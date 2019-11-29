ພວກປະທ້ວງຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ພາກັນລົງໄປຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ໃນນະຄອນ ຊິດນີຂອງອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນລະດັບໂລກຄັ້ງໃໝ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດການເພີ້ມຂຶ້ນໃນການຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດລົງ.
ພວກປະທ້ວງໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກສຳນັກງານຂອງພັກເສລີນິຍົມ ໃນນະຄອນ ນີວ ເຊົາດ໌ ເວລສ໌ (New South Wales) ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ປະຕິເສດ ຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ໂຄງການຖ່ານຫີນ, ນ້ຳມັນ ຫລືອາຍແກັສ ອັນໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງໃນຕົວເມືອງອື່ນໆ ຢູ່ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຳຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປະຕິບັດການຈາກນາງ ເກຣດຕາ ທຸນເບີກ ອາຍຸ 16 ປີ ນັກເຄື່ອນໄຫວປຸກລະດົມໃນເລື້ອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ ອາ ກາດ ຊາວສະວີເດັນ ດັງກ້ອງຂຶ້ນ.
ການປະທ້ວງຕ່າງໆຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກໄຟປ່າໄໝ້ຫຼາຍ ຮ້ອຍຄັ້ງ ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດໝໍ່ໆມານີ້.
ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມອາເມຣິກັນຫລາຍກຸ່ມ ໃນມື້ນີ້ ມີແຜນທີ່ຈະຈັດ "ການປະທ້ວງ ໃນວັນສຸກມືດ" ຫລື “Black Friday Strike" ຂຶ້ນໃນຫລາຍບ່ອນ ນັບແຕ່ນະຄອນລອສ ແອນເຈີລິສ ໄປຈົນເຖິງນິວຢອກ ເພື່ອຄັດຄ້ານຕໍ່ການສົ່ງເສີມການຊື້ເຄື່ອງຂອງຫລຸດລາຄາໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໄປສູ່ການເຮັດທຸລະກິດແບບທໍາມະດາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິກິດການດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ຫລຸດລົງ.
ໃນຂະນະທີ່ມີການປະທ້ວງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແຜ່ກະຈາຍອອກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນທົ່ວໂລກໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ນັ້ນ ບັນດານັກວິເຄາະເຫດການກໍເຕືອນວ່າ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນສອງອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງມາດຣິດຂອງສະເປນ ອາດຈະບໍ່ມີຜົນສຳເລັດຫລາຍ ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດຫວັງໄວ້.
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Hundreds of protesters took to the streets of Sydney, Australia Friday to kick off a fresh round of global demonstrations urging more action to curb climate change.
The protesters gathered outside the New South Wales Liberal Party headquarters to demand the government reject any new coal, oil or gas projects, as protesters in several other Asia-Pacific cities echoed the call to action from 16-year-old Swedish climate change campaigner Greta Thunberg.
The protests in Australia are taking place as the country's southeast has been devastated by hundreds of damaging bushfires in recent weeks.
Groups of young Americans have planned a "Black Friday Strike", from Los Angeles to New York, to boycott the celebration of consumer discount shopping and to call for changes to business-as-usual to confront the climate crisis.
As protests against climate change are widening around the world on Friday analysts warn that the United Nations climate conference taking place over the coming two weeks in Madrid, Spain, will likely fall short of their expectations.