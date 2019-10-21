ຖ້າຫາກອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຊາວຕ່າງຊາດ ໄດ້ທຳການແຊກຊຶມເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍລະບົບຄອມພິວເຕີ ຂອງສຳນັກງານເລືອກຕັ້ງຂອງເມືອງທ່ານ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ຈັກໄດ້ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຈົນກວ່າຫລັງຈາກ ການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ. ແລະຜູ້ປົກຄອງຂອງທ່ານ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຕ່າງໆ ອາດຈະເກັບເລື້ອງນີ້ໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ນຳດ້ວຍ.
ບໍ່ມີກົດໝາຍແຫ່ງຊາດໃດໆ ທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ ລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ນຳເອົາຂໍ້ມູນມາແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ໃນເວລາທີ່ລະບົບການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຖືກລັກເຈາະ.
ແລະນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກາງ ກໍຈະເກັບລາຍລະອຽດທັງຫຼາຍໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ໂດຍປ້ອງກັນຊື່ແລະຮູບປະພັນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການລັກເຈາະຂໍ້ມູນທາງໄຊເບີ້ທັງໝົດ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນການມີສ່ວນພົວພັນກັບລະບົບການເລືອກຕັ້ງ ຫຼືບໍ່ ກໍຕາມ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ: ຖ້າຫາກລະບົບການລົງຄະແນນສຽງ ຂອງຄົນອື່ນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຢາກຈະຮັບຮູ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງແທ້ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະສາມາດປົກປ້ອງລະບົບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງໄດ້. ຫາກແຕ່ວ່າ ເມື່ອລະບົບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ ພວກເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງ ໃນການເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຕ່າງໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຊັ່ງຊາເບິ່ງຄວາມຈຳເພື່ອການເປີດກວ້າງ ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຈະມີຜົນເສຍໃດໆຕໍ່ການສືບສວນສອບສວນດ້ານຄະດີອາຍາ. ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງຫລີກລ່ຽງຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະຄວາມສັບສົນ ແບບທີ່ເປັນການລົບກວນ ຊຶ່ງພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຕ້ອງການນັ້ນ.
ຄວາມລັບທີ່ພົວພັນກັບພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຊາວຕ່າງຊາດ ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງທີ່ໜ້າສົງໄສ. ມະຫາຊົນ ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍ ຊຶ່ງເມືອງຕ່າງໆຂອງລັດຟລໍຣີດາ ໄດ້ຖືກລັກເຈາະໂດຍພວກສາຍລັບຂອງຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016. ທ່ານຣິກ ສະກັອດ ຜູ້ປົກຄອງລັດຟລໍຣີດາ ໃນປີ 2016 ແລະດຽວນີ້ ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ກໍບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຊາບ ໃນເວລານັ້ນ ແລະບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຈົນກວ່າ ຕົກມາເຖິງປີນີ້.