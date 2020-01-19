ທ່າມກາງຄວາມຮຸນແຮງຍ້ອນລັດທິຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານການສື່ສານ ແມ່ນກຳລັງທຳການທົດລອງກັບແນວຄິດທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນຄືດັ່ງນີ້: ຄົນເຮົາສາມາດ “ສັກຢາຄຸມກັນ” ຈາກຄວາມກຽດຊັງໄດ້ຫຼືບໍ່ ໂດຍໃຫ້ສຳຜັດກັບການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງໜ້ອຍນຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນແບບດຽວກັນກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໃສ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານພະຍາດ.
ແນວຄິດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານບາງສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ການສັກຢາປ້ອງກັນທັດສະນະຄະຕິ ອັນເປັນເທັກນິກທີ່ແນໃສ່ການສ້າງພູມຕ້ານທານຕໍ່ອິດທິພົນຕ່າງໆທີ່ເປັນແງ່ລົບ ໂດຍຈະໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ສຳຜັດກັບຮູບແບບອິດທິພົນທີ່ ເບົ່າໆເຫຼົ່ານັ້ນກ່ອນ. ແນວຄິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາໃນຊຸມປີ 1960 ຊຶ່ງວິທີການນີ້ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຊ່ອຍພວກຊາວໜຸ່ມຕ້ານທານຕໍ່ການກົດດັນຈາກພວກໝູ່ເພື່ອລຸ້ນດຽວກັນ ທີ່ຢາກໃຫ້ເລີ້ມຊູບຢາ.
ໃນປີ 2018 ທ່ານເຄີຕ ແບຣດດັອກ ອາຈາກດ້ານການສື່ສານຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພັນ ສເຕດ ໄດ້ທຳການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງວ່າ ການສັກຢາປ້ອງກັນທັດສະນະຄະຕິ ອາດສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການເປັນຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຫຼືບໍ່. ຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ຖືກພິມອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວາລະສານ ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະຄວາມຮຸນແຮງດ້ານການເມືອງ ເມື່ອເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເຫັນວ່າມີທ່າແຮງເປັນໄປໄດ້.
ຂໍ້ມູນຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ‘ເປັນເລື້ອງທີ່ດີແທ້ໆ’
ທ່ານແບຣດດັອກ ໄດ້ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດວ່າ “ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຄືນມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເລື້ອງທີ່ດີແທ້ໆເລີຍ ກ່ຽວກັບວ່າ ການສັກຢາປ້ອງກັນເຮັດວຽກແນວໃດ ໃນສະພາບການນີ້.”
ທ່ານແບຣດດັອກ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເປັນວ່າ ຖ້າເຈົ້າສັກຢາປ້ອງກັນໃຫ້ຄົນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຝ່າຍຂວາ ຫຼືກຸ່ ການໂຄສະນາສວນເຊື່ອຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຝ່າຍຊ້າຍ ພວກເຂົາມັກຈະໂຕ້ຖຽງຕໍ່ຕ້ານການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອອັນນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ການສັກຢາປ້ອງກັນໃຫ້ພວກເຂົາ. ພວກເຂົາມັກຈະຮູ້ສຶກຄຽດແຄນຕໍ່ແຫຼ່ງຂອງການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຫຼາຍກວ່າ ພວກທີ່ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັກປ້ອງກັນໃຫ້ພວກເຂົາ. ແລະພວກເຂົາມັກຈະຄຶດວ່າ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທັງຫຼາຍ ທີ່ຜະລິດການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັກປ້ອງກັນໃຫ້ພວກເຂົາ.”