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ມີລາຍງານ ການລ່ວງລະເມີດສິດທິຕ່າງໆ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ແຫ່ງຊາດຂອງ ມຽນມາ

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຄົນນຶ່ງ ປ່ອນບັດຂອງລາວ ໃນການເລືອກຕັ້ຢູ່ນະຄອນ ຢາງກຸ້ງ, ມຽນມາ, 3 ພະຈິກ 2018.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄົນນຶ່ງທີ່ບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການສິດທິມະນຸດໃນ ມຽນມາ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 8 ພະຈິກນີ້, ຈະບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະ ຫຼື ຍຸຕິທຳ ແລະ ຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແນ່ນອນ. ການນຳສະເໜີບົດລາຍງານຂອງທ່ານຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຈາກ ມຽນມາ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ລີຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍ ງານຈາກນະຄອນ ເຈນີວາ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ມຽນມາ ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ຜູ້ຂຽນລາຍງານພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຂົ້າໄປໃນປະ ເທດ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ລາວກໍສາມາດທີ່ຈະດຳເນີນການສືບສວນຂອງລາວຈາກທາງໄກໄດ້. ທ່ານ ທອມມາສ ແອນດຣູສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າການໃຫ້ປາກຄຳຈາກພວກຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິມະນຸດ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນຂອງ ມຽນມາ ແລະ ພາບຖ່າຍທີ່ລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າການເລືອກຕັ້ງຈະບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ແມ່ນກະທັ້ງກ່ອນທີ່ບັດຄະແນນສຽງໃບດຽວຈະຖືກປ່ອນ.

ທ່ານ ແອນດຣູສ ກ່າວວ່າ “ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມປາຖະໜາຂອງປະຊາ ຊົນຢ່າງແນ່ນອນ, ເມື່ອສິດໃນການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຖືກປະຕິເສດຍ້ອນເຊື້ອຊາດຜິວພັນ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາຂອງຄົນຜູ້ນຶ່ງ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນຫຼັກຖານທີ່ວ່າ ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວມີ ຄວາມຍິນດີ ຫຼື ໄດ້ ກຽມທີ່ຈະອຳນວຍສິດທິໃນການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ຊາວໂຣຮິງຢາ ທີ່ຢູ່ໃນໄວສາມາດ ລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໃນລັດ ຣາໄຄນ໌ ຫຼື ໃນສູນອົບພະຍົບໃນປະເທດ ບັງກລາແດັສ.”

ທ່ານ ແອນດຣູສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຈັດການເລືອກຕັ້ງໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງດ້ວຍອາ ວຸດທີ່ກຳລັງຮ້ອນແຮງຢູ່, ພ້ອມກັບໃນເວລາທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາຢູ່ນັ້ນ, ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ. ນອກຈາກການຫ້າມ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກກຳນົດຂຶ້ນຍ້ອນໂຣກລະບາດນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າການປິດອິນເຕີແນັດ ແລະ ສື່ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປມາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານ ແອນດຣູສ ເວົ້າວ່າ “ອີກດ້ານນຶ່ງຂອງລັກສະນະອາການກໍແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ ແລະ ພັກການເມືອງຈະເລືອກຄຳເວົ້າທີ່ຂາດການພິຈາລະນາ ແລະ ຄຽດຊັງເປັນອາວຸດທາງການເມືອງ. ປະຊາຊົນ ມຽນມາ ຮູ້ວ່ານີ້ແມ່ນຢາພິດທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ. ມັນບໍ່ຄວນມີຂໍ້ຄວາມທີ່ກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບພວກນີ້ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຫຼືໃນປ້າຍການໂຄສະນາຫາສຽງ ຫຼື ໃນອິນເຕີແນັດ.”

ນັກສືບສວນສອບສວນອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງຮູບພາບຕ່າງໆຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ວັດຖຸການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ເປັນພິດ. ນັ້ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຄື່ອນໄຫວຄັດຄ້ານຈາກ ມຽນມາ, ເວເນຊູເອລາ, ຈີນ, ເບລາ-ຣຸສ ແລະ ຄິວບາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ວັດຖຸທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນນັ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ, ບໍ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດໂດຍສະພາກ່ອນໜ້ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືກນຳ ອອກມາສະແດງໃຫ້ເຫັນ.

ປະທານສະພາ ທ່ານນາງ ເອລິຊາເບັດທີ ທີຊີ ຟິສໂຊເບີເກີ ກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ມີການບັນລຸຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທາງກົດໝາຍທຸກຢ່າງ.

ທ່ານນາງ ເອລິຊາເບັດທີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພາບທີ່ວ່ານີ້ສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ. ມັນໄດ້ຖືກນຳເຜີຍແຜ່ກັບຫ້ອງການ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຫັນດີວ່າມັນຄວນຖືກນຳມາສະແດງໃຫ້ເຫັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ ໜ້າຕາຂອງຄົນທີ່ພວກເຮົາຫາກໍໄດ້ເຫັນນັ້ນຈະບໍ່ຖືກເຮັດໃຫ້ຈື່ໄດ້, ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ສະນັ້ນຫ້ອງການດັ່ງກ່າວຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງວ່າ ວັດຖຸນີ້ຄວນຖືກນຳມາສະແດງໃຫ້ເຫັນ.”

ອອສເຕຣເລຍ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ກ່າວສະໜັບສະໜູນສຳ ລັບຂໍ້ສະເໜີທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຮູບພາບ, ພາບຈາກດາວທຽມ ແລະ ພາບອື່ນໆຖືກນຳມາສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້. ຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງ ຕາມການຂານຊື່ແຕ່ລະຄົນທີ່ສະໜັບສະນູນຂໍ້ສະເໜີນັ້ນໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານ, ນັກສືບສວນສອບສວນອົງການສະຫະປະຊາຊາດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ດຳເນີນການຕໍ່ກັບການສະເໜີລາຍງານຂອງລາວ.

ອ່ານລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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