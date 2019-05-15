ໃນຫຼາຍກວ່າສິບປະເທດທົ່ວທະວີບ ອາຟຣິກາ, ລັດຖະບານຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ປະກາດ
ໃຊ້ກົດໝາຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍທີ່ “ລະງັບຍັບຢັ້ງ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ
ຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ” ແລະ ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຕໍ່ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ອີງຕາມລາຍ
ງານສະບັບໃໝ່ ຂອງອົງການ Freedom House.
ການຍັບຢັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແມ່ນໄດ້ “ສ້າງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍ
ແຮງຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະ ປະຊາຊົນເພື່ອໃຫ້
ລັດຖະບານຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ. ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ
ກອດຟຣີ ເອັມ. ມູຊີລາ, ຜູ້ຂຽນລາຍງານທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງອິດສະຫຼະ ເຊິ່ງມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ. ທ່ານໄດ້
ກ່າວຕື່ມວ່າ ການຈຳກັດຂອງລັດຖະບານ “ແນ່ ນອນ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍມາດຕະການ
ອື່ນໆທີ່ຈຳກັດຮັດແຄບເສລີພາບຕ່າງໆ” ແລະ ຂະຫຍາຍການຄວບຄຸມໂດຍລັດ ຫຼື ຜູ້
ນຳຜະເດັດການ.
ບົດລາຍງານ ຫົວຂໍ້ “ເສລີພາບກຳລັງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່: ການແຜ່ລາມຂອງມາດ
ຕະການ ຕໍ່ຕ້ານອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນ ອາຟຣິກາ” ນັ້ນ ໄດ້ສັງເກດ
ເບິ່ງຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ຫ້າມກຸ່ມສັງຄົມພົນ
ລະເຮືອນ, ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ບັນຫາ
ການປົກຄອງ.
ມາດຕະການຕ່າງໆເຊັ່ນ ສັບຊ້ອນການລົງທະບຽນ ຫຼື ຈຳກັດພະນັກງານຄົນຕ່າງປະ
ເທດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດ ໃນ ຫຼາຍກວ່າສິບປະ
ເທດເຊັ່ນ ອາລຈີເຣຍ, ບູຣຸນດີ, ອີຈິບ, ເອທິໂອເປຍ, ຣວັນດາ, ຊີແອຣາ ເລອອນ,
ຊູດານໃຕ້, ຊູດານ, ແທນຊາເນຍ, ຕູນີເຊຍ, ອູການດາ ແລະ ແຊມເບຍ.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະ
ບານ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການລໍຖ້າ ຫຼື ເປັນໄປໄດ້ໃນປະເທດ ອີຈິບ, ມາລາ
ວີ, ໂມຊຳບິກ, ຣວັນດາ, ຊູດານ ແລະ ແຊມເບຍ.
ການຫ້າມຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ແຕ່ “ຖືກລົ້ມເລີກໂດຍຜູ້ມີອຳນາດ, ຖືກປະຕິ
ເສດໂດຍສະຖາບັນນິຕິບັນຍັດ, ຫຼືຖືກເຮັດໃຫເປັນໂມຄະໂດຍສານຕ່າງໆ” ໃນຫົກ
ປະເທດຄື ອັງໂກລາ, ຄອງໂກ-ບຣາຊາວິລ, ເຄັນຢາ, ມາລາວີ, ໄນຈີເຣຍ ແລະ ຊິມ
ບັບເວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ