ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຈະຍົກເລີກ ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ຊາວແອລຊາລວາດໍ
ປະມານ 262,500 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມາໄດ້ເກືອບ
ເຖິງ 2 ທົດສະວັດ ແລ້ວນັ້ນ ອີງຕາມການປະກາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສະຫະລັດ
ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຖານະການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວ ຫຼື TPS ທີ່ຊາວແອລຊາລວາດໍ ຈຳນວນຫຼາຍ
ຮ້ອຍພັນຄົນ ໄດ້ຮັບ ແມ່ນປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຖືກເນລະເທດຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້
ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຮ້າຍແຮງ ໃນປີ 2001 ຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ ປີ 2019.
ໃນວັນນັ້ນ ພວກທີ່ໄດ້ອາໄສ ແລະເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນສະຫະລັດ
ເປັນ ເວລາເກືອບເຖິງ 2 ທົດສະວັດນັ້ນ ຈະຖືກປ່ຽນໃຫ້ໄປຢູ່ໃນຖານະ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ມີຢູ່ກ່ອນໄດ້ຮັບຖານະ TPS ຖ້າຫາກຖານະດັ່ງກ່າວຍັງໃຊ້ການໄດ້ຢູ່. ພວກເຂົາຍັງ
ສາມາດທີ່ຈະຍື່ນສະໝັກເພື່ອຂໍຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງອື່ນ ຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນວີຊາທີ່ມາຈາກພື້ນຖານທາງດ້ານຄອບຄົວ ແລະຈາກການເຮັດວຽກ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ວ່ານີ້ ແນ່ນອນຈະເຮັດໃຫ້ຊາວແອລຊາລວາດໍບາງຄົນ ຕົກຢູ່ໃນ
ຖານະທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສ່ຽງຕໍ່ການຖືກເນລະເທດ.
ໃນການທົບທວນແບບປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ໃນແອລຊາລວາດໍນັ້ນ ລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າປະເທດໃນອາເມຣິການກາງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້
ຟື້ນໂຕຄືນຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດຫຼາຍພໍແລ້ວ ທີ່ຈະໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ກັບຄືນປະເທດ ໄດ້ ອີີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ບອກກັບ
ພວກນັກຂ່າວ ໃນກອງປະຊຸມທາງໂທລະສັບ ໃນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸກ່ອນໜ້ານີ້ ໃຫ້ແກ່ຖານະທີ່ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວ
ສຳຫຼັບຊາວແອລຊາລວາດໍ ທີ່ຮວມທັງການເຊື່ມໂຍງ ລະຫວ່າງໄພພິບັດທຳມະຊາດ
ແລະການບັນຫາເລື່ອງອົງການອາຊະຍາກຳແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງປະເທດທີ່ກຳລັງ
ປະເຊີນຢູ່ກໍຕາມ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກະຊວງຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ “ຊັ່ງຊາເບິ່ງ” ພຽງແຕ່ການ “ຟື້ນໂຕຄືນ” ຈາກແຜ່ນ
ດິນໄຫວ, ບໍ່ແມ່ນຈາກ “ຄວາມຮຸນແຮງໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຕອບຄຳຖາມ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຖະແຫຼງການທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທ່ານນາງ ເຄີຣສຕ໌ເຈັນ ນຽລສັນ
(Kirstjen Neilsen)ກ່າວວ່າ ການເລື່ອນເວລາມາເປັນເວລາ 18 ເດືອນ ທີ່ຈະຍຸຕິຖານະ
ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ຊົ່ວຄາວສຳຫຼັບຊາວແອລຊາລວາດໍ “ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະສະພາ ມີເວລາໃນການຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
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