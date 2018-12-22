ມີຫຼາຍປະຕິກິລິຍາ ປະປົນກັນໄປ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດກຳລັງ ສຫລ ໃນ ອັຟການິສຖານ

ປະຕິກິລິຍາທີ່ມີອອກມາທັງຫຼາຍ ແມ່ນປະປົນກັນໄປ ຕໍ່ລາຍງານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນສື່ມວນຊົນ
ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງພິຈາລະນາ
ເລື່ອງການຖອນທະຫານ ປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຈຳນວນທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 14,000 ຄົນ
ອອກຈາກອັຟການິສຖານ ພາຍໃນສອງສາມສັບປະດາ.
ຂ່າວຄາວກ່ຽວກັບການຖອນທະຫານສະຫະລັດ ອອກຈາກອັຟການິສຖານ ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນ
ຫຼັງຈາກ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້
ເອົາຊະນະ ກຸ່ມລັດອິສ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແລະວ່າ ພວກທະຫານ ສະຫະລັດ ຈະຖອນກຳລັງ ອອກຈາກປະເທດ ທີ່ຖືກສົງຄາມທຳລາຍ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ຖ້າຫາກ ສະຫະລັດ ດຳເນີນໄປ ຕາມແຜນການຂອງຕົນ ທະຫານສະຫະລັດ ປະມານ
9,000 ຄົນ ຈະຖືກຖອນອອກຈາກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2019.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານ ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແຕ່ຢ່າງໃດ
ຕໍ່ການຖອນກຳລັງທະຫານສະຫະລັດນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ຮາຣູນ ຈາຄານຊູຣີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍ
ຜ່ານທາງທວີດເຕີ ວ່າ “ຄວານເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງອັຟການິສຖານ
ທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາ ໃນສື່ມວນຊົນມື້ນີ້ ແມ່ນເຂັ້ມຂົ້ນກວ່າ ໃນເດືອນທັນວາ ປີິ 2014.”
ທ່ານ ຈາຄານຊູຣີ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຢ້ອນຄືນໄປໃນເວລານັ້ນ ພວກນັກວິເຄາະ ສ່ວນ
ຫຼາຍ ໄດ້ຄາດການໄວ້ ໂດຍມີການຖອນກຳລັງທະຫານນານາຊາດ ຫຼາຍ ກວ່າ
100,000 ຄົນ ວ່າ ອັຟການິສຖານ ຈະພັງທະລາຍ. ແຕ່ ກຳລັງທະຫານ ປ້ອງການ
ແລະຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທີ່ກ້າຫານຂອງພວກກເຮົາ ກໍໄດ້ປົກປ້ອງ ປະເທດນີ້
ແລະ ປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍຄວາມເກັ່ງກ້າ ແລະ ໄດ້ພິສູດ ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ການວິເຄາະເຫຼົ່ານີ້ ຜິດພາດ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານ ໄມເກີລ ຄູໂກລແມນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ໃນດ້ານເອເຊຍໃຕ້
ຢູ່ທີ່ສູນກາງ ວູດໂດຣ ວິລສັນ ກ່າວອ້າງວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງ ສະຫະລັດ ຈະມີຜົນ
ທີ່ຕິດຕາມມາຢ່າງໃຫຍ່.
ທ່ານ ຄູໂກລແມນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ມັນຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຕາລີບານ ໃຈກ້າຂຶ້ນ ເຊິ່ງ ພວກເຂົາ
ໄດ້ມາ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການມາດົນນານ ໂດຍປາດສະຈາກການ ຍິນຍອມໃດໆ
ເປັນການຕອບແທນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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