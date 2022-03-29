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ການຄົ້ນຄວ້າອ້າງວ່າ ມີການສໍ້ໂກງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນກົນໄກການຫຼຸດຜ່ອນອາຍຄາບອນຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ອອສເຕຣເລຍ

ປະຊາຊົນຍ່າງຜ່ານຮູບປັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ພັນລະນາເຖິງຖ່ານຫີນກ້ອນນຶ່ງ ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອົງການ Greenpeace ຢູ່ນອກບໍລິສັດພະລັງງານ ອອສເຕຣເລຍ ຫຼື AGL ໃນນະຄອນ ແມລເບິລ, ອອສເຕຣເລຍ, 28 ມີນາ, 2022.

ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ໄດ້ອ້າງວ່າ ກົນໄກການຫຼຸດຜ່ອນ ອາຍຄາບອນມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາຂອງອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນການສໍ້ໂກງ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ຫຼາຍເຖິງ 80 ເປີເຊັນຂອງໜ່ວຍກິດອາຍຄາບອນໄດ້ຖືກອອກໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຸ ລະກິດທັງຫຼາຍຂອງ ອອສເຕຣເລຍ, ຕົວຢ່າງ, ໃນພາກກະສິກຳ, ການຂົນສົ່ງ ແລະການຜະລິດຖ່ານຫີນ, ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ເຂົາເຈົ້າປ່ອຍອອກ ແລະ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ເກັບອາຍຄາບອນໄວ້. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ, ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງລາຍງານ ການຄົ້ນຄວ້າອ້າງວ່າ ມີການສໍ້ໂກງຢ່າວກວ້າງຂວາງ ໃນກົນໄກການຫຼຸດຜ່ອນອາຍຄາບອນຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ອອສເຕຣເລຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ກົນໄກໜ່ວຍກິດອາຍຄາບອນທີ່ມີອາຍຸ 11 ປີຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະໃຫ້ລາງວັນແກ່ບັນດາຊາວນາ, ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ແລະ ທຸລະກິດອື່ນໆເພື່ອເກັບອາຍຄາບອນໄວ້ໃນຕົ້ນໄມ້,​ ດິນ ຫຼື ໃຊ້ວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອຕັດການປ່ອຍອາຍແກັສອອກມາ.

ສຳລັບທຸກໆໂຕນຂອງແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ຖືກເກັບໄວ້ ຫຼື ປ້ອງກັນ, ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ກອງທຶນການປ່ອຍອາຍແກັສມູນຄ່າ 3 ພັນ 4 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບໜ່ວຍກິດອາຍຄາບອນ. ໜ່ວຍກິດດັ່ງກ່າວໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນໃບຮັບຮອງ ຫຼື ໃບອະ ນຸຍາດ ໃຫ້ຜູ້ຄອບຄອງປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວເປັນໂຕນ.

ໜ່ວຍກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານໃນນະຄອນຫຼວງ ແຄນເບີຣາ, ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນທີ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າແມ່ນໄດ້ມີການຊື້ຂາຍກັນຢ່າງເປັນການສ່ວນຕົວໂດຍບັນດາບໍລິ ສັດທີ່ຢາກຊົດເຊີຍການປ່ອຍອາຍແກັສຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບດັ່ງກ່າວ.

ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນການໂດຍອາຈານ ແອນດຣູ ແມັກອິນທອສ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ອອສເຕຣເລຍ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະ ນາກົນໄກດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ ABC ວ່າໜ່ວຍກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດລົງ ຂອງອາຍຄາບອນທີ່ແທ້ຈິງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມ.

ທ່ານ ແມັກອິນທອສ ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນນີ້ ກໍແມ່ນການເກັບເອົາສິ່ງຕ່າງໆ ຜ່ານຫຼາກຫຼາຍວິທີ, ການອອກໜ່ວຍກິດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ໃນປ່າທີ່ມັນຈະບໍ່ມີວັນຖືກກຳຈັດໄປຢູ່ແລ້ວ, ເພື່ອອອກໜ່ວຍກິດສຳລັບການປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ມີຢ່າງແທ້ຈິງ, ຫຼື ອອກໜ່ວຍກິດສຳລັບການປູກຕົ້ນໄມ້ ທີ່ມີຢູ່ຫັ້ນແລ້ວ, ຫຼືໃນກໍລະນີຂອງແກັສພືດ ທີ່ເກີດຈາກການຜຸພັງຂອງພືດ ແລະ ພືດປອດສານພິດອື່ນໆ, ມອບໜ່ວຍກິດໃຫ້ແກ່ຄົນສຳລັບການເກັບ ແລະ ຈູດທາດເມເຕນ ໃນກໍລະ ນີທີ່ຄວນຖືກເຮັດຢູ່ແລ້ວ ເພາະວ່າມັນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໃນທາງການຄ້າ.”

ທ່ານ ແມັກອິນທອສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຄງການນັ້ນ ຖືກຍົກເລີກທັງໝົດ ແລະ ສຳລັບຂັ້ນຕອນເພື່ອການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ທັງໝົດ.

ໃນຕອບໂຕ້ນັ້ນ, ອົງການອອກກົດລະບຽບພະລັງງານສະອາດຂອງ ອອສເຕຣເລຍ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ດຳ ເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຈະປະເມີນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ວ່ານັ້ນ.

ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັດວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍລິຫານແມ່ນໄດ້ຖືກຕິດ ຕາມຢ່າງລະມັດລະວັງ. ອົງການນັ້ນໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາໃນການສຶກສານັ້ນວ່າ ລະຫວ່າງ 70 ຫາ 80 ເປີເຊັນຂອງໜ່ວຍກິດອາຍຄາບອນທີ່ໄດ້ອອກໄປນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ.

ລັດຖະບານທີ່ເປັນ​ກາງອຽງຂວາຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ສັນຍາໃນປີກາຍນີ້ວ່າ ຈະບັນລຸການກຳ ຈັດການປ່ອຍອາຍແກັສທັງໝົດ ພາຍໃນປີ 2050 “ໃນວິທີທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາວຽກງານຂອງປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ໄວ້ຄືເກົ່າ ແລະ ສ້າງໂອ ກາດໃໝ່ຕ່າງໆສຳລັບອຸດສາຫະກຳທັງຫຼາຍ.“

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດານັກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບອຸດສາ ຫະກຳນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຟອສຊິລ ຂອງລັດຖະບານດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ອອສເຕຣເລຍ ມີອັດຕາການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວຕໍ່ຫົວຄົນທີ່ສູງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ຍ້ອນການເພິ່ງພາອາໄສຖ່ານຫີນສຳລັບການຜະລິດໄຟຟ້າສ່ວນຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

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