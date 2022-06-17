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ວັນສຸກ, 17 ມິຖຸນາ 2022
ໂລກ

ອົງການ ສປຊ ລາຍງານກ່ຽວກັບຈໍານວນຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ເນື່ອງຈາກສົງຄາມ ແລະການຂູດຮີດຂົ່ມເຫັງ

ແຟ້ມຮູບ-ເດັກນ້ອຍຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ນັ່ງຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າຢູ່ແຖວກັບຜູ້ພັດຖິ່ນພາຍໃນຫຼາຍໆຄົນ ເພື່ອລົງທະບຽນໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຊິ່ງລວມຢູ່ໃນເມືອງ ເຊເມີຣາ (Semera), ພູມິພາກ ອັຟຟາ (Afar), ປະເທດ ເອທີໂອເປຍ, ເມື່ອວັນທີ 14 ກຸມພາ 2022.

ມີລາຍງານວ່າ ປະຊາຊົນຈໍານວນ 89 ລ້ານ 3 ແສນຄົນໄດ້ພາກັນໜີອອກຈາກບ້ານເຮືອນຍ້ອນສົງຄາມ, ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຂ້າຟັນກັນ ແລະການລະເມີດສິດທິມະນຸດພາຍໃນທ້າຍປີ 2021, ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 8 ເປີເຊັນຈາກປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານປະ​ຈຳ​ປີ ກ່ຽວ​ກັບ ແນວ​ໂນ້ມ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ຂອງອົງ​ການ​ອົບ​ພ​ະ​ຍົບສະຫະປະຊາຊາດ. ລິຊາ ສໄລນ໌ (Lisa Schlein) ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈເນວາ, ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນໂຕເລກຜູ້ອົບພະຍົບ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່​ເພື່ອ​ອົບ​ພະ​ຍົບແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ຟີລິປໂປ ແກຣນດີ (Filippo Grandi) ກ່າວວ່າ ຈໍານວນໂຕເລກດັ່ງກ່າວນັ້ນຍິ່ງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ ເວ​ລາ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ທີ່​ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫຼົບ​ໜີ​ໂດຍ​ການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນລວມຢູ່ນໍາດ້ວຍ, ເຊິ່ງທ່ານ ແກຣນດີ ກ່າວວ່າ:

“ຢູເຄຣນ ມີປະຊາຊົນທີ່ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສລະຫວ່າງ 12 ແລະ 14 ລ້ານຄົນ, ເຊິ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າພວກເຈົ້ານັບພວກເຂົາເຈົ້າແນວໃດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈໍານວນໂຕເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນ​ໄດ້​ກາຍ 100 ລ້ານຄົນ. ນີ້ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ ແລະ ວິ​ກິດ​ການ.”

ເຫດການສຸກເສີນຕ່າງໆໄດ້​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົວ​ເລກ​ຜູ້​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີຂອງຊ່ວງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ກ່າວວ່າ ການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍໄດ້ເປັນແຮງຜັກດັນໃຫ້ມີການພັດຖິ່ນໄວຂຶ້ນ, ແລະເປັນນຶ່ງໃນວິກິດການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.

ໃນຂະນະທີ່ທົ່ວໂລກພາກັນເພັ່ງ​ເລັງໃສ່ຢູ່ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ທ່ານ ແກຣນດີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນອື່ນໆທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນສະຖານະການໃນ ຢູເຄຣນ ແລະຍັງຄົງທໍາລາຍຊີວິດຂອງປະຊາຊົນອີກຫຼາຍລ້ານຄົນ, ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ພວກເຮົາຍັງມີສະຖານະການຂອງເອທີໂອເປຍ ຈາກທ້າຍປີ 2020 ຈົນເຖິງປີ 2021, ພວກເຮົາມີສະຖານະການຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ຕົວຢ່າງ ຊີເຣຍ ແລະຊູດານໃຕ້. ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຜູ້ອົບພະຍົບຊາວປາເລັສໄຕນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເປັນວິກິດການຕ່າງໆທີ່ມີມາຍາວນານ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນໂຕເລກເພີ້ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.”

ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ປະຈໍາໜ່ວຍງານຜູ້ລີ້ໄພແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານຟີລິປໂປ ແກຣນດີ ເຂົ້າຮ່ວມການຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນລາຍງານປະຈໍາປີ ຂອງໜ່ວຍງານຜູ້ລີ້ໄພແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ສໍານັກງານໃນນະຄອນຫຼວງເຈເນວາ, ເມື່ອວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2022.
ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ປະຈໍາໜ່ວຍງານຜູ້ລີ້ໄພແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານຟີລິປໂປ ແກຣນດີ ເຂົ້າຮ່ວມການຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນລາຍງານປະຈໍາປີ ຂອງໜ່ວຍງານຜູ້ລີ້ໄພແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ສໍານັກງານໃນນະຄອນຫຼວງເຈເນວາ, ເມື່ອວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2022.

ອົງການ UNHCR ກ່າວວ່າ ຈໍານວນໂຕເລກຂອງຊາວອົບພະຍົບເພີ້ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 27 ລ້ານຄົນໃນປີກາຍນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນຂອງຜູ້ພັດຖິ່ນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຜົນມາຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງພາຍໃນຂອງປະເທດຕົນເອງເຖິງ 53 ລ້ານ 2 ແສນຄົນ. ຕາມການສັງເກດທົ່ວໄປ, ອົງການ UNHCR ກ່າວວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 80 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນຜູ້ອົບພະຍົບ ໄດ້ຫຼົບ​ໜີ​ໄປປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ແລະມີລາຍໄດ້ປານກາງ.

ລາຍງານພົບວ່າມີ 5 ປະເທດເຊັ່ນ ຊີເຣຍ, ເວເນຊູເອລາ, ອັຟການິສຖານ, ຊູດານໃຕ້ ແລະມຽນມາ ເຊິ່ງຄິດເປັນ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງປະຊາກອນທີ່ພັດຖິ່ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເທີກີ ມີຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ໂຄລອມເບຍ, ອູການດາ, ປາກິສຖານ ແລະເຢຍຣະມັນ. ສະຫະລັດ ຍັງຄົງເປັນປະເທດສໍາລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງຜູ້ລີ້ໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ແຟ້ມຮູບ-ບັນດາແມ່ຍິງຜູ້ພັດຖິ່ນພາຍໃນປະເທດຊາວອັຟການິສຖານ ຈາກແຂວງທາງພາກເໜືອ, ເຊິ່ງໄດ້ພາກັນໜີອອກຈາກບ້ານເກີດເນື່ອງຈາກການຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງ ກຸ່ມຕາລິບານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງອັຟການິສຖານ, ຮັບການຮັກສາທາງການແພດ ຢູ່ທີ່ສວນສາທາລະນະໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ, ປະເທດອັຟການິສຖານ, ເມື່ອວັນທີ 10 ສິງຫາ 2021.
ແຟ້ມຮູບ-ບັນດາແມ່ຍິງຜູ້ພັດຖິ່ນພາຍໃນປະເທດຊາວອັຟການິສຖານ ຈາກແຂວງທາງພາກເໜືອ, ເຊິ່ງໄດ້ພາກັນໜີອອກຈາກບ້ານເກີດເນື່ອງຈາກການຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງ ກຸ່ມຕາລິບານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງອັຟການິສຖານ, ຮັບການຮັກສາທາງການແພດ ຢູ່ທີ່ສວນສາທາລະນະໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ, ປະເທດອັຟການິສຖານ, ເມື່ອວັນທີ 10 ສິງຫາ 2021.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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