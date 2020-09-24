ການກ່າວອໍາລາຂອງປວງຊົນຕໍ່ ທ.ນ. ກິນສ໌ເບີກ, ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດຂອງ ສຫລ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້

ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ໝູ່ເພື່ອນແລະຜູ້ມີຄວາມເຫລື້ອໃສ ໄດ້ເລີ່ມສະແດງຄວາມເຄົາລົບເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍຕໍ່ທ່ານນາງ ຣູດ ແບເດີ ກິນສ໌ເບີກ (Ruth Bader Ginsburg), ຜູ້ພິພາກສາໃນສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ໂລງສົບຂອງທ່ານນາງ ກິນສ໌ເບີກ (Ginsburg) ໄດ້ຖືກນຳໄປດອຍໄວ້ຢູ່ທີ່ອາ ຄານຂອງສານສູງສຸດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອທໍາພິທີສ່ວນຕົວ ຢູ່ໃນຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ ຫລື Great Hall, ເຊິ່ງມີຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງ ແລະເພື່ອນທີ່ເປັນຜູ້ພິພາກສາທັງຫລາຍເຂົ້າຮ່ວມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໂລງສົບດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປຕັ້ງຢູ່ແທ່ນຂັ້ນໄດທາງໜ້າຂອງອາຄານ ແລະຈະເອົາໄວ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນຢ່າງງຽບສະຫງົບເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄປຢ້ຽມຈົນເຖິງວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໂດຍໄດ້ເອົາວາງໄວ້ຢູ່ເທິງໂຕະໄມ້ອັນດຽວກັນທີ່ສ້າງສໍາລັບຕັ້ງໂລງສົບຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາບຣາແຮມ ລິງຄອນ (Abraham Lincoln) ຫຼັງຈາກເພິ່ນຖືກລອບສັງຫານ ໃນປີ 1865.
ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະໄປເຄົາລົບສົບຂອງທ່ານນາງ ກິນສ໌ເບີກ (Ginsburg) ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ທ່ານຈອນ ໂຣເບີດສ໌ (John Roberts) ປະທານສານສູງສຸດໄດ້ສະແດງ “ຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງ” ຂອງສານຕໍ່ການສູນເສຍທ່ານນາງ ກິນສ໌ເບີກ (Ginsburg) ໄປ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ "ມີຄວາມເສຍໃຈນໍາກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄວາມເສຍໃຈແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຊີວິດຂອງຜູ້ພິພາກສາກິນສ໌ເບີກ (Ginsburg) ແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍແບບສະບັບຂອງຄວາມໃຝ່ຝັນແບບອາເມຣິກາ.”
ພິທີຄໍານັບສົບຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະມີຂຶ້ນໃນວັນສຸກມື້ອື່ນເມື່ອສົບຂອງທ່ານນາງ ກິນສ໌ເບີກ (Ginsburg) ຈະຖືກນໍາເອົາຂ້າມທາງໄປຫາຫໍ Capitol ຫລື ຕຶກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ, ບ່ອນທີ່ສົບຂອງທ່ານ ນາງຈະຖືກດອຍໄວ້ຢູ່ໃນຫ້ອງໂຖງ Statuary, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງເປັນແມ່ຍິງຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດເຊັ່ນນັ້ນ. ປະຊາຊົນຈະສາມາດເຂົ້າຢ້ຽມສົບໄດ້ຫຼັງຈາກພິທີຢ່າງເປັນທາງການສຳລັບແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈົບລົງ.
ບຸກຄົນສໍາຄັນໃນດ້ານສິດທິພົນລະເມືອງ ໂຣຊາ ພາກສ໌ (Rosa Parks) ໄດ້ຮັບກຽດເອົາໄປດອຍໄວ້ໃນຫ້ອງໂຖງຮູບຊົງກົມ ຫລື Rotunda ແຫ່ງນັ້ນຂອງຫໍ Capitol ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ຫລັງຈາກທ່ານນາງໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນປີ 2005, ຊຶ່ງເປັນການຈັດແຈງໃຫ້ເຮັດຍ້ອນວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະ ບານ.
ຖະແຫຼງການຂອງສານສູງສຸດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ ກິນສ໌ເບີກ (Ginsburg) ຈະຖືກນຳໄປຝັງໃນອາທິດໜ້າໃນພິທີສ່ວນຕົວຢູ່ໃນພິທີການລະດັບຊາດໃນສຸສານອາລິງຕັນ (Arlington), ຊຶ່ງເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນອັນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ສໍາຄັນເຊັ່ນ ປະທານາທິບໍດີຈອນ ເອຟ ເຄນເນດີ (John F. Kennedy), ນ້ອງຂອງທ່ານ ຄືທ່ານ ໂຣເບີດ (Robert) ແລະ ເອັດເວີດ (Edward), ຊຶ່ງທັງສອງທ່ານລ້ວນແຕ່ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຫະລັດ, ແລະນັກຕີມວຍນໍ້າໜັກສູງທີ່ເກັ່ງ ທ່ານ ໂຈ ລຸຍອິສ (Joe Louis).
ທ່ານນາງກິນສ໌ເບີກ (Ginsburg) ເສຍຊີວິດໄປໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາຮວມອາຍຸໄດ້ 87 ປີ ຍ້ອນໂຣກມະເຮັງມ້າມທີ່ຮ້າຍແຮງ, ໂດຍໄດ້ສິ້ນສຸດປີການເຮັດວຽກຢູ່ສານສູງສຸດຂອງປະເທດ ໄດ້ 27 ປີ. ສະຖານະພາບຂອງທ່ານນາງ ໃນນາມເປັນຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍຫົວກ້າວໜ້າຂອງສານ, ພ້ອມກັບວຽກງານຂອງນາງທີ່ສະແຫວງຫາຄວາມສະເໝີພາບທາງກົດໝາຍ ສຳລັບແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງໃນທຸກດ້ານຂອງຊີວິດຊາວອາເມລິກັນ ກ່ອນທີ່ຈະກາຍມາເປັນຜູ້ພິພາກສາ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງເປັນສັນຍາລັກດ້ານວັດທະນະທຳ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງມີຊື່ນ້ອຍທີ່ເອີ້ນວ່າ "The Notorious R.B.G.” ຊຶ່ງແປວ່າ “R.B.G. ຂີ້ດື້”.
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