ສະພາບນ້ຳຖ້ວມໃນແຂວງ ຄູເຊັສຖານ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ອີຣ່ານ ໄດ້ບັງໃຫ້
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນອົບພະຍົບໃນຫຼາຍກວ່າ 6 ເມືອງ.
ຜູ້ປົກຄອງແຂວງ ທ່ານ ໂກລາມເຣຊາ ຊາເຣຍຕີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບລັດຖະບານວ່າ,
ແນວໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາ “ຂໍໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊາຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຢູ່ກັບພວກເຮົາ ແລະ
ຊ່ວຍພວກເຮົາສ້າງກຳແພງກັ້ນນ້ຳຖ້ວມ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດກັນນ້ຳບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ
ໃນເມືອງພວກນີ້.”
ນ້ຳຖ້ວມໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປະມານ 400,000 ຄົນໃນແຂວງດັ່ງກ່າວມີຄວາມສ່ຽງ,
ອີງຕາມການກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບຂອງລັດຖະບານ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ພາຍໃນ ທ່ານ ອັບດອລເຣຊາ ຣາມານີ ຟາສລີ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ 70 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນນ້ຳສູງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ 11 ເມືອງຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ອົບພະຍົບຄົນອອກໄປແລ້ວ.
Flooding conditions in southwestern Iranian province of Khuzestan have forced officials to order the evacuation of six more towns.
Provincial governor Gholamreza Shariati told state television, however, that "We are asking the men and youth to stay and help us build floodwalls so we can keep the water out of these cities."
The flooding has placed about 400,000 people in the province at risk, Interior Minister Abdolreza Rahmani Fazli told state television.
Authorities say 70 people have died in the high waters.
Officials say 11 cities have already been evacuated.
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