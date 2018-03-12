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ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສະເໜີ ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງ ອົບພະຍົບຮຽນຮູ້ ລົດຊາດການເປັນ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

Refugee Women Get a Taste of Entrepreneurship
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Refugee Women Get a Taste of Entrepreneurship

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ລິງໂດຍກົງ

ເວລາ​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ເຖິງປະ​ເທດ​ໃໝ່ ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາສິ່ງ​ຂອງຕິດ​ໂຕ
ມານຳພຽງເລັກ​ນ້ອຍ. ​ແຕ່​ຫຼາຍໆ​ຄົນ ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າຫຼາຍ​ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຄື
ພອນ​ສະຫວັນ ແລະ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າມານຳ. ພວກ​ແມ່ຍິງ​ອົບ​ພະຍົບແລະ​
ພວກ​ຂໍ​ລີ້ໄພ 20 ຄົນ ທີ່​ມາຈາ​ກຫລາຍໆເຂດ​ຂອງ​ໂລກ ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​
ກັນ​ຢູ່​ຮ້ານ​ຂາຍເຄື່ອງແຫ່ງນຶ່ງ ​ໃນ​ນະຄອນ​ຟິນິກສ໌ ລັດ​ອາຣີ​ໂຊ​ນາ ​ເພື່ອ​ວາງສະ​ແດງ
ຜະລິດ​ຕະພັນ​ທີ່ເຂົາເຈົ້າ​ເຮັດ ແລະ​ເລົ່າ​ເລື້ອງຊີວິດ​ຄວາມ​ເປັນມາ​ ຂອງ​ເຂົາເຈົ້າສູ່
ຟັງ​. ນັກຂ່າວວີ​ໂອ​ເອ ຈູ​ນ ​ໂຊ​ ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ແມ່ຍິງ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ ຊຶ່ງ ກິ່ງ​ສະຫວັນ
ຈະ​ນຳລາຍລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ກ່ຽກັບກິດຈະການພວກອົບພະຍົບແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ນາງ​ນາ​ດາ ອາລຣູ​ບາເຍ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມາ​ຈາກ​ອີຣັກ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ນາຍ
ຄູ​ສອນ​ສິນລະປະແລະຂ້​າພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ລູກ​ຊາຍ​ສອງ​ຄົນ. ລູກ​ຊາຍ​ຜູ້ນ້ອຍ ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ
ຕາຍຢູ່ແບັກແດດ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ ໄປ​ເທີ​ກີ ກັບ​ລູກ​ຊາຍອີກ​ຄົນນຶ່ງ ​ເພາະ
ວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ປ້ອງ​ກັນ​ລາວ. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກໍໄດ້​ມາລັດ​ອາຣິ​
ໂຊ​ນາ."

ນາງ​ໂຣເດນ ອາ​ໂບ ຊີດ​ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຫລົບ ໜີ​ມາຈາກ​ຊີ​ເຣຍ ເວລາ​ສົງ
ຄາມ​ໄດ້​ເກີ​ດຂຶ້ນ ​ເພາະ​ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພແລະ​ບໍ່ມີ​ໂອກາດ​ສຳລັບພວກ​ເດັກນ້ອຍ
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ​ການ​ສື​ກສາຕໍ່ ​ແລະ​ເພາະວ່າ​ຮ້ານ​ອາຫານ​ສາມີຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ
​ໄຟໄໝ້​ເປັນ​ຂີ້​ເທົ່າ​ໄປ​ໝົດ.”

ນາງ​ທາ​ມີນາ ​ແບສມາລ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ພາກັນ​ຫລົບໜີ​ຈາກ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ຂ້າ
ພະ​ເຈົ້າ ​ພ້ອມດ້ວຍ​ແ​ມ່ຂອງ​ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ນ້ອງ​ສາວ​ສອງ​ຄົນ ​ເພາະວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​
ປອດ​ໄພ ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ໂອກາດ​ຫຍັງ​ໝົດ ​ສຳລັບ​ພວກ​ແມ່ຍິງ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ໂຮງຮຽນ ​ທີ່ຈະໄປ​
ເຮັດ​ວຽກ ​ທີ່ຈະມີ​ອິດສະຫຼະ.”

ລາຍ​ລະອຽດ ​ແລະ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ອາດມີຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງກັນ ​ແຕ່​ເລື່ອງ​ລາວຂອງ
​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ ແມ່ນມີລັກສະນະຄ້າຍຄື​ກັນ.

ພວກແມ່ຍິງ​ອົບ​ພະຍົບຫລາຍ​ກວ່າ 20 ຄົນ ​ໄດ້​ປະ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ໂສກແລະ​ບາງຄັ້ງ​ ອາດ
ເປັນອະດີດທີ່ເສົ້າສະຫຼົດໃຈ​ໄວ້​ຢູ່​ເບື້ອຫຼັງ​ສຳລັບໂອກາດທີ່ຈະໄດ້​ຂາຍ​ຜະລິດ ​ຕະພັນ​ທີ່
ເຂົາເຈົ້າ​ເຮັດ​ຂຶ້ນມານັ້ນ ຢູ່​ໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ່ງນຶ່ງທີ່ມີຜູ້ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າໃຫ້ແລ້ວຢູ່​ໃນ
ນະຄອນ​ຟິນິກສ໌.

ພວກນັກ​ສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາ​ໂທ ຝ່າຍສັງຄົມ​ສົງ​ເຄາະ​ ທີ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລລັດ ອາຣີ​
ໂຊ​ນາ ​ໄດ້​ກໍ່​ຕັ້ງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຕະຫລາດຈາກທົ່ວໂລກ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ພວກ​ແມ່ຍິງ​ເຫລົ່າ
​ນີ້ໃຫ້​ສາມາດກຸ້ມຕົນ​ເອງ.

ນາງ​ອາລີ​ຢາ ອາລ-​ມາ​ດີດ ນັກ​ສຶກສາ​ຂັ້ນປະລິນຍາ​ໂທ ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ອາຣີ
​ໂຊ​ນາ ກ່າວ​ວ່າ “​ໂຄງການ​ຕະຫຼາດ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ແມ່ນໄດ້ຮັບ​ພັດທະນາ​ດ້ວຍການ​|
ຮ່ວມມື​ລະ​ຫວ່າງອົງການທີ່​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລທ້ອງຖິ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອາຣີ​ໂຊ​ນາ. ​ດັ່ງນັ້ນ​
ການ​ທີ່​ພວກເຮົາ​ອອກ​ແບບ​ໂຄງການ​ນີ້ ພຽງ​ແຕ່​ໃຊ້​ແນ​ວຄິດ​ຂອງ​ທຸ ລະ​ກິດ​ໂລກ ຊຶ່ງ​
ເປັນຮ້ານ​ຂາຍເຄື່ອງ ​ແລະ​ຮວມເຂົ້າກັນກັບວຽກງານ​ສັງຄົມ​ສົງ​ເຄາະຂອງໂລກ.”

ສະມາຄົມ​ແມ່ຍິງ​ມຸສລິ​ມອາເມຣິກັນ ຫລື AMWA ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນຈຳນວນ​ບັນດາ​ກຸ່ມ​ທີ່​ໃຫ້ການສະໜັບສະ​ໜູນ.

ຍານາງ​ອາສນາ ມາ​ຊູດ ປະທານ​ ສະມາຄົມແມ່ຍິງມຸສລິມອາເມຣິກັນ ກ່າວ​ວ່າ
​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ໂຄ​ງການ​ເຝິກ​ຫັດ​ຄວາມ​ຊໍານິ​ຊຳນານ​ໃໝ່ ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ແມ່
ຍິງອົບ​ພະ​ຍົບ. ພວກ​ເຮົາ​ສອນ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫຍິບແສ່ວແລະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຂາ​ຍ
ສິ່ງ​ຂອງ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ແກ່​ປະຊາ​ຄົມ.”

ຮວມຢູ່​ໃນ​ສິ່ງ​ຂອງທີ່​ຈະຂາຍນັ້ນກໍ​ມີ ​ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ມື ຜ້ານຸ່ງ​ກັນ​ຄວາມ
​ເປື້ອນ ສະບູ ເຄື່ອງທຳ​ຄວາມ​ສະອາດ​ຮ່າງກາຍ ຂອງ​ຫວານ​ຂອງຫຼາຍໆປະເທດ
ຮູ​ບ​ແຕ້ມ ​ເຄື່ອເອ້ ​ແລະ​ອື່ນໆ.

ພວກລູກຄ້າ ກຳລັງພິສູດເບິ່ງສິນຄ້າ ຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ທີ່ນະຄອນຟິນິກສ໌ ລັດອາຣີໂຊນາ.
ພວກລູກຄ້າ ກຳລັງພິສູດເບິ່ງສິນຄ້າ ຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ທີ່ນະຄອນຟິນິກສ໌ ລັດອາຣີໂຊນາ.

ນາງ​ນາ​ດາ ອາລຣູ​ບາເຢ ກ່າວ​ວ່າ “ຮ້າຍຂາຍເຄື່ອງນີ້ດີ​ສຳລັບ​ຂ້າພະ“ປີ​ກາຍ​ນີ້​ພວກ​
ເຮົາ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ໂຄ​ງການ​ເຝິກ​ຫັດ​ຄວາມ​ຊໍານິ​ຊຳນານ​ໃໝ່ ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ແມ່ຍິງ​ອົບ
​ພະ​ຍົບ. ພວກ​ເຮົາ​ສອນ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫຍິບແສ່ວແລະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຂາ​ຍສິ່ງ​ຂອງ​
ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ແກ່​ປະຊາ​ຄົມ.”​ເຈົ້າ​ ​ເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ນຳ​ເອົາ​ສິ່ງ​ຂອງ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​
ເຈົ້າ​ມາ​ທີ່​ນີ້. ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ພຽງ​ແຕ່​ຢູ່​ໃນເຮືອນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂາຍ​ຮູບ
​ແຕ້ມ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ ໃນ​ມື້​ນີ້

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ນາງອາລີຢາ ອາລ-ມາດີດ (ຂວາ) ຊ່ວຍກໍ່ຕັ້ງ ຮັ້ານຂາຍເຄື່ອງ ເພື່ອຊ່ວຍພວກອົບພະຍົບແມ່ຍິງ ຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກຳເຂົາເຈົ້າ.
ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ນາງອາລີຢາ ອາລ-ມາດີດ (ຂວາ) ຊ່ວຍກໍ່ຕັ້ງ ຮັ້ານຂາຍເຄື່ອງ ເພື່ອຊ່ວຍພວກອົບພະຍົບແມ່ຍິງ ຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກຳເຂົາເຈົ້າ.

ນາງເມ​ກັນ ​ແມັກ​ເດີມັ​ອຕ ນັກ​ສຶກສາຂັ້ນ​ປະລິນຍາ​ໂທ ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ ລັດອາ
ຣີ​ໂຊ​ນາ ກ່າວ​ວ່າ “​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ໂຄງການ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ໃນ​ໄລະຍະ​ສັ້ນ​
ໃຫ້​ແມ່ຍິງ​ເຫລົ່າ​ນີ້. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງການ​ຢາກສະໜອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ ການ​ບໍລິ​ການ
ຂອງ​ການ​ຮຽນຮູ້ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ໃດ ​ແລະ​ຮຽນຮູ້ວ່າຈະ​ເປັນ​ນັກທຸລະກິດຢ່່າງ​ໃດ.”

ຮ້າຂາຍເຄື່ອງ ວາງຂາຍທຽນໄຂ ສະບູ ຂອງຫວານ ຮູບແຕ້ມ ເຄື່ອງເອ້ ແລະສິ່ງຂອງຕ່າງໆ.
ຮ້າຂາຍເຄື່ອງ ວາງຂາຍທຽນໄຂ ສະບູ ຂອງຫວານ ຮູບແຕ້ມ ເຄື່ອງເອ້ ແລະສິ່ງຂອງຕ່າງໆ.

​ເປົ້າ​ໝາ​ຍແມ່ນ​ໄດ້​ສະທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ ໂດຍນາງ​ທາຣາ ອາລບາ​ຣາຊານ​ຈີ ທີ່​ເປັນ ຜູ້​ຂາຍ
​ສະບູທີ່ເຮັດດ້ວຍ​ນາງເອງ ​ແລະ​ຜະລິດ​ຕະພັນຮັກສາຄວາມ​ສະອາດ​ຮ່າງກາຍ.

ນາງ​ອາລບາຣາຊານ​ຈີ ກ່າວ​ວ່າ “ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງນີ້ ​ເຮັດໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ປະສົບ​ພະ
ການຂອງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ຮ້ານ ພົວພັນ​ກັບ​ຄົນ ພົວພັນ​ກັບ​ເງິນສົດ ​ແລະ​ຮູ້​ກ່ຽວ​
ກັບ​ການ​ເຮັດ​ປື້​ມ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​
ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີໂອກາດ​ນຳສະແດງ ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງການ.”

ນາງທາຣາ ອາລບາຣາຊານຈີ (ຊ້າຍ) ຜູ້ລີ້ໄພການເມືອງ ກຳລັງອະທິບາຍແກ່ລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບສະບູ ແລະເຄື່ອງທຳຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ.
ນາງທາຣາ ອາລບາຣາຊານຈີ (ຊ້າຍ) ຜູ້ລີ້ໄພການເມືອງ ກຳລັງອະທິບາຍແກ່ລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບສະບູ ແລະເຄື່ອງທຳຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກຈັດໂຄງການນີ້ກໍຫວັງວ່າ ພວກທີ່ໄປຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງຢູ່ຮ້ານກໍ
ຈະຮຽນຮູ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງຄືກັນ.

ນາງອາລ​ມາ​ດີດ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ໄດ້​ເປີດໂອກາດການ​ສຶກສາ ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ລູກ​ຄ້າເພື່ອ
ເຂົ້າ​ມາ​ ແລະພົວພັນ​ກັບ​ຄົນ ​ທີ່ມາ​ຈາກ​ຫລາຍ​ເຂດ​ຂອງ​ໂລກ ​ແລະ​ຮຽນ​ຮູ້ ກ່ຽວ​ກັບ​
ເລື່ອງ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ຮຽນ​ຮູ້​ວ່າ​ອົບ​ພະຍົບ​ແມ່ນ​ຫຍັງ ​ແລະ​ມັນ​
ໝາຍຄວາມ​ວ່າ​ຢ່າງ​ໃດ ທີ່ໄດ້ມາ​ຈາກ​ເຂດ​ອື່ນໆຂອງ​ໂລກ​ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ມາ​ເລີ້ມ
​ຕົ້ນ​ດ້ວຍ.”

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