກະວານ ຈາກເຂດທີ່ປົກປ້ອງ
ຂອງວົງແຫວນຂອງທ່ານ ແວນ ເອລເລັນ (Van Allen).
ທ່ານນາງ (Ellen Stofan) ອະດີດຫົວໜ້ານັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA
ກ່າວວ່າ “ການສົ່ງແບບຂຶ້ນໄປຍັງສະພາອາກາດນັ້ນແລະຫາປະສົບການ ເຂົ້າໃຈໃຫ້
ດີກວ່າ ກ່ຽວກັບການປົວແປງ ດີເອັນເອ (DNA) ແມ່ນສຳຄັນ. ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ບໍ່ແມ່ນ
ແຕ່ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈ ທີ່ວ່າພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະເກັບພວກນັກອາວະກາດ
ພວກທີ່ອາໄສຢູ່ແລະແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົມບູນນັ້ນ, ແຕ່ວ່າ
ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຢູ່ໃນພື້ນດິນ.”
ໃນທີ່ສຸດ ມະນຸດເຮົາ ກໍຈະສ້າງຖານຢ່າງເປັນການຖາວອນ ໃນດວງດາວ ແຕ່ວ່າ
ມັນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບສະໜັບສະໜຸນຢູ່ພາກພື້ນດິນເຮົາພີ້.
ທ່ານເຈັຟ ອິສເເຊັກຊັນ (Jeff Issacson) ຜູ້ຊ່ອຍຄົ້ນຄວ້າຂອງມາຫາວິທະຍາໄລ
ອະວະກາດ ກ່າວວ່າ “ມັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍ ມັນແມ່ນມີບັນຫາກົດດັນຫຼາຍຢ່າງທີ່ວ່າ
ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແຕ່ວ່າ ຄູ່ພາຄີນາໆຊາດມີນັ້ນ
ແລະທີ່ພວກເຮົາເກັບຄວາມເພັ່ງເລັງແບບນີ້ ແລະການມີສະຖຽນລະພາບຂອງງົບ
ປະມານ ແລະຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ທີ່ທ່ານຮູ້ນັ້ນລະ ແມ່ນເປັນການຍາກລຳບາກ ທີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງຄວາມຍືນຍົງ ໃນປີ 2018 ຫຼາຍກວ່າ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີ
ໃນຊຸ່ມປີ 1960ພຸ້ນ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າອົງການນາຊາ ແມ່ນໄດ້ສ້າງລູກສອນໄຟທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງ ກໍຕາມ.
ມັນເໝາະສົມ ກັບການສຳຫຼວດໃນອະວະກາດທີ່ເລິກ ຊຶ່ງທາງອົງການຍັງບໍ່ທັນໄດ້
ຕັ້ງວັນເວລາເທື່ອ ສຳຫຼັບໂຄງການໃນດວງດາວ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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