ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ການຕຳໜິຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນຂອງທ່ານກັບ ຢູເຄຣນ ກ່ອນທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປ່ອຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານເກືອບ 400 ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ ນິວຢອກ ໄທມສ໌ ທີ່ຖືກຕີພິມໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ໜັງສືພິມ ໄທມສ໌ ໄດ້ອ້າງເຖິງສອງຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທຳນຽບຂາວໄດ້ບອກທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ການຕຳໜິໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອພິຈາລະນາວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ສົ່ງມັນໃຫ້ລັດຖະສະພາຫຼືບໍ່.
ການຕໍ່ສູ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂັ້ນຕອນທຳອິດ ຂອງສິ່ງທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງການສືບສວນເພື່ອການຟ້ອງຮ້ອງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍສະພາຕ່ຳ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ຮັບການຕຳໜິໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ ແລະ ໄດ້ເປີດເຜີຍສະບັບນຶ່ງຕໍ່ສາທາລະນະ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳທີ່ນຳໜ້າໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຈັດການໃຫ້ປາກຄຳລັບ ແລະ ເປີດເຜີຍຈາກບັນດານັກການທູດໃນອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆເພື່ອພິຈາລະນາການກ່າວຫາຕ່າງໆທີ່ວ່າທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກັກການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ເພື່ອກົດດັນປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃຫ້ສັນຍາທີ່ຈະສືບສວນສອບສວນນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ອາດເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020, ເຊິ່ງແມ່ນທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ.
ຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາຕ່ຳ, ເຊິ່ງຈະຕັດສິນວ່າຈະສົ່ງມາດຕາການຟ້ອງຮ້ອງຕ່າງໆຫາສະພາຕ່ຳ ເພື່ອການລົງຄະແນນສຽງນັ້ນ, ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຈັດການໃຫ້ປາກຄຳຄັ້ງທຳອິດໃນວັນທີ 4 ທັນວາ ແລະ ໄດ້ເຊີນໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ໄປຟັງ.
ການໃຫ້ປາກຄຳດັ່ງກ່າວຈະພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ຄະນະກຳມະການເອີ້ນວ່າ “ເຫດຜົນຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ສຳລັບການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ.”
ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບັນດາຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ແລະ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ຖາມຄະນະກຳມະການ ຂອງນັກຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ບອກຊື່ນັ້ນ ຜູ້ທີ່ຈະໄປປາກົດຕົວເປັນສັກຂີພິຍານ.
ປະທານຄະກຳມະການຕຸລາການທ່ານ ເຈີໂຣລ ແນດເລີ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຫາທຳນຽບຂາວ ເຊື້ອເຊີນທ່ານ ທຣຳ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ “ບໍ່ແມ່ນສິດ, ແຕ່ເປັນສິທິພິເສດ ຫຼື ມາລະຍາດ.”
ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຕ່າງຫາກວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີມີຕົວເລືອກທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກ. ທ່ານສາມາດຖືໂອກາດນີ້ທີ່ຈະປາກົດຕົວໃນການຟັງຄຳໃຫ້ການ ຫຼື ທ່ານສາມາດຢຸດຕຳໜິ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທ່ານຈະເລືອກໄປເຂົ້າຮ່ວມໃນການສືບສວນ, ໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານທະນາຍຄວາມຄືກັບປະທານາທິບໍດີຄົນອື່ນໆໄດ້ເຮັດກ່ອນໜ້າທ່ານ.”
ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ຮັບປະກັນຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ ວ່າ “ທ່ານຍັງຄົງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັບປະກັນເຖິງຂະບວນການທີ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ.”
ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ໃຫ້ເວລາ ທຳນຽບຂາວ ຕອບຈົນຮອດຕອນຄໍ່າຂອງວັນອາທິດນີ້.