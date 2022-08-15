ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ວ່າສອງປະເທດດັ່ງກ່າວຈະ “ຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງສັນດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ,” ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ພຽງຢາງ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ໃນຈົດໝາຍທີ່ຂຽນເຖິງທ່ານ ກິມ ສຳລັບວັນປົດປ່ອຍຂອງ ເກົາຫຼີ ນັ້ນ, ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າສາຍພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງສອງປະເທດ ແລະ ຈະຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແຫຼມເກົາຫຼີ ແລະ ພາກພື້ນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການຂ່າວ KCNA ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານ ກິມ ກໍໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຫາທ່ານ ປູຕິນ ໂດຍກ່າວວ່າມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນໄດ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ ດ້ວຍການເອົາຊະນະປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄອບຄອງແຫຼມເກົາຫຼີ.
ທ່ານ ກິມ ໄດ້ກ່າວໃນຈົດໝາຍວ່າ “ການຮ່ວມມືດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ກົນລະຍຸດ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ” ລະຫວ່າງສອງປະເທດນັ້ນໄດ້ບັນລຸລະດັບໃໝ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອທຳລາຍໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ການຍຸແຍ່ຈາກກອງກຳລັງທະຫານສັດຕູ. ອົງການຂ່າວ KCNA ບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງກອງກຳລັງສັດຕູຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ໄດ້ໃຊ້ຄຳສັບທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງນັ້ນເພື່ອອ້າງເຖິງ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ກິມ ໄດ້ຄາດການວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ແລະ ເກົາຫຼີ ຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນອີກໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ເຊັນໃນປີ 2019 ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ປູຕິນ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຮັບຮູ້ “ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ” ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ເປັນລັດເອກະລາດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ຣັດເຊຍ, ແລະ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ກຳມະກອນເກົາຫຼີເໜືອ ຈະຖືກສົ່ງໄປເຂດຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ແຮງງານອື່ນໆ.
ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງກຳລັງຕໍ່ຕ້ານການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກອະທິບາຍໂດຍ ມົສກູ ວ່າ “ການປະຕິບັດການທາງທະຫານພິເສດນັ້ນ,” ໄດ້ຕັດສາຍພົວພັນກັບ ພຽງຢາງ ຍ້ອນການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນໃນທັນທີ.