ລາຍງານລັບສຸດຍອດສະບັບນຶ່ງ ໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫວ່ງ ທີ່ວ່າ ຈີນໄດ້ພະຍາຍາມ
ໃຊ້ອິດທິພົນຕໍ່ພັກການເມືອງຕ່າງໆ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນຮອບທົດສະວັດຜ່ານມາ.
ການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າແຊກແຊງ ຂອງຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ
ແມ່ນໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງ ຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາລໂຄມ ເທີຣ໌ນໂບລ (Malcolm
Turnbull) ໃນປີ 2016 ທີ່ນຳໄປສູ່ ການສະເໜີ ໃຫ້ມີກົດໝາຍໃໝ່ຂຶ້ນມາ ທີ່ຈະ
ເກືອດຫ້າມການບໍລິຈາກຂອງຕ່າງປະເທດ ແກ່ພວກຜູ້ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນທາງດ້ານ
ການເມືອງ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟຽນ ເມີເຊີ້ ມີລາຍງານມາຈາກ ຊິດນີ ຊຶ່ງວັນນະສອນ
ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ແຫຼ່ງຂ່າວຂອງອອສເຕຣເລຍ ອ້າງວ່າ ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ
ການແຊກແຊງຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ ຈີນ ຢູ່ ໃນອອສເຕຣເລຍ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ມາລໂຄມ ເທີຣ໌ນໂບລ (Malcolm Turnbull) ກ່າວວ່າ ເນື້ອໃນຂອງມັນແມ່ນ
ເປັນເລື້ອງລັບ ແຕ່ ລາຍງານທີ່ຮົ່ວໄຫຼອອກມາ ສະເໜີແນະວ່າ ຈີນ ໄດ້ພະຍາຍາມ
ໃນທຸກໆລະດັບ ຂອງລັດຖະບານໃນອອສເຕຣເລຍ ລົງມາຈົນເຖິງລະດັບສະພາ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປະນີປະນອມ ກັບບັນດາພັກການເມືອງໃຫຽ່ໆ.
ນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຂຽນລາຍງານ ກໍແມ່ນທ່ານ ຈອນ ກາຣ໌ໂນຕ (John Garnaut),
ອະດີດທີ່ປຶກສາລັດຖະບານ ຜູ້ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ກຳລັງເປັນຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຢູ່.
ຜູ້ກ່ຽວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງເອກະສານດັ່ງກ່າວເທື່ອ ແຕ່ກໍໄດ້ເຕືອນ
ເຖິງ ອິດທິພົນຂອງຈີນ ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ຕອນທີ່ເພິ່ນໄດ້ໄປປາກົດໂຕ ຢູ່ຊ້ອງໜ້າ
ຄະນະກຳມາທິການກອງທັບສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ໃນເດືອນມີນາ ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານກາຣ໌ໂນຕ ກ່າວວ່າ: “ພາຍໃຕ້ການນຳພາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຂອງປະທານ
ປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນ ຜິງ ນັ້ນ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຈີນ ແມ່ນໄຮ້ຄວາມລະອາຍ
ທັງເປັນການຮຸກຮານ ຊຶ່ງພວກເຮົາ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເມີນເສີຍອີກຕໍ່ໄປໄດ້.”
ລາຍງານລັບສຸດ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ນະຄອນຫຼວງ ແຄນເບີຣ໌ຣາ ນຳມາຊຶ່ງກົດໝາຍ
ໃໝ່ກ່ຽວກັບການເຂົ້າແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກນຳສະເໜີເຂົ້າໃນລັດຖະ
ສະພາ ໃນປີກາຍນີ້, ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜ່ານເທື່ອ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ເນັ້ນເຖິງວ່າ
ກົດໝາຍທີ່ວ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ສະເພາະເຈາະຈົງໃສ່ປະເທດໃດນຶ່ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກນັກ
ວິເຄາະຈະພາກັນເຊື່ອວ່າ ການເອົາມາດຕະການທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຈີນ.
ສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂອງອົງການຮັກສາການສືບລັບອອສເຕຣເລຍ
ທ່ານ ດັນເກັນ ລູວິສ (Duncan Lewis) ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ກຳລັງປະເຊີນ
ກັບການເຂົ້າແຊກແຊງຈາກຕ່າງປະເທດ ຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ທ່ານລູວິສ ກ່າວວ່າ “ພວກນັກສະແດງຕ່າງປະເທດທັງຫຼາຍ ພະຍາຍາມຢ່າງລັບໆ ທີ່ຈະໃຊ້ອິດທິພົນ ແລະດັດແປງຮູບຮ່າງຂອງມຸມມອງຂອງສະມາຊິກສາທາລະນະຊົນອອສເຕຣເລຍ, ຮວມທັງ ສື່ມວນຊົນອອສເຕຣເລຍ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍນຳ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ປັກກິ່ງໄດ້ກ່າວຫາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເທີຣ໌ນໂບລ ວ່າ ຕໍ່ຕ້ານຈີນ ແລະໃສ່ຢາພິດເຂົ້າໄປໃນສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ທ່ານ ເທີຣ໌ນໂບລ ຈະຕ້ອງໄດ້ກຳກັບເສັ້ນທາງການທູດທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມນີ້ໃຫ້ດີໆ. ຈີນ ເປັນຄູ່ພາຄີການຄ້າ ທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍ, ໃນຂະນະທີ່ ທາງການທະຫານຂອງແຄນເບີຣ໌ຣາ ແມ່ນເປັນພັນທະມິດທີ່ຍາວນານກັບສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນເສົາຫຼັກທີ່ຢັ່ງເລິກລົງໄປໃນ ຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງປະເທດ.
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