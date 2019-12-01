ບັນດາໄອຍະການຂອງປະເທດ ມາລຕ້າ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ນັກທຸລະກິດຄົນສຳຄັນໃນທ້ອງຖິ່ນໃນວັນເສົາວານນີ້ ດັ່ງກັບຜູ້ຮ່ວມກະທຳຜິດ ສຳລັບການຄາດຕະກຳນັກຂ່າວຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ນາງ ດາຟນີ ຄາຣວານາ ກາລີເຊຍ ໃນການລະເບີດລົດຢູ່ ມາລຕ້າ ເມື່ອປີ 2017.
ທ່ານ ຢໍເກັນ ເຟເນຈ໌, ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າ ມາລຕ້າ, ກໍຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາເຊັ່ນກັນໃນການຟັງຄຳໃຫ້ການເມື່ອຕອນແລງວານນີ້ ດ້ວຍການເປັນຜູ້ຮ້ວມກະທຳຜິດ ຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານນັກຂ່າວອາຍຸ 53 ປີ ໃນເວລາທີ່ລາວຂັບລົດຢູ່ໃກ້ບ້ານຂອງລາວ.
ຜູ້ພິພາກສາ ອໍດຣີ ເດມິໂຄລີ ໄດ້ຂໍ້ໃຫ້ທ່ານ ເຟເນຈ໌ ສະລະພາບຕົນ. ລາວໄດ້ຕອບວ່າ ລາວບໍລິສຸດ, ແລະ ລາວໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປຄຸມຂັງ.
ຄອບຄົວຂອງນັກຂ່າວຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ທ່ານ ເຟເນຈ໌ ມີສາຍພົວພັນກັບຄົນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຈເຊັຟ ມຸສແຄັດ, ລວມທັງທີ່ປຶກສາ ຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ລາອອກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ມັນບໍ່ແນ່ນອນໃນທັນທີວ່າ ທ່ານ ມຸສແຄັດ ອາດລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງທ່າມກາງການຮຽກຮ້ອງຈາກປະຊາຊົນຢູ່ໃນເກາະນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນຫຼືບໍ່, ລວມທັງຄອບຄົວຂອງນາງ ຄາຣວານາ ກາລີເຊຍ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານລົງຈາກຕຳແໜ່ງ. ທ່ານ ມຸສແຄັດ, ໄດ້ກຳອຳນາດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະອອກມາເວົ້າ ຫຼັງຈາກການສືບສວນຄະດີແລ້ວສຳເລັດ.
ນາງ ຄໍຣີນ ແວລລາ, ນຶ່ງໃນນ້ອງສາວຂອງນັກຂ່າວທີ່ຖືກຂ້າຕາຍນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ Malta Independent ຫຼັງຈາກການຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ ເຟເນຈ໌ ວ່າ “ສິ່ງທີ່ເຮົາຄາດຫວັງໃນເວລານີ້ກໍແມ່ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະ ອອກຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ.”
ນາງ ແວລລາ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ມຸສແຄັດ ເຊັ່ນດຽວກັບອະດີດທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານ, ທ່ານ ຄີທ໌ ເຊັມບຣີ (Keith Schembri), ເປັນບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຖືກສອບສວນ” ສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການລອບສັງຫານນາງ ດາຟນີ.”
ທ່ານ ເຊັມບຣີ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງລັດຖະບານຂອງລາວສອງສາມວັນກ່ອນໜ້ານີ້. ທ່ານໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວເພື່ອການສອບຖາມ ແຕ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ລັດຖະມົນຕີສອງຄົນຂອງທ່ານ ມຸສແຄັດ ກໍໄດ້ຖືກສອບຖາມ ແລະ ໄດ້ລາອອກເຊັ່ນກັນ. ເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງທ່ານ ເຊັມບຣີ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍລິສຸດຈາກການກະທຳຜິດນັ້ນ.
ນາງ ຄາຣວານາ ກາລີເຊຍ ໄດ້ຂຽນບໍ່ດົນກ່ອນລາວໄດ້ເສຍຊີວິດວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນວົງການການເມືອງ ແລະ ທຸລະກິດ ໃນປະເທດທີ່ນ້ອຍຂອງສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ນີ້.