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ວັນອັງຄານ, 17 ມັງກອນ 2023
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ລາຍ​ງານ: ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ອາ​ວຸດ​ຂອງ​ມຽນ​ມາ ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ ຫຼັງ​ຈາກ​ທະ​ຫານ​ຢຶດ​ອຳ​ນາດ

ຮູບນີ້​ທີ່​ສະ​ໜອງ​ໂດຍ Free Burma Rangers ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ບ້ານ Lay Wah ເຂດ​ເມືອງ Mutraw ໃນລັດ​ກະ​ຫຼ່ຽງ ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 12 ມັງ​ກອນ 2023.

ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆ​ຈາກ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 13 ປະ​ເທດ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ມຽນ​ມາ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ເຂັ່ນ​ຂ້າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ປີ 2021 ນັ້ນ​ຄື​ການ​ພົບ​ເຫັນ​ ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ອິດ​ສະ​ຫລະ​ສາ​ກົນ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອ​ງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ລາຍ​ງານ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ ໂດຍ​ສະ​ພາ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ພິ​ເສດ​ສຳ​ລັບ​ມຽນ​ມາ ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ການ​ຜະ​ລິດ​ອາ​ວຸດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ພວກ​ທະ​ຫານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ກຸມ​ພາ 2021 ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ.

​ທະ​ຫານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ອຳ​ນາດ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າໄປ​ສູ່​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕທີ່​ມີ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ເກືອບ​ນຶ່ງ​ທົດ​ສະ​ວັດ ລຸນ​ຫຼັງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ພວກ​ທະ​ຫານ ​ເປັນ​ເວ​ລາ 50 ປີ. ຫຼັງ​ຈາກ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໄດ້​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ພວກ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານຈຶ່ງ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຈັບ​ອາ​ວຸດ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ສູ້. ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ບາງ​ຄົນໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ວ່າເປັນ​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງ.

ອົງ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ພວກ​ນັກ​ໂທດ​ການ​ເມືອງ​ໄດ້​ຈົດ​ບັນ​ທຶກກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ​ຫຼາຍກວ່າ 2,700 ຄົນ ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ຮວມ​ທັງເດັກ​ນ້ອຍ 277 ຄົນໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ອີກ 13,000 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ​ຄຸມ​ຂັງ. ຈຳນວນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ນັ້ນ ອາດ​ຈະ​ສູງກວ່ານີ້​ຫຼາຍ​ເທົ່າ.

ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ​ໂຣບ ​ເອ​ເຊຍ ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອ​ກາງ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ແກ່​ຕ່ອງ​ໂສ້​ອຸບ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ພວກ​ທະ​ຫານ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ.

ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ຂອງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ອາ​ວຸດ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບາງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຫ້າມ​ຂາຍ​ອາ​ວຸດ ຫຼື​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ແລະ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທ່​ພົວ​ພັນ​ການ​ຄ້າ ຫຼື​ການ​ຜະ​ລິດ​ອາ​ວຸດ.

ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ທ້າວອອງ ໂມ ມິນ​ທ໌ ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ​ທີ່​ໃກ້​ຊິດ​ກັບພວກ​ທະ​ຫານ ຊຶ່ງ​ທາງ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົກ​ລົງ​ຊື້​ຂາຍ​ອາ​ວຸດ​ໃນ​ນາມ​ຜູ້​ກ່ຽວ. ສ່ວນ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ ທ້າວ​ແລງ ໂມ ມິນ​ທ໌ ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ລາວ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ ຊື່​ວ່າ Dynasty International
ກໍ​ໄດ້​ຕົກ​ເປັນ​ເປົ້າ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ. ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ທ້າວ​ມຽວ ທິດ​ຊາ ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ລະ​ບຸ​ຊື່​ໃນ​ການ​ລົງ​ໂທດ.

ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ຜ່ານ​ມາ ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສະ​ໜອງ​ເຮືອ​ບິນ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ທັບ ໂດຍ​ອ້າງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕໍ່​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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