ນັກ​ເຄື່ອງ​ໄຫວ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ ຮົງ​ກົງ ທັງຫຼາຍ​ໄດ້​ກັບ​ອອກ​ໄປ​ສູ່​ຖະ​ໜົນ​ຕ່າງໆອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ມື້ນີ້.

ໄດ້​ມີ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ສາມ​ແຫ່ງ​ຖືກວາງ​ແຜນ​ເອົາ​ໄວ້, ລວມ​ມີ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ໄປ​ຫາ​ສະ​ຖານ​ກົງ​ສຸນ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ຂອບ​ໃຈ ສະ​ຫະ​ລັດ ສຳ​ລັບ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຫາ​ກໍ່​ຖືກ​ເຊັນ​ໃໝ່ໆ ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຮົງ​ກົງ.

ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້​ໄດ້​ມີ​ຄອບ​ຄົວ​ຕ່າງໆ, ເຊິ່ງຫຼາຍ​ຄົນ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ລໍ້​ຍູ້, ທີ່​ປະ​ທ້ວງ​ຕຳຫຼວດ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ໃຊ້​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ​ຕໍ່​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ.

ເຫດ​ການ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ຫົກ​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຕອນ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ໃນ​ຖະ​ໜົນ​ ເພື່ອ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ໃນ ຮົງ​ກົງ ຂອງ ຈີນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເຂດ​ແດນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ ອັງ​ກິດ ສົ່ງ​ມອບ​ໃຫ້ ຈີນ ໃນ​ປີ 1997.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ອຶດ​ອັດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ສະ​ຖາ​ນະ​ການນ​ໃນ ຮົງ​ກົງ ແມ່ນ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ, ລຸນຫຼັງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ ທີ່​ໄດ້​ມອບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ຢ່າງ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ.

Hong Kong pro-democracy activists returned to the streets Sunday.



Three rallies are planned, including a march to the American consulate to thank the United States for newly signed bi-partisan legislation supporting the Hong Kong pro-democracy activists.



The first of Sunday's marches saw families, many with children in strollers, protesting police use of tear gas against demonstrators.



All of Sunday's events have received approval from authorities.



The demonstrations began some six months ago when protesters took to the streets to protest what they saw as China's creeping interference in Hong Kong since the territory was returned to China by Britain in 1997.



The demonstrations have become increasingly violent as protesters vented their frustrations.



The mood in Hong Kong, however, has changed, following recent local elections that gave a resounding win to pro-democracy activists.