ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ອິດສະຫລະພາບໃນການນັບຖື
ສາດສະໜາແມ່ນ "ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ" ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
"ສະຖານະການດ້ານອິດສະຫລະພາບໃນການນັບຖືສາດສະໜາແມ່ນໄດ້ຖືກໂຈມ
ຕີຢ່າງແຮງ” ອີງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານແຊມ ບຣາວແບັກ (Sam Brownback) ເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດ ກິດຕິມະສັກ ດ້ານອິດສະຫລະພາບໃນການນັບຖືສາດສະໜາປະຈໍາ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມເປໂອ ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງກະ
ຊວງ ທີ່ສະຫລຸບວ່າ ຫລາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກໄດ້ປາບປາບພວກທີ່ເຊື່ອຖືສາດສະໜາ
ແລະລົງໂທດພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງໜັກຍ້ອນການເຊື່ອຖືດັ່ງກ່າວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ເຖິງແມ່ນວ່າສະຫະລັດກໍາລັງດໍາເນີນການເພື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ຈະຈັດ
ຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະທ່ານ ກິມຈົງ ອຶນ
ຂອງເກົາຫລີເໜືອກ່ຽວກັບໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງພຽງຢາງກໍຕາມ ບົດລາຍງານ
ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຈັດເອົາປະເທດຄອມມີວນິສທີ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວ
ແຫ່ງນັ້ນ ໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ລ່ວງລະ ເມີດຕໍ່ພວກທີ່ນັບຖືສາດສະໜາ.
"ລັດຖະບານຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດແບບຮຸນແຮງຕໍ່ພວກທີ່ນັບຖືສາດສະໜາເກືອບໝົດ
ທຸກສາດສະໜາໂດຍການປະຫານຊີວິດ, ທໍລະມານ, ທຸບຕີ, ແລະຈັບກຸມ" ອີງຕາມ
ບົດລາຍງານສະບັບນັ້ນ. "ເຊື່ອກັນວ່າ ມີນັກໂທດການເມືອງປະມານ 80,000 ຫາ
120,000 ຄົນ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນບາງຄົນກໍຖືກຂັງຄຸກຍ້ອນເຫດຜົນທາງສາດສະໜາ ໄດ້
ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນລະບົບຄ້າຍຄຸມຂັງທາງການເມືອງໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ສະພາບທີ່ໜ້າສະຫຍອງຂວັນ."
ທ່ານບຣາວແບັກ (Brownback) ຍັງເວົ້າອີກວ່າ "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ກໍຄືພວກເຮົາມີ
ລະບົບຄ້າຍຄຸມຂັງແບບຣັດເຊຍ ຍັງຖືກນຳມາໃຊ້ ຢູ່ໃນເກົາຫລີເໜືອ ແລະມັນເປັນ
ສະພາບການທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ. ເຮົາສາມາດເບິ່ງຢູ່ໃນດາວທຽມ
— ດາວທຽມທີ່ເປີດໃຫ້ເບິ່ງຢ່າງອິດສະຫລະໄດ້— ແລະເຫັນຄ້າຍຄຸມຂັງເຫລົ່ານີ້ບາງ
ແຫ່ງ ແລະເຫັນສະພາບ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ເຮົາມີຄົນທີ່ໄດ້ ໜີອອກມາຈາກເກົາຫລີ
ເໜືອແລະຂຽນກ່ຽວກັບສະພາບການໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນເປັນ
ການຍາກຫລາຍ ແລະຮ້າຍແຮງ ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບພວກທີ່ນັບຖືສາດ
ສະໜາ, ແລະເພາະສະນັ້ນແຫລະເກົາຫລີເໜືອຈຶ່ງຍັງເປັນປະເທດທີ່ພວກເຮົາເປັນ
ຫ່ວງແບບພິເສດຢູ່."
ທ່ານບຣາວແບັກ (Brownback) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ໃນມຸມມອງຂອງທ່ານແລ້ວ ແມ່ນ
ເຫັນວ່າ ການກໍາຈັດຊາວໂຣຮິງຢາທີ່ເປັນມຸສລິມນັ້ນ ແມ່ນ "ເປັນການກວດລ້າງທາງ
ສາດສະໜາ."
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ການຈັດປະເພດທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ເປັນທາງການ ກໍແມ່ນການ
ກວດລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຊາດ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນການກວດລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ຢູ່
ໃນກຸ່ມທີ່ຖືສາດສະໜາສ່ວນນ້ອຍ ຊຶ່ງແມ່ນຊາວໂຣຮິງຢາທີ່ເກືອບໝົດທຸກຄົນເປັນ
ມຸສລິມນັ້ນ.”
ທ່ານກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນພວມຊຸດໂຊມລົງນັບຂຶ້ນ. ແຕ່ວ່າ ພວກ
ເຮົາຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເອົາບາດກ້າວຢ່າງແຂງຂັນຂຶ້ນ ໃນນາມທີ່ເປັນປະເທດຕ່າງໆ
ແລະຊຸກຍູ້ຄືນຕໍ່ສິ່ງທີ່ທະຫານກໍາລັງເຮັດຢູ່ດຽວນີ້ ໃນມຽນມາ ແລະບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່
ເກີດຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖອຍຫລັງຄືນໄປ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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