ບັນດາຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຄວດ (QUAD) ທີ່ປະກອບດ້ວຍສະຫະລັດ ອິນເດຍ ອອສເຕຣເລຍ ແລະຍີປຸ່ນ ໄດ້ເຫັນພ້ອມນຳກັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດຢູເຄຣນ ບໍ່ຄວນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນເຂດອິນໂອ-ປາຊິຟິກ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນ ແລະອອສເຕຣເລຍ.
ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍນ໌ ຂອງກຸ່ມປະເທດທັງສີ່ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຂະນະທີີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ ປະເທດເກາະດອນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ຊຶ່ງອ້າງເອົາກຳມະສິດສິດໂດຍຈີນນັ້ນ ໄດ້ມີການກຽມພ້ອມເພີ້ມຕື່ມ ນັບແຕ່ ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ໂດຍມີຄວາມລະມັດລະວັງຢ້ານວ່າປັກກິ່ງອາດສວຍໂອກາດໃນຂະນະທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກສັບສົນ ເພື່ອທຳການເຄື່ອນ ໄຫວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
“ພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ ການປ່ຽນແປງສະຖານະພາບແຕ່ຝ່າຍ ດຽວ ດ້ວຍກຳ
ລັງເຊັ່ນນີ້ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນເຂດອິນໂດປາຊິຟິກ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີຍີປຸ່ນ ທ່່ານຟູມີໂອ ກິຊິດະ ໄດ້ກ່າວ ໂດຍ ອ້າງອີງເຖິງການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
“ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຕົກລົງເຖິງການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີສຳຄັນເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ຕໍ່ວຽກງານໄປສູ່ການບັນລຸເພື່ອໃຫ້ເຂດອິນໂດປາຊິຟິກເປັນເຂດທີ່ເສລີ ແລະເປີດ ກວ້າງ” ທ່ານກິຊິດະ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ
ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນແຫ່ງສະຫະລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານສະກັອດ ມໍຣິສັນ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ.
ທ່ານມໍຣິສັນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຢູເຄຣນເວລານີ້ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນ ເຂດອິນໂດປາຊິຟິກ.”
Leaders of the Quad grouping of countries — the United States, India, Australia and Japan — agreed on Thursday that what is happening to Ukraine should not be allowed to happen in the Indo-Pacific, the prime ministers of Japan and Australia said.
A virtual meeting of the four-country grouping was held as concerns are increasing about Taiwan, a self-ruled island claimed by China that has stepped up its alert level since Russia's invasion of Ukraine, wary that Beijing might take advantage of a distracted West to move against it.
"We've agreed that unilateral changes to the status quo with force like this should not be allowed in the Indo-Pacific region," Japanese Prime Minister Fumio Kishida said, referring to Russia's invasion.
"We've also agreed this development makes it even more important to work toward realizing a free and open Indo-Pacific," Kishida told reporters after the meeting with U.S. President Joe Biden, Australian Prime Minister Scott Morrison and Indian Prime Minister Narendra Modi.
"We cannot allow what is happening in Ukraine now to ever happen in the Indo-Pacific," Morrison said in a statement after the meeting.
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