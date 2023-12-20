ທະຫານ ໄດ້ເລີ້ມອົບພະຍົບຊຸມຊົນຊາວພື້ນເມືອງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກອອກຈາກພາກເໜືອຂອງອອສເຕຣເລຍ ທີ່ເກີດນໍ້າຖ້ວມເປັນປະຫວັດການ. ຄວາມພະຍາຍາມກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເພື່ອເຂົ້າ ໄປເຖິງຂົງເຂດ ວູຈາລ ວູຈາລ (Wujal Wujal) ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເຫນືອຂອງນະຄອນບຣິສເບນ (Brisbane) ທີ່ຖືກປະຖິ້ມເນື່ອງຈາກພາຍຸ. ຝົນຕົກໜັກໄດ້ພາໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນ ອັນໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ເຖິງຊີວິດ ຢູ່ບາງສ່ວນທາງພາກເໜືອ ຂອງລັດຄວີນສ໌ແລນ (Queensland) ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ເກີດພາຍຸໄຊໂຄລນເຂດຮ້ອນ ຈາສເປີ້ (Jasper). ປະຊາຊົນໄດ້ພາກັນຊອກຫາບ່ອນຫຼົບໄພ ຢູ່ເທິງຫລັງຄາ ແລະຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້. ຍັງບໍ່ທັນມີລາຍງານກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ ຫຼືບາດເຈັບຮຸນແຮງໃດໆ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ.
ຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າທີ່ຖ້ວມລົ້ນຂຶ້ນມາໃນພາກເຫນືອຂອງລັດຄວີນສ໌ແລນ, ທ່ານກາວິນ ເດຍ (Gavin Dear) ເຊິ່ງເປັນນັກດົນຕີ, ເຫັນຜູ້ຊາຍທີ່ເກາະກັບຕົ້ນໄມ້ຢູ່. ໃນວິດີໂອທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມ, ລາວຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນຍ້າຍເຮືອຂອງລາວ ເຂົ້າໃກ້ຜູ້ຊາຍທີ່ຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ນັ້ນ.
“ເຈົ້າສາມາດໂບກມືໄດ້ບໍ? ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະຂັບເຂົ້າໄປ ເພື່ອນ, ແລະຈັບຕົ້ນໄມ້ນັ້ນໄວ້. ໂອເຄ, ເພື່ອນ, ພວກເຮົາເອົາເຈົ້າໄດ້ແລ້ວ. ເຈົ້າສາມາດລົງມາໄດ້ບໍ?”
ທ່ານເດຍ ກ່າວຕໍ່ສະຖານີໂທລະພາບ ຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ ແມ່ນໂຊກດີຫຼາຍທີ່ລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່, ເຊິ່ງ ທ່ານເດຍ ກ່າວວ່າ:
“ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ນ້ຳຈະມີຂະໜາດກວ້າງ 500-600 ແມັດ. ມວນນໍ້າມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ, ແລະກໍໄຫຼໄວ. ພວກເຮົາໄປຮອດຕົ້ນໄມ້ຂອງລາວ, ແມ່ນແລ້ວ, ເພື່ອນຄົນນີ້ຢູ່ໃນອາການສັ່ນທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ແລະຮ່າງກາຍຂອງລາວກໍ່ມີອາການກ້ອນຊີ້ນປັ້ນໄປໝົດ ເນື່ອງຈາກລາວຖືກແຂວນຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ນັ້ນມາເປັນເວລາດົນ. ຕູ້ຄອນເທັນເນີ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ໄດ້ຖືກນໍ້າພັດໄປ ແລະເກືອບຈະຕໍາໃສ່ລາວຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.”
ເມືອງ ວູຈາລ ວູຈາລ ທັງໝົດ ເປັນຊຸມຊົນດັ້ງເດີມ ອະບໍຣິຈິນ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ທີ່ມີໄລຍະ 2,000 ກິໂລແມັດໄປທາງທິດເໜືອຂອງນະຄອນບຣິສເບນ ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍຍ້ອນສະພາບການນ້ຳຖ້ວມ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຖືກຕັດຂາດເປັນເວລາຫຼາຍມື້, ການສະໜອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ນ້ຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ປະມານ 300 ຄົນ ແມ່ນຫຼຸດລົງຫຼາຍແລ້ວ. ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີກອງທັບ ພະຍາຍາມເຂົ້າມາຮ່ວມດໍາເນີນງານເພື່ອເອົາພວກເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ບ່ອນປອດໄພ ໃນເມືອງຄຸກທາວ (Cooktown), ເຊິ່ງຢູ່ໄກອອກໄປ 80 ກິໂລແມັດ.
ຝົນທີ່ຕົກຮຸນແຮງເປັນປະຫວັດການ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອອສເຕຣລຍ ໄດ້ເລີ້ມຫຼຸດປະລິມານລົງແລ້ວ. ຄາດວ່າ ມວນນໍ້າຝົນທີ່ຕົກລົງມາມີຂະໜາດ 1.5 ແມັດໃນໄລຍະເວລາ 5 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ. ຂົວຫຼາຍແຫ່ງ, ຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍສາຍ, ບ້ານເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ ແລະ ພືດຜົນເສຍຫາຍຫຼວງຫຼາຍ.
ສະພາບການນ້ຳຖ້ວມເລີ້ມຕົ້ນຫຼຸດລົງ, ແຕ່ ທ່ານເມີເຣ ວັດທ໌ (Murray Watt), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັບມືເຫດສຸກເສີນ ແລະ ການກະເສດຂອງອອສເຕຣເລຍ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນວ່າ ການຟື້ນຟູຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ, ເຊິ່ງ ທ່ານກ່າວວ່າ:
"ແນ່ນອນວ່າ ຍັງມີວຽກໃຫຍ່ຢູ່ຂ້າງຫນ້າ ໃນລັກສະນະຂອງການຍົກຍ້າຍອອກຈາກເມືອງວູຈາລແລະແນ່ນອນວ່າຍັງມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕອບສະໜອງບາງຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ. ແຕ່ມື້ນີ້ ພວກເຮົາຍັງສາມາດເລີ້ມຕົ້ນດໍາເນີນການຟື້ນຟູໄດ້, ເຊິ່ງພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ກໍາລັງຈະເປັນວຽກທີ່ຍາວນານຫຼາຍ.”
ທ່ານວາເຣັນ ແອັນຈ໌ (Warren Ensch), ສະມາຊິກສະພາຂອງລັດຖະບານກາງ ຜູ້ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນພາກເຫນືອຂອງລັດຄວີນສ໌ແລນ, ໄດ້ກ່າວຕໍານິສໍານັກງານອຸຕຸນິຍົມ, ເຊິ່ງເປັນອົງການພະຍາກອນອາກາດແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຣຕເລຍ. ທ່ານ ແອັນຈ໌ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນວ່າ ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຕືອນລ່ວງໜ້າທີ່ເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບເຫດການຝົນຕົກເປັນປະຫວັດການ. ແນວໃດກໍຕາມ, ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານກ່າວວ່າ ການພະຍາກອນອາກາດບໍ່ແມ່ນ "ຄວາມແນ່ນອນທາງວິທະຍາສາດ."
ຢູ່ຂົງເຂດອື່ນໆ, ການເຕືອນກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງອອສເຕຣເລຍ, ພື້ນທີ່ທາງພາກເໜືອ, ບໍລິເວນລັດຄວີນສ໌ແລນ ແລະ ລັດນິວ ເຊົາທ໌ ເວລ , ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ໄຟໄຫມ້ປ່າ ຍັງຄົງດຳເນີນໄປຢູ່. ເຫດການໄພທຳມະຊາດ ທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍໄດ້ເພີ້ມຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນັກການເມືອງ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.