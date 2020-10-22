ພວກປະທ້ວງ ໃນໄທ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍົກ ລາອອກ ພາຍໃນ 3 ວັນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານອາດຈະຍົກເລີກພາວະສຸກເສີນ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອທັບມ້າງການ ເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ, ແຕ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ຜູ້ນຳທ່ານນີ້ ລາອອກໃນ 3 ວັນ.
"ປະຈຸບັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງກະກຽມ ຍົກພາວະສຸກເສີນທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນເຂດບາງກອກ ແລະຈະປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວຖ້າຫາກບໍ່ມີເຫດການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໃດໆ" ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ທີ່ໄດ້ຍຶດອຳນາດ ໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນປີ 2014 ກ່າວຕໍ່ປະເທດຊາດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງກໍານົດເວລາແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ດຽວນີ້ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ກ້າວຖອຍອອກຈາກທາງລາດຊັນ ທີ່ໝື່ນຊຶ່ງອາດເລື່ອນຕົກໄປສູ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ".
ແຕ່ພວກຜູ້ນຳການປະທ້ວງກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຈັດການປະທ້ວງຮອບໃໝ່ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານປຣະຢຸດ ບໍ່ຍອມລາອອກ ພາຍໃນສາມວັນ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ພວກປະທ້ວງຫລາຍພັນຄົນ ໄດ້ເດີນຂະບວນໄປທີ່ເຮືອນພັກປະຊາທິປະໄຕ, ຊຶ່ງເປັນທີ່ພັກອາໄສຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຊຶ່ງເປັນການຝ່າ ຝືນ ຕໍ່ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການໂຮມຊຸມນຸມຂອງຫລາຍກວ່າສີ່ຄົນຂຶ້ນໄປເປັນມື້ທີ 6 ຕິດຕໍ່ກັນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ